《遇見山林裡的小動物》：野生獼猴其實沒有「猴王」，老經驗的雌猴才是猴群的保命符

作者：今泉忠明、​​​漫畫：帆

NO50 野生獼猴其實沒有「猴王」

日本獼猴（Macaca fuscata）會由十幾隻到一百五十隻個體組成猴群，猴群基本上以有血緣關係的雌猴為核心，並加上幾隻雄猴個體。

為了避免搶奪食物，猴群中的雄雌猴各有位階之分。位階高的可以先取得好食物、睡好地方，位階低的個體要禮讓位階高的。這樣一來，生活中才不會發生無謂的爭吵。

曾有一位獼猴的研究員很好奇：「哪一隻日本獼猴的位階比較高？」因此進行了「蜜柑實驗」。他在兩隻獼猴之間放置一顆蜜柑，結果率先拿取蜜柑的一定是位階高的獼猴，此時的牠們可能會對位階低的獼猴做出威嚇動作，也可能實際進行攻擊，受到攻擊的獼猴則是哭喪著臉逃走。我們去動物園不是會聽到猴子群體中傳出激烈的叫聲嗎？這些常常是吵架聲，或者說是以大欺小……嗯，就結果來說，猴群還是免不了衝突啊。

然而在觀察野生獼猴時，我們發現獼猴既不會大叫，也不會吵架。這是為什麼？因為獼猴愛吃的水果和嫩芽都分散在不同的樹上，每隻個體分散開來覓食，自然沒必要為了食物爭吵。弱者只要遠離強者就可以平安無事，野外的世界沒有所謂的「猴王」。

＊動物園通常是在小地方餵養多隻獼猴，在小空間集中餵食的情況下，獼猴之間就會形成競爭關係，也會開始搶奪猴王的地位＊。

Photo Credit: 遠足文化出版

NO 51 雌猴的老經驗 是猴群的保命符

「猴王」不等於「領導者」，我曾經看過領導者引領猴群的瞬間。影片的地點是下北半島，在冬天厚厚的積雪中，幾乎沒有食物，有一隻老雌猴突然開始往前走，雖然牠沒有要其他成員跟上，但是年輕的個體都跟隨在牠身後，畢竟一直在雪中遊蕩也不是辦法。最後，猴群抵達了殘留著秋天果實的地方。老雌猴開始吃果實，年輕個體也跟著吃，老雌猴因此受到成員的尊敬，領導者就是這樣自然形成的。

大象的情況也相同，象群能夠記住食物或水的所在地，而許多母象都擁有豐富的經驗，自然就會由母象擔任領導者。母象經驗老到的原因在於繁殖期的牠們不會四處遊走，一心專注進食和育幼，而公象會為了母象起爭執，通常也不記得其他事。母象比較有餘力觀察並記憶，壽命通常也較長，因此才能幫助整個群體。

某項調查針對經歷過乾旱的大象進行研究，發現象群的領導者如果是年長母象，幼象獲救的機率更高。而且在乾旱時離開平常的活動範圍，出去找水的只有一個群體，那個群體的領導者就是經歷過四十年前大旱的母象。長遠來看，比起力量，經驗更為關鍵。

Photo Credit: 遠足文化出版

NO 52 叫聲是獼猴的定位系統

日本獼猴的雄猴會在約莫四歲時離開原生群體，加入附近的其他群體，過了幾年可能又會遷出。加入不同群體能夠與各種雌猴交配，傳播自己的基因，因此野生雄猴不會執著於猴王的地位，也不會霸占雌猴不放＊。

野生猴群在同一個地方停留的時間是數日到四十日。猴子喜歡水果、堅果和嫩芽，這些食物在不同季節，出現的地方各不相同，採完以後就沒得吃了，所以牠們需要移動。猴群在樹上吃飽睡，睡飽吃，然後離開……過一、兩個月後，同個地方還會冒出新芽，到時候再回來住。

牠們不會隨便亂走一通，移動的範圍有一個固定的區域，這就是猴群的「活動範圍」，牠們是在這個範圍內過著不斷移動的生活。為什麼動物不前往陌生的土地呢？因為牠們比較熟悉自己居住區域的地理環境，比較熟悉自然比較安全。

猴群在移動時會發出「咕——」的叫聲彼此溝通。牠們生活在森林這樣視野不佳的環境裡，發出叫聲以後，其他個體才知道「啊，那傢伙現在在移動」。這種定位用的叫聲本來是母子之間的暗號。有一項在屋久島的研究發現，發出最多「咕」聲的往往是優勢雌猴。狐狸和狸貓是以氣味掌握彼此的訊息，而猿猴則是以聲音互通訊息。

＊黑猩猩基本上是雄性留在原生群體，雌性遷出。在哺乳類中，雄留雌走的情況是相當罕見的，為什麼黑猩猩會有這種習性呢？

Photo Credit: 遠足文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《遇見山林裡的小動物：76篇漫畫圖解，帶你走進充滿驚奇的里山，輕鬆吸收生態知識》，遠足文化出版

作者：今泉忠明

漫畫：帆

譯者：陳幼雯

審訂：林大利

momo網路書店

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原來，

那些山林裡的動物，都是這樣過生活的啊！

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一本知識量媲美DISCOVERY、可愛不輸角落生物的科普圖文讀物

在距離我們不遠的大自然，

有許多動物在山林裡、草地中、雪地裡，

甚至是地底下努力為生活打拚著，

牠們平常都會遭遇哪些事？又會運用什麼樣的智慧來應對？

里山動物的祕密生活

斷尾求生可不只是壁虎或蜥蜴的活命大招，森林裡還有種絕對讓你猜不到的可愛小動物，會在危急存亡之際會放棄毛茸茸的尾巴……（而且長不回來）

「猴王」其實只存在於動物園裡，野生的世界裡沒有所謂的「猴王」。而且，猴王要是太跋扈，過不了多久，雌猴就會聯合將牠趕下台……

日本獼猴泡溫泉的習慣，其實是被人類誘導的。不過，如果想教會牠們新的習慣，可以從小猴子下手……

兔子常常把臉湊到屁股旁邊，你知道牠是在做什麼嗎？沒錯，牠就是在吃自己的屎，不過，這不是一般的屎，而是富含維他命等營養的「葡萄便」……

圓臉很可愛，但其實這通常是肉食動物的特徵！

生物學家╳漫畫家！聯手打造山林動物小劇場

本書分成5個章節，共76篇短文，由日本生物學家今泉忠明操刀，以學者專家視角描寫大自然裡各種常見動物的生態知識短文；再由知名漫畫家帆操刀，為每篇短文繪製漫畫或圖解，溫暖可愛的筆觸，讓大自然裡的各種動物化身呆萌角色，並賦予鮮明特性——滑稽可愛，蠢萌天真，心機深沉……你才會發現，原來動物也得過著人類那般柴米油鹽醬醋茶的生活，甚至還有獨屬牠們的愛恨情仇，而這些故事，也讓汲取知識變得簡單又有趣。

讓走進山裡多一種觀察的樂趣

小動物不會說話，人們也未必能夠常常看到牠們，所以至今仍有許多令人不了解的謎團，然而，我們可以透過專家的視角，看到動物獨到的生命智慧。說不定，下次你在露營、健行或親近山林時，會發現自己彷彿戴上了新的濾鏡，看見了一個更有趣的新世界。