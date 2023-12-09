《遇見山林裡的小動物》：野生獼猴其實沒有「猴王」，老經驗的雌猴才是猴群的保命符
我們想讓你知道的是
本書分成5個章節，共76篇短文，由日本生物學家今泉忠明操刀，以學者專家視角描寫大自然裡各種常見動物的生態知識短文；再由知名漫畫家帆操刀，為每篇短文繪製漫畫或圖解，溫暖可愛的筆觸，讓大自然裡的各種動物化身呆萌角色，並賦予鮮明特性——滑稽可愛，蠢萌天真，心機深沉……你才會發現，原來動物也得過著人類那般柴米油鹽醬醋茶的生活，甚至還有獨屬牠們的愛恨情仇，而這些故事，也讓汲取知識變得簡單又有趣。
作者：今泉忠明、漫畫：帆
NO50 野生獼猴其實沒有「猴王」
日本獼猴（Macaca fuscata）會由十幾隻到一百五十隻個體組成猴群，猴群基本上以有血緣關係的雌猴為核心，並加上幾隻雄猴個體。
為了避免搶奪食物，猴群中的雄雌猴各有位階之分。位階高的可以先取得好食物、睡好地方，位階低的個體要禮讓位階高的。這樣一來，生活中才不會發生無謂的爭吵。
曾有一位獼猴的研究員很好奇：「哪一隻日本獼猴的位階比較高？」因此進行了「蜜柑實驗」。他在兩隻獼猴之間放置一顆蜜柑，結果率先拿取蜜柑的一定是位階高的獼猴，此時的牠們可能會對位階低的獼猴做出威嚇動作，也可能實際進行攻擊，受到攻擊的獼猴則是哭喪著臉逃走。我們去動物園不是會聽到猴子群體中傳出激烈的叫聲嗎？這些常常是吵架聲，或者說是以大欺小……嗯，就結果來說，猴群還是免不了衝突啊。
然而在觀察野生獼猴時，我們發現獼猴既不會大叫，也不會吵架。這是為什麼？因為獼猴愛吃的水果和嫩芽都分散在不同的樹上，每隻個體分散開來覓食，自然沒必要為了食物爭吵。弱者只要遠離強者就可以平安無事，野外的世界沒有所謂的「猴王」。
＊動物園通常是在小地方餵養多隻獼猴，在小空間集中餵食的情況下，獼猴之間就會形成競爭關係，也會開始搶奪猴王的地位＊。
NO 51 雌猴的老經驗 是猴群的保命符
「猴王」不等於「領導者」，我曾經看過領導者引領猴群的瞬間。影片的地點是下北半島，在冬天厚厚的積雪中，幾乎沒有食物，有一隻老雌猴突然開始往前走，雖然牠沒有要其他成員跟上，但是年輕的個體都跟隨在牠身後，畢竟一直在雪中遊蕩也不是辦法。最後，猴群抵達了殘留著秋天果實的地方。老雌猴開始吃果實，年輕個體也跟著吃，老雌猴因此受到成員的尊敬，領導者就是這樣自然形成的。
大象的情況也相同，象群能夠記住食物或水的所在地，而許多母象都擁有豐富的經驗，自然就會由母象擔任領導者。母象經驗老到的原因在於繁殖期的牠們不會四處遊走，一心專注進食和育幼，而公象會為了母象起爭執，通常也不記得其他事。母象比較有餘力觀察並記憶，壽命通常也較長，因此才能幫助整個群體。
某項調查針對經歷過乾旱的大象進行研究，發現象群的領導者如果是年長母象，幼象獲救的機率更高。而且在乾旱時離開平常的活動範圍，出去找水的只有一個群體，那個群體的領導者就是經歷過四十年前大旱的母象。長遠來看，比起力量，經驗更為關鍵。
NO 52 叫聲是獼猴的定位系統
日本獼猴的雄猴會在約莫四歲時離開原生群體，加入附近的其他群體，過了幾年可能又會遷出。加入不同群體能夠與各種雌猴交配，傳播自己的基因，因此野生雄猴不會執著於猴王的地位，也不會霸占雌猴不放＊。
野生猴群在同一個地方停留的時間是數日到四十日。猴子喜歡水果、堅果和嫩芽，這些食物在不同季節，出現的地方各不相同，採完以後就沒得吃了，所以牠們需要移動。猴群在樹上吃飽睡，睡飽吃，然後離開……過一、兩個月後，同個地方還會冒出新芽，到時候再回來住。
牠們不會隨便亂走一通，移動的範圍有一個固定的區域，這就是猴群的「活動範圍」，牠們是在這個範圍內過著不斷移動的生活。為什麼動物不前往陌生的土地呢？因為牠們比較熟悉自己居住區域的地理環境，比較熟悉自然比較安全。
猴群在移動時會發出「咕——」的叫聲彼此溝通。牠們生活在森林這樣視野不佳的環境裡，發出叫聲以後，其他個體才知道「啊，那傢伙現在在移動」。這種定位用的叫聲本來是母子之間的暗號。有一項在屋久島的研究發現，發出最多「咕」聲的往往是優勢雌猴。狐狸和狸貓是以氣味掌握彼此的訊息，而猿猴則是以聲音互通訊息。
＊黑猩猩基本上是雄性留在原生群體，雌性遷出。在哺乳類中，雄留雌走的情況是相當罕見的，為什麼黑猩猩會有這種習性呢？
書籍介紹
本文摘錄自《遇見山林裡的小動物：76篇漫畫圖解，帶你走進充滿驚奇的里山，輕鬆吸收生態知識》，遠足文化出版
作者：今泉忠明
漫畫：帆
譯者：陳幼雯
審訂：林大利
原來，
那些山林裡的動物，都是這樣過生活的啊！
超萌超有戲漫畫╳里山動物生態短文
一本知識量媲美DISCOVERY、可愛不輸角落生物的科普圖文讀物
在距離我們不遠的大自然，
有許多動物在山林裡、草地中、雪地裡，
甚至是地底下努力為生活打拚著，
牠們平常都會遭遇哪些事？又會運用什麼樣的智慧來應對？
里山動物的祕密生活
- 斷尾求生可不只是壁虎或蜥蜴的活命大招，森林裡還有種絕對讓你猜不到的可愛小動物，會在危急存亡之際會放棄毛茸茸的尾巴……（而且長不回來）
- 「猴王」其實只存在於動物園裡，野生的世界裡沒有所謂的「猴王」。而且，猴王要是太跋扈，過不了多久，雌猴就會聯合將牠趕下台……
- 日本獼猴泡溫泉的習慣，其實是被人類誘導的。不過，如果想教會牠們新的習慣，可以從小猴子下手……
- 兔子常常把臉湊到屁股旁邊，你知道牠是在做什麼嗎？沒錯，牠就是在吃自己的屎，不過，這不是一般的屎，而是富含維他命等營養的「葡萄便」……
- 圓臉很可愛，但其實這通常是肉食動物的特徵！
生物學家╳漫畫家！聯手打造山林動物小劇場
本書分成5個章節，共76篇短文，由日本生物學家今泉忠明操刀，以學者專家視角描寫大自然裡各種常見動物的生態知識短文；再由知名漫畫家帆操刀，為每篇短文繪製漫畫或圖解，溫暖可愛的筆觸，讓大自然裡的各種動物化身呆萌角色，並賦予鮮明特性——滑稽可愛，蠢萌天真，心機深沉……你才會發現，原來動物也得過著人類那般柴米油鹽醬醋茶的生活，甚至還有獨屬牠們的愛恨情仇，而這些故事，也讓汲取知識變得簡單又有趣。
讓走進山裡多一種觀察的樂趣
小動物不會說話，人們也未必能夠常常看到牠們，所以至今仍有許多令人不了解的謎團，然而，我們可以透過專家的視角，看到動物獨到的生命智慧。說不定，下次你在露營、健行或親近山林時，會發現自己彷彿戴上了新的濾鏡，看見了一個更有趣的新世界。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）