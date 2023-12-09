看1927年版《拿破崙》（下）：導演創意遠超技術限制，卻未能在放映時執行出來

（上篇）

上回說到1927年的《拿破崙》從主角拿破崙的童年說起，未見人先見帽，帶著同學打雪仗，卻以少勝多，顯示其軍事天才。但他卻是一個孤高的孩子，被眾人排擠，只得與鷹作伴。

之後拿破崙在校內受排擠，在宿舍睡房向全班同學作「甄子丹style」宣戰，拳頭對枕頭不只一個打十個，羽毛飛舞、裙拉褲甩。除了多重曝光，導演也分割畫面成九宮格，多角度同時呈現戰況，如在保安室看閉路電視。列尼．史葛拍的《拿破崙》戰爭場面，以特效呈現炮彈與血肉橫飛、以慢鏡描繪敗兵墮河、掙扎、斷氣，滿足當代觀眾對逼真的要求，從臉部微表情到裝潢擺設都要看清楚細節。岡斯拍的戰況卻看教人不清——目光如炬、如鷹敏銳的人只有拿破崙。

圖片來源：電影《拿破崙》劇照

但岡斯使用多種實驗手法（別忘記那差不多是一百年前！），製造多重影像交錯及重叠的效果，並非失控炫技，也不是簡單地表達「戰爭和政治就是一片混亂」。繁複多變的影音元素調配都是用來表達眾多人物和歷史情景的複雜關係和變化。

另一個經典場面：被追殺的拿破崙孤舟逃出怒海，狂風巨浪湧向鏡頭。同時在巴黎的國民公會亦風起雲湧，革命後兩派的政治鬥爭到了頂峰。廣角鏡頭下議會中人亂作一團，拳腳相加，如海浪奔騰。導演除了運用多重曝光及交叉剪接表達兩邊並行的風暴，更把攝影機裝在鐘擺裝置上，前後搖擺，在議會混戰的人們上方略過，觀眾如坐海盜船，與另一邊在海上顛簸掙扎的拿破崙對照。

圖片來源：電影《拿破崙》劇照

電影最後一幕，岡斯的創意遠超技術限制，結果未能在放映時執行出來。電影以拿破崙攻打意大利一役作結，邁向其開疆闢土的帝國霸業新階段。這一幕以「三聯畫」形式製作，岡斯為此開發了被稱為Polyvision的電影格式，把三部攝影機併起來拍攝，形成比例接近4：1的畫面，也需要三塊銀幕併起來放映。結果是沒有戲院有相應設備，有些只放映中間部份的畫面，後來的修復版則把畫面縮小，上下方留著大塊黑色，以在普通銀幕上放映。

雖然三部攝影機之間的畫面銜接有落差，最終效果仍然震憾。因為岡斯的野心不只於以超寬畫面呈現壯闊的沙場戰況，更在三個畫面之間交錯拼合，造成同步的蒙太奇效果。特寫、中鏡、遠鏡拼貼加上交替剪接，把拿破崙個人和軍隊眾士的畫面分開，突顯其地位差距。有時左右畫面是鏡像，例如以遠鏡拍行軍，中間則是拿破崙發號司令；有時則呈現戰場上三個地方同步的狀況。打勝仗之後，拿破崙登山遠眺，Polyvision畫面也不只是呈現他「一覽眾山小」這麼簡單，而是三個畫面加上多重曝光呈現他的回憶與慾望：少年的壯志、妻子的容顏、世界之版圖、炮擊之公式、戰場的硝煙、激昂的軍旅……交錯融合，撞擊到mind blown。可惜在技術限制下，呈現只是分割畫面，但真實效果要在三倍於普通銀幕的包圍下才能體驗到。岡斯鏡頭之下，拿破崙高瞻遠矚，導演似借其言志，展示電影事業的雄心與遠象。