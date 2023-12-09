看1927年版《拿破崙》（上）：近百年前的電影至今仍覺前衛
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就如拿破崙一樣，電影導演岡斯（Abel Gance）有革命的雄心壯志，亦碰得焦頭爛額。他最初的計劃是拍攝六集的電影系列，結果製成一部的過程已夠「災難」，亦足以傳世。岡斯初剪接近十小時，過不了發行商的一關。後來《拿破崙》在各國放映，被刪剪到不同長度，有的三、四個小時，有的只有100分鐘。結果此片落得支離破碎，後來修復的卻是英國人。
英國導演列尼．史葛拍攝的英美聯軍版《拿破崙》引起法國評論界一輪炮轟，屬意料中事。對於很多未了解、亦不需了解歷史細節的大眾而言，看到法蘭西皇帝在宮裡宮外刺激的連場大戰，便足以用來「送」爆谷汽水。其實拿破崙作為歷史人物，不止馳騁於十八、十九世紀的歐洲革命和帝國爭霸版圖，在二十世紀以降的電影史上亦足以成傳奇。
歷史題材片難拍，首先是取材考工夫。像新版《拿破崙》寫他從一戰成名、稱帝到逝世，僅在動作場面多花篇幅，主要情節之間的轉折則省略跳躍。然而拿破崙這樣的人物傳記要描寫得詳細具體，恐怕要長篇劇集的篇幅才夠。1927年由法國導演阿貝爾．岡斯（Abel Gance）製作的鴻篇鉅製《拿破崙》，花了五個半小時，也只是講到主角完成意大利之戰，還未到政變稱王。
就如拿破崙一樣，岡斯有革命的雄心壯志，亦碰得焦頭爛額。他最初的計劃是拍攝六集的電影系列，結果製成一部的過程已夠「災難」，亦足以傳世。岡斯初剪接近十小時，過不了發行商的一關。後來《拿破崙》在各國放映，被刪剪到不同長度，有的三、四個小時，有的只有100分鐘。結果此片落得支離破碎，後來修復的卻是英國人。
英國電影導演及學者Kevin Brownlow自1969年開始修復這部《拿破崙》的計劃，在法國電影資料館及英國電影學院（BFI）的支持下，到2000年才由BFI與Photoplay推出五個半小時的修復版，但法國電影資料館則繼續修復一個七小時的版本。這個不斷從碎片中拼湊出一個「完整」及「原來」版本的修復過程，就如歷史學家嘗試在文獻紀錄重構拿破崙的一生一樣困難和複雜。
這部《拿破崙》是默片，對白和旁白都靠字幕卡顯示。岡斯準備拍攝時查考了大量資料，凡是有所根據的內容，皆在字幕卡右下角以「歷史的」註明。他也去了歷史現場拍攝，例如在拿破崙的故鄉科西嘉島拍他們一家被追殺逃亡的一段。然而此片之為後人讚歎，重點全不在於有否合乎具體史實，而在岡斯以大膽創新的電影語言來塑造人物和詮釋時代。這齣電影始終不是歷史書，其任務不在於鋪陳資料，而是表達藝術家的視野與情感。所以此片最精彩的其實是那些沒有「歷史的」標註的部份。
拿破崙在戲裡被描寫為「天選之人」，是個天生的戰爭天才和民族英雄。黑色雙角帽是拿破崙的標記。在這部《拿破崙》中，觀眾還未看到主角的臉，便先看到他的帽。在大眾的印象和列尼．史葛的新版本中，拿破崙即使成王，也是戴軍帽多過戴皇冠，繼續御駕親征，也是他深得民心的原因。岡斯的拿破崙從他的童年說起，未見人先見帽，帶著同學打雪仗，以少勝多，顯示其軍事天才。但他卻是一個孤高的孩子，被眾人排擠，只得與鷹作伴。鷹也成為了貫穿全片的圖騰，如拿破崙的分身。
想不到孩子打雪仗也這般慘烈，拿破崙的對手竟以雪球包石頭，最後雙方打到既甩牙又「爆缸」。這一幕，年少的拿破崙站在雪地中，指揮若定。導演岡斯表達拿破崙「三歲定八十」的大將之風，混合交叉剪接及多重曝光手法，把其臉容特寫和半身姿態和其他孩子混戰的影像，作多層重叠。間以手搖鏡頭跟著「戰場」上的孩子追拍、對剪，隨著戰況升溫，鏡頭搖擺更劇，呈「打風」式畫面，而特寫中的拿破崙則越來越興奮。
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「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
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面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
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