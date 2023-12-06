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TNL+ 2023/12/06,
中國

要培養一個像季辛吉這麼不要臉又聰明的人不容易，他的離世對中共損失不小

要培養一個像季辛吉這麼不要臉又聰明的人不容易，他的離世對中共損失不小
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在民主國家和獨裁國家打交道中，季辛吉大有用武之地了，他希望這些國家之間有矛盾，他就可以從中斡旋，兩邊討好、兩邊賺錢——當然他不希望矛盾搞大，發生戰爭，這對他賺錢不利。他在和獨裁國家打交道的過程中，有沒有幫助任何獨裁國家轉型成為民主國家？完全沒有。

在美中關係上享有盛譽的季辛吉（Henry Kissinger）前幾天去世了，享嵩壽100歲。

季辛吉在美中關係上的貢獻被誇大了。雖然他是最早去中國的（1971年），但他並沒有真正打開中國的大門，中國並沒有對外開放；只是在1976年毛澤東死後，中國才開始對外開放。而且他去中國見到毛澤東徹底臣服，這點在他的《論中國》裡邊看得很清楚。他還記載了什麼「今天主席又批評我了」云云。

聽起來簡直不像一個美國官員，而像一個中共官員。

如果說他在早期的中國政策就是跟著尼克森（Richard Nixon）走，也許有一點點牽制蘇聯的意願，但是他基本是在學習和獵奇的過程中。當年尼克森到中國，美國輿論批評他說，總統你究竟想達到什麼目的？有一幅漫畫，毛澤東是個山頭，尼克森奮力攀登。路人問他為什麼要爬這個山，他說，不為什麼，只是因為有這個山頭，他必須要爬一下。

從任何角度講，對於一個堅定反共的人來講去共產中國都沒有任何道理。當然，恰恰是因為尼克森是鐵杆反共，他才敢去共產中國。換了美國左派民主黨的總統，如果去中國，就成了「黃泥巴掉到褲襠裡，不是屎也是屎」，說不清了。

所以說，尼克森很聰明，他濫用了他的反共資本，跑到中國獲取更多的利潤。但客觀上，他幫助中共苟延殘喘，延長了毛澤東荒謬的文化大革命，損害了中國人民利益。

有人批評我這個觀點說，如果尼克森、季辛吉不幫助打開中國大門，我李少民也不可能今天在美國。

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