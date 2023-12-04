聘僱臨時看護 牢記「查核問」3步驟 避免違法受罰

勞工局表示，非法仲介除了主打快速上工外，尚會利用民眾有短期或臨時看護急迫需求，於醫療院所周遭發放名片、傳單或於網路張貼聘僱廣告，趁機媒介非法外國人，非法仲介不僅從中剝削牟利，更害雇主違法受罰。

勞工局提醒民眾及雇主，聘僱外國人必須向勞動部申請許可，若是短期聘僱需求，大部分醫院有特定配合的照顧服務機構，可先向所屬護理站登記洽詢，如前來應徵的看護自稱新住民，要記得查驗外僑居留證及依親戶籍資料「正本」，並仔細核對相片及身分資料是否為本人，並拍照存證自保，以免聘僱到假冒新住民身分的逃逸外國人。如果未詳查身分就僱用，甚至無暇審視相關法令或查看看護工的證件，誤以為只要持有居留證即可在台工作，其實都已屬於非法聘僱，可能面臨高額罰鍰。

如有聘僱外國人的需求，應徵時務必牢記「查核問」3步驟，慎防僱用到非法外國人而觸法。

第1步「查驗」：至「移民署居留證查詢網」(網址：https://icinfo.immigration.gov.tw)查驗外國人所提供的是否為假證件，並將所有證件拍照留存。

第2步「核對」：確認證件照片與應徵的外國人本人是否一致，以免遇到冒用他人證件來應聘的事情發生。

第3步「詢問」：詢問外國人是新住民、留學生身分，不要誤聘「他人聘僱的外國人」或是「來台觀光的外籍人士」。外籍學生須查驗外僑居留證、學生證及工作證；新住民雖免申請工作許可，但仍須查驗外僑居留證及依親戶籍資料（以上證件，均需為「正本」）。

為此，勞工局每年均與相關單位合作，共同至醫療院所進行督導，除了請護理站人員提醒家屬勿輕易聽信非法仲介「臨時看護，立即上工」話術外，也要求醫療院所於住院需知加入警語，以期有效傳達並建立正確法治觀念。

Photo Credit : 新北市政府勞工局

(新北市政府勞工局廣告)

