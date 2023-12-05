季辛吉把美國人對中國的浪漫想像全投射在中共政權，蔣家父子一輩子都沒有原諒他

季辛吉（Henry A. Kissinger）在2023年11月29日去世，享嵩壽100歲，要說美國歷史上最具爭議性的人物，如果他自稱第二，絕對沒人敢自稱第一。如果要說季辛吉這生當中最具爭議，對世局也影響最大的行為，則毫無疑問是他協助尼克森（Richard M. Nixon）打開的通往北京之門，為今日海峽兩岸的框架打下了基礎。

回到1971年的時空背景，當時美國承認在台灣的中華民國政府是中國唯一的合法政府，支持中華民國在聯合國的席位，包括聯合國安全理事會五大常任理事國的席位，同時還和中華民國簽有《中美共同防禦條約》。與中華民國延續自第二次世界大戰的同盟關係，還有在朝鮮半島上和共軍交戰的經驗，讓美國人普遍難以想像與中華人民共和國往來的可能性。

不過70年代的時空環境與40到50年代的時空環境已經完全不同，中共不再是蘇聯的傀儡，還在珍寶島衝突中和蘇聯大打出手。打從1949年中共建政以來，美國就期待毛澤東能效法南斯拉夫的狄托（Josip Tito），走上與蘇聯對抗的民族主義道路。韓戰的爆發，讓美國徹底放棄了聯合中共對抗蘇聯的期待，但是以英國為代表的其他西方國家卻仍堅持有天中共會有所調整。

到了70年代，歷史的發展最終證明了英國的選擇是正確的，曾經是蔣中正好友的尼克森也決定調整對華政策，不可能再只與台灣的中華民國打交道了。可是尼克森與季辛吉都是保守派共和黨人，他們都主張結交中華人民共和國這個新朋友，卻不願意放棄中華民國這個老朋友，所以主張同時和「兩個中國」政權打交道。

然而中華人民共和國方面，卻始終堅持只有在美國承認「一個中國」的前提下，雙方才有「關係正常化」的可能。季辛吉先後以國家安全顧問以及國務卿的身份處理美國對華政策，就是努力的在新朋友和老朋友之間尋求平衡，於是就有了今日美國和兩岸之間交流的框架。想瞭解為何季辛吉會如此積極美國與中共建交，一切還必須要從他的現實主義外交思惟談起。

逃離德國的猶太子弟

1923年生德國巴伐利亞的季辛吉是猶太人，這意味著他在希特勒（Adolf Hitler）掌權後，必須跟著家人移民美國才得以保命。季辛吉在20歲那年歸化為美國公民，他為了打擊納粹選擇從軍報國之路，隨第84步兵師參加突出部戰役。熟悉德語的他，被安排留守後方從事情報工作，才沒有在這場慘烈的戰役中喪命。

雖然只是底層士兵，季辛吉卻是第84步兵師裡德語講最好的人，所以他在德國戰敗之際居然一手重建了克雷費德（Krefeld）的地方政府。後來季辛吉被調往反情報部門，替盟國佔領當局追捕蓋世太保，同時推行去納粹化政策。在對納粹的崛起有所瞭解後，季辛吉對美國建立在民主政治之上的理想主義精神大打折扣。