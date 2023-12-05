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TNL+ 2023/12/05,
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季辛吉把美國人對中國的浪漫想像全投射在中共政權，蔣家父子一輩子都沒有原諒他

季辛吉把美國人對中國的浪漫想像全投射在中共政權，蔣家父子一輩子都沒有原諒他
前美國國務卿季辛吉｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

經歷了兩次執政，民進黨人也逐漸發現到自己與兩蔣父子在美國政府心目中唯一的差別，只是一個追求法理台獨，另外一個試圖武力反攻大陸而已。兩者都試圖改變美國極力維護的現狀，並希望在一場反對台獨或者推翻中共的暴政中拖美國下水。他們慢慢發現自己的處境與兩蔣父子沒有差多遠，對季辛吉和尼克森的態度反而趨近解嚴前的國民黨，實為歷史的又一大諷刺。

季辛吉（Henry A. Kissinger）在2023年11月29日去世，享嵩壽100歲，要說美國歷史上最具爭議性的人物，如果他自稱第二，絕對沒人敢自稱第一。如果要說季辛吉這生當中最具爭議，對世局也影響最大的行為，則毫無疑問是他協助尼克森（Richard M. Nixon）打開的通往北京之門，為今日海峽兩岸的框架打下了基礎。

回到1971年的時空背景，當時美國承認在台灣的中華民國政府是中國唯一的合法政府，支持中華民國在聯合國的席位，包括聯合國安全理事會五大常任理事國的席位，同時還和中華民國簽有《中美共同防禦條約》。與中華民國延續自第二次世界大戰的同盟關係，還有在朝鮮半島上和共軍交戰的經驗，讓美國人普遍難以想像與中華人民共和國往來的可能性。

不過70年代的時空環境與40到50年代的時空環境已經完全不同，中共不再是蘇聯的傀儡，還在珍寶島衝突中和蘇聯大打出手。打從1949年中共建政以來，美國就期待毛澤東能效法南斯拉夫的狄托（Josip Tito），走上與蘇聯對抗的民族主義道路。韓戰的爆發，讓美國徹底放棄了聯合中共對抗蘇聯的期待，但是以英國為代表的其他西方國家卻仍堅持有天中共會有所調整。

到了70年代，歷史的發展最終證明了英國的選擇是正確的，曾經是蔣中正好友的尼克森也決定調整對華政策，不可能再只與台灣的中華民國打交道了。可是尼克森與季辛吉都是保守派共和黨人，他們都主張結交中華人民共和國這個新朋友，卻不願意放棄中華民國這個老朋友，所以主張同時和「兩個中國」政權打交道。

然而中華人民共和國方面，卻始終堅持只有在美國承認「一個中國」的前提下，雙方才有「關係正常化」的可能。季辛吉先後以國家安全顧問以及國務卿的身份處理美國對華政策，就是努力的在新朋友和老朋友之間尋求平衡，於是就有了今日美國和兩岸之間交流的框架。想瞭解為何季辛吉會如此積極美國與中共建交，一切還必須要從他的現實主義外交思惟談起。

逃離德國的猶太子弟

1923年生德國巴伐利亞的季辛吉是猶太人，這意味著他在希特勒（Adolf Hitler）掌權後，必須跟著家人移民美國才得以保命。季辛吉在20歲那年歸化為美國公民，他為了打擊納粹選擇從軍報國之路，隨第84步兵師參加突出部戰役。熟悉德語的他，被安排留守後方從事情報工作，才沒有在這場慘烈的戰役中喪命。

雖然只是底層士兵，季辛吉卻是第84步兵師裡德語講最好的人，所以他在德國戰敗之際居然一手重建了克雷費德（Krefeld）的地方政府。後來季辛吉被調往反情報部門，替盟國佔領當局追捕蓋世太保，同時推行去納粹化政策。在對納粹的崛起有所瞭解後，季辛吉對美國建立在民主政治之上的理想主義精神大打折扣。

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