【專訪】《紙Pli》馬戲藝術家英巴爾．本．海姆：「紙」才是這個演出的明星，思考萬物和人類的關係
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《紙Pli》首演於2021年，是海姆年自法國國家馬戲藝術中心畢業後的第二個作品。《紙Pli》以當代馬戲深究物件材質的精神結合高空表演，一探「人類身體」與「物的世界」的關係，在去人類中心的觀點下，散發馬戲獨有的詩意。
文：余岱融
出身以色列的馬戲創作者英巴爾・本・海姆（Inbal Ben Haim），其名Inbal原指「鐘舌」，也就是敲擊銅鐘內面的懸擺，引申有鳴叫悅耳的禽鳥之意。這個帶有懸吊、飛翔意象的名字，彷彿預言了她日後踏入馬戲高空表演的人生。
《紙Pli》首演於2021年，由海姆與空間敘事設計多米蒂爾・馬丁（Domitille Martin）和具工程背景的摺紙藝術家／研究者艾力克西・梅拉（Alexis Mérat）共創，也是她2017年自法國國家馬戲藝術中心（Centre national des arts du cirque，後簡稱CNAC）畢業後的第二個作品。
《紙Pli》以當代馬戲深究物件材質的精神結合高空表演，一探「人類身體」與「物的世界」的關係，在去人類中心的觀點下，散發馬戲獨有的詩意。
- 你怎麼開始接觸馬戲的？
英巴爾・本・海姆：我還是個嬰兒時就喜歡到處爬。爸媽有一天發現還不會走的我爬到梯子上，都嚇壞了。我爸會一點雜耍，每次去散步他都拿三顆石頭來丟，笑我不會，有夠煩。
我很好勝，逼他讓我學雜耍。我跟著老師到一所新的馬戲學校，參與影響我很深的自由穹頂計畫（Free Dome Project），我在那愛上了高空鞦韆，離地懸空的感覺超棒。
後來更喜歡大繩，能爬更高，也很極簡：一條垂直的繩子，就是地心引力的形狀。我的公民服務是用馬戲結合教育學，幫助弱勢背景或注意力缺乏的孩童。
後來有個法國馬戲導演來以色列辦甄選工作坊，我因而加入2013年歐洲文化之都在馬賽─普羅旺斯的演出。當時我已經在以色列做馬戲，但看到歐洲和法國的馬戲學校有多豐沛，決定繼續學習。因此在預備課程後就讀CNAC。
- CNAC帶給你什麼樣不同於以往的馬戲創作體驗？
英巴爾・本・海姆：基本上是學到如何與傷共處。夏天預備課程時我的右肩持續性脫臼，得動手術，學校雖知情仍錄取我。開學後同學都在練一些高難度招式，而我右手完全用不了，傷期近一年半。我只要沒在動就會胡思亂想，因此還是找方法在養傷時練習。
無法做出漂亮的肢體反而讓我變得獨特。現在聽來很美，當時超痛苦。我被逐出了這場遊戲，但有了自由。例如我用大繩穿過腋下、臀部和腿，把自己像個懸絲偶吊起來，受傷變成創作的動力來源。
- 有哪些藝術家曾引發你靈感或影響創作？
英巴爾・本・海姆：很多……但我大概可以選出四個。
首先是約翰・樂吉永（Johann Le Guillerm），他的工作坊是《紙Pli》的開端。CNAC畢業製作《Atelier 29》的導演馬圖隆・伯茲（Mathurin Bolz），他的集體創作和研究調查方法對我很有啟發，讓我和自己的表演語彙對話。
再來是克蘿伊・莫格里亞（Chloé Moglia），她探索不同的懸吊材質，讓高空表演自成一格，而非以各種器材區分。在她的工作坊裡我融合幼時學的俄國武術西斯特瑪（Systema），這也影響了我現在的身體實驗。
還有芳妮・索里亞諾（Fanny Soriano），這位女性藝術家融合馬戲、舞蹈、接觸即興、空間敘事設計……很多像她這樣的女性藝術家都用構作方法（dramaturgical way）與詩意方法打開了馬戲道具的潛力與可能性。
- 你曾在另一個訪談提到，樂吉永在CNAC的密集課程帶領學員探索「少數實踐」（minority practices）的概念。為什麼在這個方向下你選擇了紙呢？除了沒有太多馬戲作品嘗試過這個材料外，還有其他原因嗎？
英巴爾・本・海姆：當他要我們去試幾乎沒人做過的東西時，我有個近乎荒誕、矛盾的畫面，就是我想摺出隻大鳥帶我飛。我媽媽是藝術治療師，我從小就喜歡用手做東西。我並非多喜歡摺紙，但這個帶有飛翔意象又不能飛的紙鳥，跟我高空藝術家的身分，有個荒謬又詩意的對話。
樂吉永課堂呈現前一天的內部彩排完全是個災難，我一爬上去它就裂掉了。挫折之餘我對那團已經不是鳥的紙又打又踩，然後它就定型在那，跟我差不多高。我想也許可以讓紙成為另一位表演者，把它吊起來，我們在空中同台。
紙很有彈性，能變成很多形狀，允許我們做很多事。大家都知道紙可以摺、剪，我們可能也都被紙割過。我從一個大家熟知的材料出發，把平凡的東西變得不凡，就跟馬戲一樣。
這個反思也呈現出人類各種面相，就像即便我有高超的馬戲技巧，回到地上我跟觀眾一樣也只是人類。用紙創作既和觀眾日常連結，也能有所延伸。
- 你和另外兩位藝術家如何挑選合適的紙張？例如是根據不同纖維或厚度嗎？最後選擇的紙張有什麼特殊之處呢？
英巴爾・本・海姆：我們先選了一些紙測試，看哪種能撐住我。一開始想說，應該是最厚的最堅固吧，但厚的其實更容易破。最能承重的是捲菸紙，但我們找不到那麼大張的。現在大部分是用包起士或肉的紙，我會流汗，而它們耐潮耐濕，也蠻薄的，能貼合我的身體。
某次在南法駐村時，劇院問，這麼多紙，如果火災怎麼辦？歐洲很多劇院要求舞台材料必須防火，我們一時之間也不知道怎麼辦。沒想到問了紙工廠，他們竟然說有防火的紙，那是在車廠噴漆時保護玻璃用的。
顏色的部分主要選褐色，也加入一點黑和白，我們不想要單色的舞台。選紙時，我發現材料會呼喚你，邀請你做出一些行動。這是道十字路口，是「尋找適合紙張」和「紙張能做什麼」的交會。
- 除了紙，你過去曾嘗試用其他材料創作馬戲嗎？未來還有沒有想嘗試哪些材料？
英巴爾・本・海姆：我對很多材料都很有興趣。《Racine(s)》討論我們和國家／土地（land）的關係，不只政治關係，也有自然關係。
即便移居，像我從以色列搬到法國，成長的國度與土地總在心中。我們用了七百公升的土，既詩意但也具視覺衝擊，其中也有構作概念。這個作品也有戶外現地版本，我用樹表演，那是個活的材料。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
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為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）