「我20幾歲買兩、三間房」，趙少康教戰年輕人如何「以房換房」賺一桶金
我們想讓你知道的是
趙少康認為要先了解年輕人的苦惱並提出解方，像是「不敢生不敢養」、「工作一輩子買不起房」等問題；也說國民黨要先進入年輕族群視野，並提到當初他在外商擔任亞洲區經理待遇不錯，20幾歲就在台北買了2、3間公寓。主持人認為他應該多跟年輕人分享，教大家如何理財，趙少康也說：「可以教他們如何賺第一桶金，如何理財、做業務，我沒問題呀！」
文：黃明惠
國民黨副總統參選人趙少康日前稱侯趙配的年輕人支持度還是太低，因此喊話接受五個學校邀請，要與年輕人面對面，任何問題都不迴避、互相溝通一下。
趙少康11月29日到新北板橋查看立委參選人葉元之競選看板時，對於此事改口，趙少康說有人提醒他，因為登記後身分不一樣，「進校園好像會有爭議，我也煩惱這件事」。
至於如何替國民黨營爭取年輕人選票？趙少康上節目專訪時表示自己20幾歲時就買了兩、三間公寓，若有機會與年輕人對談，可以教大家如何理財創業、賺進第一桶金。
不過，此番言論遭外界質疑是在炫富，趙少康隔天出席活動澄清自己不是要吹牛，用意是希望打破貧富懸殊、社會不公，希望年輕人有能力買房子；同時趙少康也說，當年很多年輕人努力就有收穫，現在年輕人沒希望，窮一生之力也買不起房子，「這是很大問題」。
趙少康接受中廣流行網節目《蘭萱時間》專訪時，表示目前國民黨基本盤已逐漸穩固，接下來就要看如何搶攻中間選民及年輕人的選票。
趙少康提出見解，他認為要先了解年輕人的苦惱並提出解方，像是「不敢生不敢養」、「工作一輩子買不起房」等問題；也說國民黨要先進入年輕族群視野，因為現在年輕人不太看電視，很多人也不認識他，像他打電話訂餐廳，店員會問：「哪個趙？那個少？哪個康？」也不曉得國民黨有很多青年人才。
趙少康說，當初他在外商擔任亞洲區經理待遇不錯，20幾歲就在台北買了兩、三間公寓，主持人認為他應該多跟年輕人分享，教大家如何理財，趙少康也說：「可以教他們如何賺第一桶金，如何理財、做業務，我沒問題呀！」
他透露自己付了頭期款後，用「以房換房」的方式累積財富，也說行銷出身的他，很願意跟年輕人分享投資理財、業務處理等經驗。（相關內容於下方影片24分50秒）
至於先前說開放五間學校邀請演講，讓年輕朋友隨便問，據聯合報報導，趙少康最新指出，目前台大、文化、清大、東華等學校都有來邀約，但有人提醒他，現在登記後身分不一樣，進校園怕會有爭議，因此他現在也煩惱，目前還在跟學校商量，看是校內還是校外，「校外意義不大，但不能違法」。
趙少康：年輕人不能只憑感覺，或是覺得柯文哲好笑就投
趙少康接受中廣節目訪問，提到近期民調，他說從各媒體民調的年齡結構來看，「侯康配」的年輕支持度還是太低，20歲到29歲族群，「賴蕭配」支持度有34.35％，「侯康配」只有10.2％、柯文哲卻有46.87％；30歲到39歲族群，「賴蕭配」支持度30.98％、「侯康配」支持度19.87％、柯文哲支持度30.64％，「儘管國民黨在50歲、60歲以上族群大贏，年輕票太少了。」
趙少康透露，他曾問過年輕人為何支持柯文哲？得到答案是「覺得柯文哲很好笑」，讓他覺得好笑就能夠當總統嗎？直說當總統的條件跟好笑一點關聯都沒有。趙少康還說，柯文哲當初挑戰連任台北市長幾乎快落選，然後做了八年的台北市長，實在是看不出到底有什麼偉大的政績。
面對「私人理專」 趙少康心服口服
對於趙少康如何理財投資，《今周刊》2011年曾訪問趙少康本人，一向辯才無礙的他，在兒子趙大開面前講到投資，也只能乖乖閉嘴。
2006年，趙少康17歲兒子趙大開建議他買進蘋果股票，當時趙少康以54美元進場，飆漲到100美元，之後又回跌到60美元，趙少康瞞著兒子獲利了結，結果看著蘋果股價一路衝到400美元，只能扼腕。
之後，趙大開建議趙少康買Google股票，他嫌太貴；金融海嘯時又建議買黃金和石油期貨，但他又嫌太麻煩，最後眼睜睜看著這些投資標的愈漲愈高，錯過賺錢好機會。
欣賞兒子的「投資興趣」，因此趙少康不管多繁瑣的問題，都會想辦法幫兒子解答，他反而心想，不如趁機來個理財教育，要求他用從小到大存下來的零用錢投資，讓兒子知道「投資，可不是一件容易的事！」
趙大開剛升大學就跟在黎智英身邊學習，大二暑假則是跟著趙少康的貿易商朋友，到國內前幾大傳產企業走了一圈；此外還通過台灣和香港的層層面試，到巴克萊（Barclays）投資銀行部門實習，每天工作14個小時。
對於年紀輕輕就能跟在大老闆身邊，還能走訪大企業、到外商實習，趙大開擁有比同齡年輕人更豐富的經歷。
有人認為，這是「靠爸」光環的特殊禮遇，趙大開也不諱言，「我知道我的家境比很多人好，但不是只有從零開始才要努力，我的機會比別人多，更應該好好把握，努力多學一點。」
趙少康也說，白手致富的時機已經過了，現在大多數的孩子物質並不缺乏，缺乏的是「經驗」和「觀念」。尤其是現在世界變化太快，金融風暴兩、三年就來一次，父母應該從小訓練孩子的理財觀。
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本文經今周刊授權刊登，原文刊載於此
原標題：「我20幾歲買2、3間房」趙少康教戰如何賺一桶金搶年輕票…曾說兒子比他還厲害！操盤史曝光
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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