AIT處長孫曉雅赴台大演講，談選舉與假訊息，稱讚台灣社會這2點做得比美國好

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（4）日於台大法學院專題演講，隨著台灣選舉接近，孫曉雅提醒網路上的資訊作戰不但會淹沒重要的議題討論，甚至會影響選民投票。不過孫曉雅也強調，台灣選舉制度穩固，台灣人對於資訊戰也很有意識，這兩點都比美國做得還好。

孫曉雅今日應邀前往台大法學院演說，並與台大副校長丁詩同針對美台關係、資訊安全、台灣選舉等議題對談。數位發展部部長唐鳳、數發部次長李懷仁、前行政院資通安全處處長簡宏偉、公視基金會董事長胡元輝、台美商會會長施立成等人也出席與會。

網路資訊戰數量驟升，AIT也成攻擊目標

孫曉雅指出，全球網路攻擊的規模和複雜程度日益增長，美台同樣面對公共基礎設施、知名企業遭受網路駭客和勒索軟體攻擊，她特別強調，台灣身為全球資通訊產業供應鏈、以及世界海底電纜網絡的重要一環，已成為網路攻擊的「試驗地」，如數發部部長唐鳳曾多次公開表示，台灣基礎設施受到高度協調的多方網路攻擊，這些攻擊行為不僅擾亂台灣人的日常生活，也試圖掏空台灣的民主機構。

孫曉雅表示，美國和台灣都在對抗假訊息的前線。包含人工智慧在內的科技日新月進，但也帶來新的風險，網路資訊戰數量急遽上升，造成社會分化、更加極端對立。

孫曉雅也提醒， 境外勢力利用社群媒體操縱公共論述，以分裂公眾、挑播離間，不僅試圖影響選舉，更破壞對民主體制的信心，政府如何建立「數位信任」，確保民眾能獲得多樣化且可靠的資訊來源，是政府的當前一項急迫任務。她也引述一家跨國科技公司最新分析，網路上新一波批評AIT、散佈AIT謊言的秘密行動，背後是有「國家資助」。

台美明年都有選舉，孫曉雅稱台灣社會這2點優於美國

台美明（2024）年都將迎來總統大選，孫曉雅表示，選舉期間的假訊息恐會淹沒重要的議題討論、誤導選民對政策的認知、產生錯誤的信念。孫曉雅也警告，資訊操縱的結果可能會煽動暴力，削弱公民對媒體和政府的信任，甚至影響人們是否去投票、以及選票結果。

孫曉雅也特別稱讚台灣，有非常穩定且防篡改的選舉制度，選舉程序做得非常好，反觀美國每個選區都有不同的制度，這些制度的不一致，在美國國內也引來許多擔憂。孫曉雅也提到，美國社會對於認知作戰的理解程度不如台灣，因為美國沒有像台灣在這方面的巨大威脅，除非是對資通訊領域頗有涉獵的人，普通人對境外影響資訊作戰的認知並不敏銳。

孫曉雅強調，美國對台灣的選舉過程和民主制度充滿信心，美國也不會在台灣選舉中選邊站，美國沒有偏好的候選人，無論最終哪個政黨執政，美國對台政策不變，也期待與下一任的總統合作。

第一位女性AIT處長，孫曉雅勉勵未來女性「要相信自己的價值」

作為美國在台協會第一位女性處長，孫曉雅也於今日的對談中，分享自己過去30年來的外交經驗。她說作為第一位女性處長的好處，是她能夠發揮創意、做和以往不同的事情，她也笑稱，「沒有人會把我和我的前任混淆」。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 AIT處長孫曉雅（左）與台大副校長丁詩同（右）對談。

孫曉雅回憶， 在2000年以前，她在眾多場合裡都是唯一的一位女性外交人員，她已經習慣自己與同桌，或者同一個會議室裡面其他人不同，那個世代的女性別無選擇，只能習慣自己是「單數」（singular）。 孫曉雅曾先後派駐於美國在台協會台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，她說自己很長一段時間是唯一的女性簽證人員，當時來申請的人談到是誰拒絕了提交的簽證，常聽到憤怒的「那個女的」 。

孫曉雅說，台灣女性參政上做得很好，不僅總統是女性，國會的女性立委佔比也是世界上數一數二之高。她笑稱自己來台灣參加過幾次會議，巧合的是美台雙方都是女性代表居多，可以看到在場唯一的男性相當不適應，她說她當時只想，「歡迎來到我的處境」。

不過孫曉雅也勉勵，每個人都必須為自己挺身而出，無論一個會議室裡的多數是哪種性別，要相信自己值得進入那個會議室。孫曉雅說，如果作為一個會議中的性別少數，適應的過程縱然會有些不舒服，但 也會讓個人在許多方面變得更堅強、更有自信，她也鼓勵在場的學生，要知道自己被邀請進到每一個會議，都是有原因的。

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核稿編輯：邱宜君