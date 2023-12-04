AIT處長孫曉雅赴台大演講，談選舉與假訊息，稱讚台灣社會這2點做得比美國好
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孫曉雅也特別稱讚台灣，有非常穩定且防篡改的選舉制度，選舉程序做得非常好，反觀美國每個選區都有不同的制度，這些制度的不一致，在美國國內也引來許多擔憂。孫曉雅也提到，美國社會對於認知作戰的理解程度不如台灣，普通人對境外影響資訊作戰的認知並不敏銳。
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今（4）日於台大法學院專題演講，隨著台灣選舉接近，孫曉雅提醒網路上的資訊作戰不但會淹沒重要的議題討論，甚至會影響選民投票。不過孫曉雅也強調，台灣選舉制度穩固，台灣人對於資訊戰也很有意識，這兩點都比美國做得還好。
孫曉雅今日應邀前往台大法學院演說，並與台大副校長丁詩同針對美台關係、資訊安全、台灣選舉等議題對談。數位發展部部長唐鳳、數發部次長李懷仁、前行政院資通安全處處長簡宏偉、公視基金會董事長胡元輝、台美商會會長施立成等人也出席與會。
網路資訊戰數量驟升，AIT也成攻擊目標
孫曉雅指出，全球網路攻擊的規模和複雜程度日益增長，美台同樣面對公共基礎設施、知名企業遭受網路駭客和勒索軟體攻擊，她特別強調，台灣身為全球資通訊產業供應鏈、以及世界海底電纜網絡的重要一環，已成為網路攻擊的「試驗地」，如數發部部長唐鳳曾多次公開表示，台灣基礎設施受到高度協調的多方網路攻擊，這些攻擊行為不僅擾亂台灣人的日常生活，也試圖掏空台灣的民主機構。
孫曉雅表示，美國和台灣都在對抗假訊息的前線。包含人工智慧在內的科技日新月進，但也帶來新的風險，網路資訊戰數量急遽上升，造成社會分化、更加極端對立。
孫曉雅也提醒， 境外勢力利用社群媒體操縱公共論述，以分裂公眾、挑播離間，不僅試圖影響選舉，更破壞對民主體制的信心，政府如何建立「數位信任」，確保民眾能獲得多樣化且可靠的資訊來源，是政府的當前一項急迫任務。她也引述一家跨國科技公司最新分析，網路上新一波批評AIT、散佈AIT謊言的秘密行動，背後是有「國家資助」。
台美明年都有選舉，孫曉雅稱台灣社會這2點優於美國
台美明（2024）年都將迎來總統大選，孫曉雅表示，選舉期間的假訊息恐會淹沒重要的議題討論、誤導選民對政策的認知、產生錯誤的信念。孫曉雅也警告，資訊操縱的結果可能會煽動暴力，削弱公民對媒體和政府的信任，甚至影響人們是否去投票、以及選票結果。
孫曉雅也特別稱讚台灣，有非常穩定且防篡改的選舉制度，選舉程序做得非常好，反觀美國每個選區都有不同的制度，這些制度的不一致，在美國國內也引來許多擔憂。孫曉雅也提到，美國社會對於認知作戰的理解程度不如台灣，因為美國沒有像台灣在這方面的巨大威脅，除非是對資通訊領域頗有涉獵的人，普通人對境外影響資訊作戰的認知並不敏銳。
孫曉雅強調，美國對台灣的選舉過程和民主制度充滿信心，美國也不會在台灣選舉中選邊站，美國沒有偏好的候選人，無論最終哪個政黨執政，美國對台政策不變，也期待與下一任的總統合作。
第一位女性AIT處長，孫曉雅勉勵未來女性「要相信自己的價值」
作為美國在台協會第一位女性處長，孫曉雅也於今日的對談中，分享自己過去30年來的外交經驗。她說作為第一位女性處長的好處，是她能夠發揮創意、做和以往不同的事情，她也笑稱，「沒有人會把我和我的前任混淆」。
孫曉雅回憶，在2000年以前，她在眾多場合裡都是唯一的一位女性外交人員，她已經習慣自己與同桌，或者同一個會議室裡面其他人不同，那個世代的女性別無選擇，只能習慣自己是「單數」（singular）。孫曉雅曾先後派駐於美國在台協會台北辦事處及美國駐都柏林大使館領事組，她說自己很長一段時間是唯一的女性簽證人員，當時來申請的人談到是誰拒絕了提交的簽證，常聽到憤怒的「那個女的」。
孫曉雅說，台灣女性參政上做得很好，不僅總統是女性，國會的女性立委佔比也是世界上數一數二之高。她笑稱自己來台灣參加過幾次會議，巧合的是美台雙方都是女性代表居多，可以看到在場唯一的男性相當不適應，她說她當時只想，「歡迎來到我的處境」。
不過孫曉雅也勉勵，每個人都必須為自己挺身而出，無論一個會議室裡的多數是哪種性別，要相信自己值得進入那個會議室。孫曉雅說，如果作為一個會議中的性別少數，適應的過程縱然會有些不舒服，但也會讓個人在許多方面變得更堅強、更有自信，她也鼓勵在場的學生，要知道自己被邀請進到每一個會議，都是有原因的。
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核稿編輯：邱宜君
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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