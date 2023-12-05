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TNL+ 2023/12/05,
社會

白粉聖地？從「逢綠必推」到「唯柯獨尊」，批踢踢八卦版如何演變成今日的模樣？

白粉聖地？從「逢綠必推」到「唯柯獨尊」，批踢踢八卦版如何演變成今日的模樣？
Photo Credit: 批踢踢實業坊 ptt.cc

我們想讓你知道的是

最初八卦版會被重視，是因為版上輿論有著民意風向標的作用。從「萬人送洪仲丘」到「太陽花學運」，我們都能看到八卦版帶動民心的作用，最終成為改變社會的浪潮。但或許是樹大招風，這兩次成功的經驗讓各政黨發現八卦版的威力，紛紛將投注資源到批踢踢。事實上，八卦版並非一夕之間成了白粉聖地，它也曾經「逢綠必推」，但其間經歷了一些事件......

說到批踢踢（PTT）八卦版和鄉民，你的第一印象可能是仇女、理科宅男和反指標。但除了這些刻板標籤，八卦版也是各家網軍一較高下的格鬥擂台。藍、綠、白三黨似乎認為，只要掌握了八卦版的風向，某種程度就能帶動民意的討論風氣。

畢竟，八卦版過去的常駐上站人數往往有一萬至一萬五之間，直到近年來才開始逐年下滑。許多新聞媒體也喜歡引用八卦版的鄉民說法，來當作網友意見。因此，一旦某黨有能力形塑八卦版的主流民意，確實可以影響部分人民的想法，甚至將輿論引導至自己想要的方向。

究竟，八卦版的政治光譜在過去這幾年如何變化？現在，就讓我們從2016年開始看起：

2016年－2018年9月15日：逢綠必推與外交官之死

由於批踢踢鄉民眼中萬惡的馬英九終於下台，八卦版在蔡英文上台之後，賦予其相當大的期待，對於重掌執政權的民進黨政府相對沒那麼刻薄，甚至到了有點太過於吹捧的程度。

自蔡英文當選後到韓國瑜崛起前，八卦版基本上是逢綠必推。從蔡英文到陳其邁，所到之處都是一片紅通通，發個臉書都能被推爆。最誇張的，莫過於有「財經網美」之稱的胡采蘋（Emmy Hu），就連她的臉書也是一發就爆文，彷彿每篇貼文都是擲地有聲的真知灼見，令人嘆為觀止。

圖片1
Photo Credit: 批踢踢實業坊 ptt.cc
蔡英文臉書在八卦版被各種推爆的往日榮景

近乎瘋狂的現象，終究在2018年迎來了反撲。2018年9月，民進黨員「卡神」楊蕙如指示網軍在批踢踢發文，直指大阪辦事處該為風災負責，並痛批大阪辦事處是「黨國餘孽」。不久，大阪辦事處處長蘇啟誠自殺，外界認為是受不了輿論壓力而走上絕路。

你可能會想，楊蕙如的網軍害死外交官蘇啟誠和胡采蘋被推爆兩者有什麼關聯？事實上，只要一搜尋就會發現，把胡采蘋臉書在八卦版推爆的，正是楊蕙如的網軍們。正所謂「水能載舟，也能覆舟」，今天網軍能把總統、直轄市長候選人以及親民進黨的意見領袖推爆，明天就能把堂堂中華民國台灣的外交官逼上絕路。

2018年9月15日－2020年1月11日：韓流來襲下的反中浪潮

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