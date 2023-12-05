Netflix韓劇《與惡魔有約》：宋江、金裕貞的高顏值配上合約戀愛題材，為什麼收視率還是不如預期？

文：台灣歐妮

宋江、金裕貞主演《與惡魔有約》開播，高顏值的組合戲未播已有不少的話題。

《與惡魔有約》劇情雖然是很常見的合約戀愛題材，加上了奇幻的元素仍是不少人期待的年底強檔，首播第一集全韓國收視率4.5%，第二集下降到3.4%，收視似乎不如預期，但是後面會有什麼變化都還很難預測。

可以確定的是，兩集後惡魔與財閥女的契約愛情已經展開，唯美的畫面看得賞心悅目。

不改編，真原創的《與惡魔有約》

一個在人間生活了200年，卻暫時失去能力的惡魔，一個不相信任何人，很有自信的集團女繼承人，因契約結婚後陷入致命愛情。

初看這部戲的畫風，以為也是漫畫改編的作品，事實上是部全新原創劇，由2020年掀起中殿娘娘旋風的古裝劇《哲仁王后》崔雅溢編劇的最新作品。目前線上看到的網漫只是為了電視劇宣傳出的連載，因此還沒有結局可以供參考。

據說劇名中的「Demon」在古希臘語「Daimai」意思是「分享相同的命運」，與我們所知道的「惡魔」的意思不同，是以「守護」停留在人類身邊的神。

因此在韓國的劇名《My Demon》可以解釋為「我的守護神」，以這個角度來看，宋江飾演惡魔，預計將成為守護金裕貞的存在。

讓人亳無防備之心的惡魔「鄭九元」

宋江飾演惡魔鄭九元，在人世間生活了200年裡，以完美、無可挑剔的魅力外表，用誘人的條件與陷入絕望的人類進行危險交易，傾聽並實現他們的慾望為代價，要他們用靈魂來擔保，讓自己可以過著永生的生活。

只不過說是惡魔的化身，但是「九元」的韓文「구원」意為「救贖」的意思，從名字也再次加深了這位「Demon」可能是女主角守護神的含義。

唯我獨尊財閥繼承人「都到曦」

從童星開始演過了各種的角色的金裕貞，在《與惡魔有約》中的財閥繼承人角色還是她的第一次。

都到曦小時候因父母車禍過世，被未來集團的會長周天淑（金海淑飾）領養，成為未來集團的繼承人的她有著高不可攀的氣質，還有只相信自己的自信，專情於工作對於感情亳無感覺，因此時不時會被會長逼著去相親。

蛋糕甜點的一見鍾情

是安排相親沒錯！是吃飯沒錯！卻陰錯陽差的成了甜點女王和蛋糕惡魔的相遇。

都到曦為了應付會長安排的相親來到了餐廳，殊不知自己走錯了地點，看到餐廳內只有一個男人獨自坐著，就認定了他是相親對象，自顧自的用餐，說著把飯吃完就可以跟會長交待了，但是都到曦卻對眼前的這個男人突然心動了，控制不住的臉紅，難道是一見鍾情？

明明包了場想圖個安靜用餐時間的鄭九元，卻有個女人出現在自己面前，理所當然的坐下、點餐，吃完飯還把他特地訂做的甜點蛋糕吃掉！這個女人到底怎麼回事？

一個是甜點烘焙業的女王，一個是熱愛蛋糕的惡魔，要是之後鄭九元幫都到曦出一款惡魔蛋糕，應該會很受歡迎吧！

熟悉的救人場景開啟合約

獨自前往束草散心的都到曦在回程時遇上了不知名的攻擊，這時鬼怪金信出現了（不是），是惡魔鄭九元現身了。

每天都在等待著絕望之人呼救的他，這天感受到人類的絕望，來到現場才發現是都到曦，卻在救了都到曦後，兩人不小心一起墜海，在海裡都到曦想拉起鄭九元時，神奇的事發生了，鄭九元身上的十字架轉移到了都到曦身上！

原本鄭九元救都到曦時要的是靈魂合約，象徵神力的十字架卻莫名其妙的跑到都到曦手上，沒了十字架的鄭九元就無法抓靈魂到陰間，無法抓靈魂的鄭九元就可能會消失在人間。

只有抓著都到曦才能暫時使用神力的鄭九元，必須盡快讓十字架回到自己身上，一人一惡魔的命運也從十字架開始有了關連。

男強女也強，向日葵男二不可少

大多的契約愛情劇中男女主角的設定大多是富家男配平凡女，又或者富家女配窮小子。《與惡魔有約》的高富帥和白富美組合，有點像《來自星星的你》都敏俊和千頌伊，遇到危機時現身的設定，又有點像是《鬼怪》的金信。

不過比起都敏俊的404年與金信的939年，鄭九元的200年還只是個年輕人，角色上的感覺也如此。

同樣是從古代活到了現代，鄭九元的舉手投足比較年輕活潑，都到曦比起傻大姐的千頌伊，女強人的設定在氣勢上也比較強勢些，雖說可以看到其他作品的影子，但絕大部份的劇情還是擁有自己的風格。

此外，三角戀也是少不了的設定，都到曦的向日葵男二是由李相二飾演的周碩訓，也是領養都到曦會長的兒子，依目前不多的出場來看，就是個暗戀女主角又不敢直接說出口的暖男？會不會有更多不同的表現就要再往下觀察看看了。

《與惡魔有約》符合了愛情幻想浪漫喜劇的所有條件，典型的浪漫也有很多誇張的部份，前兩集男女主角的顏值和唯美的畫面是不可否認最大看頭，或許劇情不會有太多的驚喜，只要敘事不亂掉，仍有希望持續引發話題到作品完結。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：【首播劇評】宋江x金裕貞《與惡魔有約》：賞心悅目高顏值組合，陰錯陽差的相親將如何引領契約愛情？

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬