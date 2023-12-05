Netflix韓劇《與惡魔有約》：宋江、金裕貞的高顏值配上合約戀愛題材，為什麼收視率還是不如預期？
我們想讓你知道的是
《與惡魔有約》有宋江、金裕貞的高顏值，加上奇幻的元素仍是不少人期待的年底強檔；而首播第一集全韓國收視率4.5%，但第二集下降到3.4%，收視似乎不如預期。會不會有更多不同的表現就要再往下觀察看看了。
文：台灣歐妮
宋江、金裕貞主演《與惡魔有約》開播，高顏值的組合戲未播已有不少的話題。
《與惡魔有約》劇情雖然是很常見的合約戀愛題材，加上了奇幻的元素仍是不少人期待的年底強檔，首播第一集全韓國收視率4.5%，第二集下降到3.4%，收視似乎不如預期，但是後面會有什麼變化都還很難預測。
可以確定的是，兩集後惡魔與財閥女的契約愛情已經展開，唯美的畫面看得賞心悅目。
不改編，真原創的《與惡魔有約》
一個在人間生活了200年，卻暫時失去能力的惡魔，一個不相信任何人，很有自信的集團女繼承人，因契約結婚後陷入致命愛情。
初看這部戲的畫風，以為也是漫畫改編的作品，事實上是部全新原創劇，由2020年掀起中殿娘娘旋風的古裝劇《哲仁王后》崔雅溢編劇的最新作品。目前線上看到的網漫只是為了電視劇宣傳出的連載，因此還沒有結局可以供參考。
據說劇名中的「Demon」在古希臘語「Daimai」意思是「分享相同的命運」，與我們所知道的「惡魔」的意思不同，是以「守護」停留在人類身邊的神。
因此在韓國的劇名《My Demon》可以解釋為「我的守護神」，以這個角度來看，宋江飾演惡魔，預計將成為守護金裕貞的存在。
讓人亳無防備之心的惡魔「鄭九元」
宋江飾演惡魔鄭九元，在人世間生活了200年裡，以完美、無可挑剔的魅力外表，用誘人的條件與陷入絕望的人類進行危險交易，傾聽並實現他們的慾望為代價，要他們用靈魂來擔保，讓自己可以過著永生的生活。
只不過說是惡魔的化身，但是「九元」的韓文「구원」意為「救贖」的意思，從名字也再次加深了這位「Demon」可能是女主角守護神的含義。
唯我獨尊財閥繼承人「都到曦」
從童星開始演過了各種的角色的金裕貞，在《與惡魔有約》中的財閥繼承人角色還是她的第一次。
都到曦小時候因父母車禍過世，被未來集團的會長周天淑（金海淑飾）領養，成為未來集團的繼承人的她有著高不可攀的氣質，還有只相信自己的自信，專情於工作對於感情亳無感覺，因此時不時會被會長逼著去相親。
蛋糕甜點的一見鍾情
是安排相親沒錯！是吃飯沒錯！卻陰錯陽差的成了甜點女王和蛋糕惡魔的相遇。
都到曦為了應付會長安排的相親來到了餐廳，殊不知自己走錯了地點，看到餐廳內只有一個男人獨自坐著，就認定了他是相親對象，自顧自的用餐，說著把飯吃完就可以跟會長交待了，但是都到曦卻對眼前的這個男人突然心動了，控制不住的臉紅，難道是一見鍾情？
明明包了場想圖個安靜用餐時間的鄭九元，卻有個女人出現在自己面前，理所當然的坐下、點餐，吃完飯還把他特地訂做的甜點蛋糕吃掉！這個女人到底怎麼回事？
一個是甜點烘焙業的女王，一個是熱愛蛋糕的惡魔，要是之後鄭九元幫都到曦出一款惡魔蛋糕，應該會很受歡迎吧！
熟悉的救人場景開啟合約
獨自前往束草散心的都到曦在回程時遇上了不知名的攻擊，這時鬼怪金信出現了（不是），是惡魔鄭九元現身了。
每天都在等待著絕望之人呼救的他，這天感受到人類的絕望，來到現場才發現是都到曦，卻在救了都到曦後，兩人不小心一起墜海，在海裡都到曦想拉起鄭九元時，神奇的事發生了，鄭九元身上的十字架轉移到了都到曦身上！
原本鄭九元救都到曦時要的是靈魂合約，象徵神力的十字架卻莫名其妙的跑到都到曦手上，沒了十字架的鄭九元就無法抓靈魂到陰間，無法抓靈魂的鄭九元就可能會消失在人間。
只有抓著都到曦才能暫時使用神力的鄭九元，必須盡快讓十字架回到自己身上，一人一惡魔的命運也從十字架開始有了關連。
男強女也強，向日葵男二不可少
大多的契約愛情劇中男女主角的設定大多是富家男配平凡女，又或者富家女配窮小子。《與惡魔有約》的高富帥和白富美組合，有點像《來自星星的你》都敏俊和千頌伊，遇到危機時現身的設定，又有點像是《鬼怪》的金信。
不過比起都敏俊的404年與金信的939年，鄭九元的200年還只是個年輕人，角色上的感覺也如此。
同樣是從古代活到了現代，鄭九元的舉手投足比較年輕活潑，都到曦比起傻大姐的千頌伊，女強人的設定在氣勢上也比較強勢些，雖說可以看到其他作品的影子，但絕大部份的劇情還是擁有自己的風格。
此外，三角戀也是少不了的設定，都到曦的向日葵男二是由李相二飾演的周碩訓，也是領養都到曦會長的兒子，依目前不多的出場來看，就是個暗戀女主角又不敢直接說出口的暖男？會不會有更多不同的表現就要再往下觀察看看了。
《與惡魔有約》符合了愛情幻想浪漫喜劇的所有條件，典型的浪漫也有很多誇張的部份，前兩集男女主角的顏值和唯美的畫面是不可否認最大看頭，或許劇情不會有太多的驚喜，只要敘事不亂掉，仍有希望持續引發話題到作品完結。
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：【首播劇評】宋江x金裕貞《與惡魔有約》：賞心悅目高顏值組合，陰錯陽差的相親將如何引領契約愛情？
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
我們想讓你知道的是
減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。