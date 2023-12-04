伊斯蘭國宣稱犯下大學爆炸案，菲律賓警方稱掌握2嫌犯身分

（中央社）菲律賓南部一所大學昨天舉行彌撒時發生爆炸造成4人喪命，武裝激進組織伊斯蘭國（IS）聲稱犯案。當地警局首長今天表示，警方已掌握至少2名犯嫌身分，並矢言揪出幕後黑手。

路透社報導，菲律賓南部馬拉韋市（Marawi）一所大學體育館昨天舉行彌撒期間發生炸彈爆炸事件。

當地警察局局長諾布雷薩（Allan Nobleza）告訴GMA新聞（GMA News）說：「（我們）已掌握嫌疑人，但調查工作仍在進行中，為避免妨礙調查，我們不會透露姓名。」他並補充道，其中一名犯嫌與地方武裝團體有關。

美國、日本、澳洲、英國、中國、加拿大等國皆表達對菲律賓的支持，以及和菲律賓人同一陣線，共同拒絕暴力，並譴責這起「駭人恐怖攻擊」事件。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）發表聲明說：「我們對在這起攻擊事件中喪生的人表達哀悼之意，並與傷者同在。」

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）稱「外國恐怖分子」要為這起攻擊案負責後，伊斯蘭國（IS）武裝分子便聲稱犯下昨天發生在菲國最大穆斯林城市馬拉韋市（Marawi）民答那峨州立大學（Mindanao State University）的爆炸案。

軍方首長布勞納（Romeo Brawner）昨天表示，這起爆炸案是在政府對南部民答那峨地方極端組織展開行動後發生，因此他懷疑可能是報復性攻擊。

馬拉韋市今天恢復上課，但當局已加強相關安全措施。

馬拉韋市長甘達姆拉（Majul Gandamra）告訴廣播電台DWPM說：「爆炸案雖令人深感悲痛，但我們必須重返正常生活，以及處理這起悲劇事件。」

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒