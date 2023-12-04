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2023/12/04,
國際

中歐峰會7日登場：北京稱「中歐是夥伴，不是對手」，但貿易政治難分割恐面臨重大障礙

中歐峰會7日登場：北京稱「中歐是夥伴，不是對手」，但貿易政治難分割恐面臨重大障礙
2022年中歐峰會透過視訊方式進行。Photo Credit: GettyImages

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中國外交部發言人汪文斌表示，「中歐是夥伴，不是對手，雙方共同利益遠大於分歧」，中方期待此透過戰略溝通增進理解互信，透過開拓創新加強互利合作，透過對話協商探討解決問題的思路，合作應對全球性挑戰。《德國之聲》日前引述分析說，這次中歐峰會登場之際正逢冬季，也是雙邊關係的冰河期，能否解凍有待觀察。因貿易和政治無法分割，雙方核心利益存在顯而易見的緊張關係。

中歐峰會將在7日登場，北京：中歐是夥伴，不是對手

（中央社）中歐峰會7日將於北京登場，中國外交部發言人汪文斌今（4）天說，中方高度重視此次峰會，並稱「中歐是夥伴，不是對手」，要透過戰略溝通增進理解互信。

綜合《澎湃新聞》等陸媒報導，汪文斌在例行記者會上說，中國-歐盟領導人會晤是雙方領導人年度會晤機制，對中歐關係發展發揮著重要的戰略引領作用。

他說，中方高度重視此次峰會，中國國家主席習近平將會見歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

此外，中國國務院總理李強將和歐盟兩位主席共同主持峰會，雙方領導人將就中歐關係中的方向性、戰略性問題和共同關心的全球性議題深入交流，為中歐關係發展規劃藍圖、確定重點、注入動力。

汪文斌表示，當前國際局勢加劇動盪，世界經濟動能不足，全球挑戰層出不窮，中歐關係也面臨新的機遇和挑戰，「中歐是夥伴，不是對手，雙方共同利益遠大於分歧」。

他說，中方期待此次領導人峰會發揮重要作用，透過戰略溝通增進理解互信，透過開拓創新加強互利合作，透過對話協商探討解決問題的思路，合作應對全球性挑戰。

《德國之聲》日前引述分析說，這次中歐峰會登場之際正逢冬季，也是雙邊關係的冰河時期，能否解凍仍有待觀察。雙方的核心利益顯而易見存在緊張關係，因為貿易和政治無法分割。

此前，馮德萊恩9月中旬在歐洲議會（European Parliament）發表年度咨文時宣布，將對中國進口的電動車展開反補貼調查。分析人士說，這次中歐峰會范德賴恩可能不得不為針對中國電動車的決定進行辯護。

習近平將會見歐盟領導人，雙邊關係的冰河期能否解凍待觀察

（中央社）中國外交部今天宣布，經中歐雙方商定，第24次中國-歐盟領導人會晤7日將於北京舉行；中國國家主席習近平期間將會見歐盟理事會主席米歇爾及歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩。

中國外交部發言人華春瑩在外交部官網作了上述宣布。峰會將由中國國務院總理李強與米歇爾和馮德萊恩共同主持。

《德國之聲》日前引述分析說，這次中歐峰會登場之際正逢冬季，也是雙邊關係的冰河時期，能否解凍仍有待觀察。中國雖在峰會前拋出「中歐關係面臨新機遇、新挑戰」以及雙方要「充分尊重彼此核心利益」等客套的外交詞令，但雙方的核心利益顯而易見存在緊張關係，因為貿易和政治無法分割。

此前，馮德萊恩9月中旬在歐洲議會發表年度咨文時宣布，將對中國進口的電動車展開反補貼調查。分析人士說，這次中歐峰會范德賴恩可能不得不為針對中國電動車的決定進行辯護。

貿易和政治難分割，中歐峰會面臨重大障礙

（中央社）外電報導，中歐峰會7日將於北京登場，《德國之聲》認為，由於貿易和政治無法分割，雙方核心利益存在緊張關係，正處冰河期的雙邊關能否解凍待觀察。

這篇報導2日指出，中歐峰會會前氣氛緊張，其中包括電動車的例子。

面對來勢洶洶、價格低廉的中國電動車，歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩9月中旬在歐洲議會發表年度咨文（State of the European Union）時宣布，將對中國進口的電動車展開反補貼調查。

報導說，這次中歐峰會馮德萊恩可能不得不為針對中國電動車的決定進行辯護，因為此舉引起中方極大不滿，中國商務部9月就將上述措施稱為「赤裸裸的保護主義行為」，「將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈」。

上海同濟大學中德工程學院教授馮曉去（2022）年在中國一場中德汽車研討會曾強調，「中國和歐洲是電動汽車領域的推動力量，但也是競爭對手」。

報導說，歐盟宣布調查只是布魯塞爾和北京之間制度性競爭的一種表現。歐盟已於2020年引入外商直接投資審查機制，該機制可用於防止對安全或公共秩序構成風險的投資，目的是增加、尤其中國投資者進入歐盟國家關鍵基礎設施的難度。

歐盟早於2019年就將中國定義為「合作夥伴」、「經濟競爭對手」和「制度性競爭對手」。馮德萊恩今（2023）年稍早也呼籲支持對歐洲企業在中國的投資進行審查，「歐盟必須防止歐洲公司的資金和專業技能用於「提高那些同時也是制度性競爭對手的軍事和情報能力」。

報導引述義大利帕維亞大學（University of Pavia）政治學教授博科夫斯基（Axel Berkofsky）說，「中國將歐洲視為博物館和購物中心，這裡對中國壓制性內外政策的抵制相對有限，中國公司可以購買一切」，但「中國現在必須做好準備，承認歐洲不是一個較弱的中等力量、會僅因為想向中國出售更多的汽車和機械而向中國磕頭」。

報導分析，歐洲的新自信從其反對北京補貼的行動中可見一斑，「在地緣政治方面，歐盟不一定是最強大的行動者，而在貿易和投資政策方面，歐盟委員會卻頗具影響力，可以自視為一個大國」。

這次中歐峰會舉行時正逢冬季，也是雙邊關係的冰河時期，能否解凍仍有待觀察。峰會召開前，中國轉而拋出「中歐關係面臨新機遇、新挑戰」以及雙方要「充分尊重彼此核心利益」等客套的外交詞令。

雖然如此，報導說，雙方的核心利益顯而易見存在緊張關係，因為貿易和政治無法分割。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：翁世航


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