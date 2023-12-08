【2023高雄電影節】專訪VR《謎幻泡泡糖》導演：如果你有一小時、一支麥克風，你會想說什麼？

文：洪子茜

在2022高雄電影節VR國際競賽奪得金火球最大獎的《謎幻泡泡糖》，可說是去年VR作品中熱門節目之一。導演克里斯多福・戴維斯（Christopher Lane Davis）也在今年旅居台灣，與高雄電影節合作開發中文版的《謎幻泡泡糖》，重新編排中文劇本，並邀請台灣演員重新演繹作品，讓更多台灣觀眾可以體驗中文版，一同暢遊導演所創建的美麗迷幻世界。

Photo Credit: 高雄電影節提供 克里斯多福・戴維斯

保留哲學性與詩意的文本，加強互動體驗，打造更棒的體驗

《謎幻泡泡糖》為一部極為富有哲學性與詩意的VR作品，在去年放映的原版本即可感受到劇本的複雜性。其中，有一段演出由真人演員遠端進行互動，對部分觀眾來說，語言差異可能帶來了一些限制，因此改編中文版的任務就更為重要了。

雖然導演本身不太懂中文，但他確保原劇本的核心內容在中文版中能夠得以保留，因此他也找來有編劇經驗的藝術家室友協助進行翻譯。

在兩個版本之間，主要故事內容保持相似，唯一的不同之處，在於一些角色名字為了適應中文發音做了一些調整。此外，中文版的畫面呈現變得更加華麗且戲劇化，演出方式也進行了改進，以提高演員和觀眾的互動體驗。例如，中文版的演員在完成台詞後會更深度地參與情節，而不同於原版的設計。

然而，導演在排練中遇到了一些挑戰，因為他不懂中文，所以需要有翻譯的幫助。他也需要確保劇情的一致性，因此採取了集體排練的方式，讓演員互相參考，以確保表演符合整體情節。整體來說，創作過程進展順利，但對於工作時程的協調可能有些困難。

從VR遊戲，搖身一變成為說故事的人

導演克里斯多福・戴維斯之前是一名VR遊戲設計師，專門開發冒險遊戲。在某次機會下，他遇到了Ferryman Collective的製片兼導演迪爾德莉・萊恩斯（Deirdre V. Lyons），他們正在著手一些VR相關的項目。在合作的幾個月內，迪爾德莉・萊恩斯創作了《謎幻泡泡糖》的劇本，而克里斯多福則負責進行一些微調，以適應他所設計的虛擬世界。

在作品中，最初計畫由一名演員扮演卡迪夫和歐尼克斯兩個不同的角色，前者主要是引導觀眾進入作品，教導觀眾如何參與故事，而歐尼克斯則是作品中最重要的靈魂，這兩個角色在劇情中具有重要作用。

然而，儘管為同一位演員演出，但角色聲音也有經過特別設計，以確保觀眾無法察覺為同一位演員。但測試幾次後，發現作品中仍需要一位額外角色——小機器人，來協助管理觀眾，確保他們的遊戲體驗是否順暢。

雖然導演一開始有點反對，但後來發現這個小機器人深受觀眾喜愛，因為他會在需要幫助或在奇怪的時刻出現，提供協助，增添不少樂趣。

透過VR中的一對一深情對話，打開心靈之門

《謎幻泡泡糖》中演員與觀眾一對一的對話橋段是這部作品一大關鍵，導演也設計一系列問題來引導對話，包括關於愛情、夢想、生活目標和人生觀等問題。

演員會鼓勵觀眾參與互動，但偶爾也會扮演主導的角色，特別是當台灣觀眾可能因害羞或是無法卸下心防，而不願開口時。透過VR，觀眾可以進入另一個世界，並超越現實身份，也因此可以讓觀眾更安心地表達情感，這正是VR的一大優勢。

而導演克里斯多福也很滿意表示，中文版本的演員陣容則由他親自負責挑選，演員們都充滿愛心，並在表演中展現深深的愛意。儘管這部分在整部作品中，只佔了五分鐘左右的時間，但對觀眾而言，這段對話將成為整個作品的核心體驗。

但導演也遺憾表示，由於是異地即時共演模式，因此連線問題確實是一大挑戰，有時也會因為斷線問題，而讓觀眾缺少最重要的體驗，這是未來還需要再多多補足之處。

在VR裡塑造現實，實現夢想

另外，導演克里斯多福也受邀擔任本屆XR國際競賽的初選評審，他表示：「很開心能有這個機會參與，也感謝大家重視我的看法與意見。在VR作品中，最重要的是能夠讓觀眾感受到不同的情感和體驗。有些可能讓人笑出聲，有些則讓人感到痛苦，這種多樣性使VR成為一個非常有趣和有深度的媒體形式。」

克里斯多福說：「我總愛問身邊的人，如果我現在把一支麥克風交到你手中，你有一小時的時間來告訴大家你想說的事情，你會講什麼？對我來說，《謎幻泡泡糖》就像是那支麥克風，它代表了這個機會，你可以在這塑造你所看到的現實，實現你的夢想，但最重要的是要愛自己。」

本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此

原標題：透過真人演員異地即時互動，在虛幻世界中找到自我的力量：專訪《謎幻泡泡糖》導演克里斯多福．戴維斯

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航