【2023高雄電影節】專訪VR《謎幻泡泡糖》導演：如果你有一小時、一支麥克風，你會想說什麼？
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在高雄電影節VR國際競賽奪得金火球最大獎的《謎幻泡泡糖》，可說是去年VR作品中熱門節目之一。導演則在今年旅居台灣，與高雄電影節合作開發中文版的《謎幻泡泡糖》，重新編排中文劇本，究竟這個火紅的VR作品有什麼迷人之處？透過導演專訪一探究竟。
文：洪子茜
在2022高雄電影節VR國際競賽奪得金火球最大獎的《謎幻泡泡糖》，可說是去年VR作品中熱門節目之一。導演克里斯多福・戴維斯（Christopher Lane Davis）也在今年旅居台灣，與高雄電影節合作開發中文版的《謎幻泡泡糖》，重新編排中文劇本，並邀請台灣演員重新演繹作品，讓更多台灣觀眾可以體驗中文版，一同暢遊導演所創建的美麗迷幻世界。
保留哲學性與詩意的文本，加強互動體驗，打造更棒的體驗
《謎幻泡泡糖》為一部極為富有哲學性與詩意的VR作品，在去年放映的原版本即可感受到劇本的複雜性。其中，有一段演出由真人演員遠端進行互動，對部分觀眾來說，語言差異可能帶來了一些限制，因此改編中文版的任務就更為重要了。
雖然導演本身不太懂中文，但他確保原劇本的核心內容在中文版中能夠得以保留，因此他也找來有編劇經驗的藝術家室友協助進行翻譯。
在兩個版本之間，主要故事內容保持相似，唯一的不同之處，在於一些角色名字為了適應中文發音做了一些調整。此外，中文版的畫面呈現變得更加華麗且戲劇化，演出方式也進行了改進，以提高演員和觀眾的互動體驗。例如，中文版的演員在完成台詞後會更深度地參與情節，而不同於原版的設計。
然而，導演在排練中遇到了一些挑戰，因為他不懂中文，所以需要有翻譯的幫助。他也需要確保劇情的一致性，因此採取了集體排練的方式，讓演員互相參考，以確保表演符合整體情節。整體來說，創作過程進展順利，但對於工作時程的協調可能有些困難。
從VR遊戲，搖身一變成為說故事的人
導演克里斯多福・戴維斯之前是一名VR遊戲設計師，專門開發冒險遊戲。在某次機會下，他遇到了Ferryman Collective的製片兼導演迪爾德莉・萊恩斯（Deirdre V. Lyons），他們正在著手一些VR相關的項目。在合作的幾個月內，迪爾德莉・萊恩斯創作了《謎幻泡泡糖》的劇本，而克里斯多福則負責進行一些微調，以適應他所設計的虛擬世界。
在作品中，最初計畫由一名演員扮演卡迪夫和歐尼克斯兩個不同的角色，前者主要是引導觀眾進入作品，教導觀眾如何參與故事，而歐尼克斯則是作品中最重要的靈魂，這兩個角色在劇情中具有重要作用。
然而，儘管為同一位演員演出，但角色聲音也有經過特別設計，以確保觀眾無法察覺為同一位演員。但測試幾次後，發現作品中仍需要一位額外角色——小機器人，來協助管理觀眾，確保他們的遊戲體驗是否順暢。
雖然導演一開始有點反對，但後來發現這個小機器人深受觀眾喜愛，因為他會在需要幫助或在奇怪的時刻出現，提供協助，增添不少樂趣。
透過VR中的一對一深情對話，打開心靈之門
《謎幻泡泡糖》中演員與觀眾一對一的對話橋段是這部作品一大關鍵，導演也設計一系列問題來引導對話，包括關於愛情、夢想、生活目標和人生觀等問題。
演員會鼓勵觀眾參與互動，但偶爾也會扮演主導的角色，特別是當台灣觀眾可能因害羞或是無法卸下心防，而不願開口時。透過VR，觀眾可以進入另一個世界，並超越現實身份，也因此可以讓觀眾更安心地表達情感，這正是VR的一大優勢。
而導演克里斯多福也很滿意表示，中文版本的演員陣容則由他親自負責挑選，演員們都充滿愛心，並在表演中展現深深的愛意。儘管這部分在整部作品中，只佔了五分鐘左右的時間，但對觀眾而言，這段對話將成為整個作品的核心體驗。
但導演也遺憾表示，由於是異地即時共演模式，因此連線問題確實是一大挑戰，有時也會因為斷線問題，而讓觀眾缺少最重要的體驗，這是未來還需要再多多補足之處。
在VR裡塑造現實，實現夢想
另外，導演克里斯多福也受邀擔任本屆XR國際競賽的初選評審，他表示：「很開心能有這個機會參與，也感謝大家重視我的看法與意見。在VR作品中，最重要的是能夠讓觀眾感受到不同的情感和體驗。有些可能讓人笑出聲，有些則讓人感到痛苦，這種多樣性使VR成為一個非常有趣和有深度的媒體形式。」
克里斯多福說：「我總愛問身邊的人，如果我現在把一支麥克風交到你手中，你有一小時的時間來告訴大家你想說的事情，你會講什麼？對我來說，《謎幻泡泡糖》就像是那支麥克風，它代表了這個機會，你可以在這塑造你所看到的現實，實現你的夢想，但最重要的是要愛自己。」
本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此
原標題：透過真人演員異地即時互動，在虛幻世界中找到自我的力量：專訪《謎幻泡泡糖》導演克里斯多福．戴維斯
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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