YOASOBI與四位直木賞得主的跨界合作，「小說音樂化」留下耐人尋味的閱讀體驗
我們想讓你知道的是
YOASOBI一口氣與四位曾獲得直木賞殊榮的作家，分別創作四篇短篇小說與四首歌曲。不過，既然小說可以音樂化，讀者也可以倒過來感受作品，也就是先聽音樂，品味歌詞的暗示，再來閱讀小說本身，別有一番趣味。
有在聽YOASOBI歌曲的朋友，應該對於他們將小說音樂化這件事不陌生；不過這次合作的對象非常特別，一口氣與四位曾獲得直木賞殊榮的作家，分別創作四篇短篇小說與四首歌曲。
每讀完一篇小說，就能掃描書中的QR code，直接連結到對應的歌曲聆聽（下文也會附上連結）；除了歌曲本身，搭配歌曲的動畫也十分精緻，不僅讓小說人物更加鮮明，同時帶給讀者耐人尋味的閱讀體驗。
第一次有喜歡的人該讀的故事——《只屬於我的主人》
作者：島本理生
本篇主角是一位倖存下來的機器人，和一位素未謀面的女研究員書信往來；透過信件的方式，娓娓道出「她」與「主人」過往的相處時光。隨著一封又一封信，「她」也才終於明白女研究員與「主人」的關聯。
我很喜歡作者對於「她」的設定，不禁讓人思考未來人類可能要面對的課題，好比人之於機器人到底應該保持甚麼關係?機器人是否應該擁有情感?若如此，身為機器人也會害怕獨自一人面對死亡嗎?人類的愛與機器人的愛又有甚麼不同呢？
歌曲搭配：YOASOBI〈ミスター〉
第一次離家出走時該讀的故事——〈幽靈〉
作者：辻村深月
筆者是從《鏡之孤城》認識辻村深月的，尤其今年有推出動畫電影，看完時影廳縈繞壓抑的啜泣聲，很少因為電影而哭的筆者，也因為往事浮上心頭，眼角堆著難以收斂的淚水。
辻村深月對於青少年複雜心境的描摹總是十分細膩，特別善於刻劃面臨人際考驗的青少年，那份只有自己被孤立的無力感。
〈幽靈〉中女主角的境遇，或許現實世界中許多人碰過，只不過並非所有人都足夠幸運，能在生死邊界被幽靈所救。書中字裡行間可以感受到辻村深月的溫柔，期望曾受過傷的你我都能被其撫慰。
歌曲搭配：YOASOBI〈海のまにまに〉
第一次成為嫌疑犯時該讀的故事——〈不同顏色的撲克牌〉
作者：宮部美幸
普通人一生中大概不太有機會成為嫌疑犯，但這四篇作品中，筆者最喜歡的還是〈不同顏色的撲克牌〉。
宮部美幸的懸疑推理作品想必許多朋友都不陌生，雖然故事的背景是常見的平行世界，但對於平行世界的建構十分具體而獨特，情節的張力拿捏得恰到好處，且讓親情的色彩穿插其中。能在這麼短篇幅的文字中塑造出如此宏觀而精密的故事，著實令筆者回味再三。
歌曲推薦：YOASOBI〈セブンティーン〉
第一次告白時該讀的故事——〈光之種籽〉
作者：森繪都
〈光之種籽〉應該是四篇中最輕鬆的題材。為了讓心儀對象再次感受到像是第一次被告白的衝擊，不惜回到過去幾次表白失敗的時機，狠下心來阻止自己。
然而在回顧過往的過程，才發現今天的自己，都是由過去的種種選擇構成；要想否定過去，現在的自己也勢必會失去些甚麼。
歌曲搭配： YOASOBI〈好きだ〉
另一種可能的閱讀方式
既然小說可以音樂化，讀者也可以倒過來感受作品，也就是先聽音樂，品味歌詞的暗示，再來閱讀小說本身。如果是照著這個順序，可以當作小說家把這四首歌擴展成完整的四個故事，別有一番趣味。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：第一次的…直木賞四大名家與Yoasobi的奇蹟合作
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：王祖鵬
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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