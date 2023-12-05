YOASOBI與四位直木賞得主的跨界合作，「小說音樂化」留下耐人尋味的閱讀體驗

有在聽YOASOBI歌曲的朋友，應該對於他們將小說音樂化這件事不陌生；不過這次合作的對象非常特別，一口氣與四位曾獲得直木賞殊榮的作家，分別創作四篇短篇小說與四首歌曲。

每讀完一篇小說，就能掃描書中的QR code，直接連結到對應的歌曲聆聽（下文也會附上連結）；除了歌曲本身，搭配歌曲的動畫也十分精緻，不僅讓小說人物更加鮮明，同時帶給讀者耐人尋味的閱讀體驗。

第一次有喜歡的人該讀的故事——《只屬於我的主人》

作者：島本理生

本篇主角是一位倖存下來的機器人，和一位素未謀面的女研究員書信往來；透過信件的方式，娓娓道出「她」與「主人」過往的相處時光。隨著一封又一封信，「她」也才終於明白女研究員與「主人」的關聯。

我很喜歡作者對於「她」的設定，不禁讓人思考未來人類可能要面對的課題，好比人之於機器人到底應該保持甚麼關係?機器人是否應該擁有情感?若如此，身為機器人也會害怕獨自一人面對死亡嗎?人類的愛與機器人的愛又有甚麼不同呢？

歌曲搭配：YOASOBI〈ミスター〉

第一次離家出走時該讀的故事——〈幽靈〉

作者：辻村深月

筆者是從《鏡之孤城》認識辻村深月的，尤其今年有推出動畫電影，看完時影廳縈繞壓抑的啜泣聲，很少因為電影而哭的筆者，也因為往事浮上心頭，眼角堆著難以收斂的淚水。

辻村深月對於青少年複雜心境的描摹總是十分細膩，特別善於刻劃面臨人際考驗的青少年，那份只有自己被孤立的無力感。

〈幽靈〉中女主角的境遇，或許現實世界中許多人碰過，只不過並非所有人都足夠幸運，能在生死邊界被幽靈所救。書中字裡行間可以感受到辻村深月的溫柔，期望曾受過傷的你我都能被其撫慰。

歌曲搭配：YOASOBI〈海のまにまに〉

第一次成為嫌疑犯時該讀的故事——〈不同顏色的撲克牌〉

作者：宮部美幸

普通人一生中大概不太有機會成為嫌疑犯，但這四篇作品中，筆者最喜歡的還是〈不同顏色的撲克牌〉。

宮部美幸的懸疑推理作品想必許多朋友都不陌生，雖然故事的背景是常見的平行世界，但對於平行世界的建構十分具體而獨特，情節的張力拿捏得恰到好處，且讓親情的色彩穿插其中。能在這麼短篇幅的文字中塑造出如此宏觀而精密的故事，著實令筆者回味再三。

歌曲推薦：YOASOBI〈セブンティーン〉

第一次告白時該讀的故事——〈光之種籽〉

作者：森繪都

〈光之種籽〉應該是四篇中最輕鬆的題材。為了讓心儀對象再次感受到像是第一次被告白的衝擊，不惜回到過去幾次表白失敗的時機，狠下心來阻止自己。

然而在回顧過往的過程，才發現今天的自己，都是由過去的種種選擇構成；要想否定過去，現在的自己也勢必會失去些甚麼。

歌曲搭配： YOASOBI〈好きだ〉

另一種可能的閱讀方式

既然小說可以音樂化，讀者也可以倒過來感受作品，也就是先聽音樂，品味歌詞的暗示，再來閱讀小說本身。如果是照著這個順序，可以當作小說家把這四首歌擴展成完整的四個故事，別有一番趣味。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：第一次的…直木賞四大名家與Yoasobi的奇蹟合作

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬