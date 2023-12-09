【2023高雄電影節】專訪VR《暗面》導演謝文毅：探討盲目與不盲目，以及個人和外在群體的關係

文：洪子茜

2021年謝文毅首部VR作品《彼岸》入圍翠貝卡影展沉浸式單元，並勇奪捷克Anifilm最佳VR大獎，今年再度推出新作《暗面》，觀影過程中，觀眾會體驗到宛如往下墜落的感受，引領觀眾穿越時間和空間，重新與自己的存在對話。

約於2021年6月完成《彼岸》，兩個月後，謝文毅就寫完《暗面》的概念。憶起當時，他表示：「其實在完成《彼岸》之後，我開始對未來充滿期待，但同時也充滿了對毀滅的希望，感覺就像被壟罩在烏雲之下，看不到任何的光線。」

因此也造就《暗面》的呈現方式，除了黑色空間逐漸毀滅之外，同時也期許自己或許可以像是一個推進器，衝破雲端，找到可以呼吸的空間。

謝文毅也期望透過《暗面》，深入地探討人們如何看待世界以及如何保持清晰的洞察力。導演提到：「這個的作品核心的理念是關於盲目，以及我們如何不盲目，還有關於我們個人和外在群體的關係。」

另外，他特別提到了2021年秋天意外讀到阿雷西博天文台墜毀事件，這個歷史悠久且貢獻卓越的天文台的崩塌，成為作品的一個重要元素，象徵著對未來的未知和洞察力的喪失。

因此，《暗面》在視覺意象上用了大量的觀景窗、阿雷西博天文台、天文望遠鏡來做暗示，還有包含對於眼睛這件事情有一些轉化的詮釋，暗示著人盲目的狀態。

Photo Credit: 高雄電影節提供 謝文毅

提到與《彼岸》不同之處，導演指出，兩部作品都涉及穿越時間和空間，但《彼岸》更像是觀看某個事件的後果，而《暗面》則更強調了毀滅的當下，呈現更激烈和直接的情感。

他解釋道，《彼岸》讓觀眾感受到一種時間暫停的感覺，而在《暗面》中，他們能夠看到一種不安定的時空穿越，這為整個作品注入了更大的張力。

擁有建築背景的謝文毅，他認為，空間在VR中的應用對於引導觀眾的心理狀態至關重要，可以輕易改變觀眾對現實世界的認知。他強調，建築的知識有時候能夠加強創作，有時候則需要打破建築的限制，以在虛擬世界中創建不同的體驗。

在視覺風格方面，導演表示本片的確較為黑暗一點，但這黑暗代表著人從無到有的那個初始狀態。導演也透過空間，讓觀眾在一片漆黑中看到某個開口，這代表了一個未知的維度，暗示人們對於外在資訊是有選擇的能力，但有時候就是會深陷其中。

音效部分，本片則與《彼岸》編曲為同一人。導演表示，無論是《彼岸》或《暗面》，我們都希望能讓觀眾完全信服於這個空間。整個製作過程是很實驗性的，我們會試著找到一些聲響，再透過電腦將這些聲響無限拉長，所以它變得有點像是某種回音。

因此當觀眾閉上眼睛，聽到回音時，腦袋浮現的狀態會是什麼空間。他補充：「影像上所呈現的空間與音效，有時候必須互補，有時候需要相讓，才有好的加乘效果。」

最後，謝文毅也分享其對生成式AI技術的看法，他認為AI技術仍在不斷發展中，或許現在看似令人驚嘆的功能，幾年後回過頭來看，反而顯得有點落後。他也分享其在去年曾嘗試利用AI技術創作，做了一個有關仿生人的Demo影片，由於今年有許多作品陸續產出。

所以這部作品被謝文毅擺在下一個計畫階段，或許會在明、後年推出。他進一步表示，目前還在構想XR的可能性，不過可以確定的是，本片會有比較多表演成分在裡面。

本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此

原標題：穿越時空與擁抱黑暗：專訪高雄原創VR《暗面》導演謝文毅

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航