比特幣時隔578天重新站上四萬美元，牛市回來了嗎？上漲的背後因素有哪些？

文：Kaori、張問

比特幣時隔578天重回40000美元上方。

12月4日6時30分左右，BTC價格突破40000美元，截至撰稿前，BTC價格為40744美元，24小時漲幅3.5%。

比特幣作為區塊鏈的領導概念，也跟上了AI、新能源等科技股板塊齊上漲的強勁走勢，根據CoinGecko數據，2023年，比特幣價格上漲139.9%，市值達7973億美元。

截圖自CoinGecko 比特幣7日價格走勢圖

另根據Companies Market Cap數據，目前比特幣市值超過特斯拉和波克夏，進入全球資產市值榜前十名。

Photo Credit: CMC 按市值排名的頂級資產

比特幣價格上漲向來被視為牛市啟動的最大信號，如今，比特幣價格延續年底漲幅，達到今年新高，釋放積極信號，BlockBeats特此梳理致使比特幣價格持續上漲的多重因素，以供讀者參考。

比特幣現貨ETF預期

隨著10月比特幣現貨ETF通過的假新聞發酵，比特幣現貨ETF申請落地的消息持續刺激加密市場。

先前，根據Glassnode的一份研究報告稱，比特幣現貨ETF產品存在大量被抑制的需求。 目前，14家比特幣現貨ETF申請機構的總資產管理規模為14兆美元，分析師認為股票、債券和黃金投資者只需分配一小部分資產，就會有高達705億美元的資金流入加密市場。 即使是更保守的預測，在最初幾年也會有數百億美元進入市場。

11月底，美SEC與灰度、貝萊德和Hashdex、Bitwise、VanEck、Fidelity和Invesco等8家機構就各自的比特幣現貨ETF申請進行了會面。 而在11月30日，貝萊德在同SEC交易與市場部門會面時，也向他們展示了「修訂後的」比特幣ETF現貨實體模型設計，新模型中，離岸實體做市商從Coinbase獲得比特幣，然後以現金預付給美國註冊的經紀交易商。

Photo Credit: Eric Balchunas 貝萊德比特幣ETF 現貨實體模型設計

12月1日，彭博分析師James Seyffart也表示比特幣現貨ETF的核准窗口期預計將在2024年1月5日至10日之間。 根據SEC的文件，Franklin/Hashdex的評論期結束於1月5日，Ark/21的評論截止日期為1月10日。

同日，Coinbase CEO Brian Armstrong在接受採訪時表示對現貨比特幣ETF獲批「相當樂觀」，Armstrong稱「從公開閱讀的所有內容來看，感覺現貨比特幣ETF越來越接近獲得批准。」

機構資金持續流入

而在市場相信比特幣現貨ETF終落地的利多預期同時，機構資金也持續進場。

11月27日，CoinShares發布週報稱近一週數位資產投資產品的資金淨流入3.46億美元，已連續9週淨流入，且創近9週最大單週流入金額。

物價上漲和資金流入的結合現已將管理資產總額（AuM）推高至453億美元，為1年半以來的最高水準。 上週比特幣流入總額為3.12億美元，使年初至今的流入額略高於15億美元。

12月4日，根據Coinglass數據，CME的BTC期貨合約持倉量近24小時成長3.02%達11.67萬BTC，持股價值為47.53億美元，全網佔比25.47%，成為當下BTC期貨合約持股量最大的交易所。

CME的全球加密產品主管Giovanni Vicioso指出，加密衍生性商品市場成交量和持倉量的增加是「機構正在進入這一領域的明確跡象」。

Binance與監管機構達成和解

11月，加密市場行情除了價格強勢，在監管方面也前進了一大步。 相較於2022年11月的FTX暴雷事件對加密市場造成的打擊而言，此次Binance與美國監管機構的和解則向市場釋放了正面訊號。

從FTX暴雷開始，市場的信心瓦解，大家相信中心化交易平台一定會有這樣或那樣的問題存在。 但Binance這次在多家監管機構的調查下，也沒有發現足以暴雷的問題。 美國未指控其挪用用戶資金，也未指控市場操縱，某種意義上看，這已經是在建立產業信心。

11月22日，Coinbase主管Conor Grogan在社群媒體發文表示，根據Binance（BinanceC orporate）的Proof of Reserves（PoR）數據，其加密資產持倉為63.5億美元，其中穩定幣31.9億美元，不包括鏈下現金餘額或不在PoR中錢包裡的資金。 Binance很有可能在完全不出售加密資產的情況下全額支付43億美元的司法部罰款。

而Binance新任CEO Richard Teng也表示「Binance的資本結構內沒有債務，且費用適中，儘管我們向用戶收取的費用較低，但我們擁有強勁的收入和利潤」，給市場打了一陣強心劑。

The fundamentals of our business are VERY strong.



Binance continues to operate the world's largest crypto exchange by volume, our capital structure is debt-free, expenses are modest, and, despite the low fees we charge our users, we have robust revenues and profits. https://t.co/PHq2YS0CP5 — Richard Teng (@_RichardTeng) November 22, 2023

除了一些宏觀的因素，比特幣生態的活躍也使得二級市場交易人數增加，進而拉動比特幣價格上漲。 而比特幣礦工的收益也持續增加，2023年11月，比特幣交易手續費一度高達18美元。 12月3日，The Block Pro數據顯示，11月比特幣礦工收入增加30.1%至11.5億美元。

本文經區塊律動BlockBeats授權刊登，原文刊載於此

原標題： 比特幣時隔578天重新站上四萬美元，有哪些上漲邏輯？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航