比特幣時隔578天重新站上四萬美元，牛市回來了嗎？上漲的背後因素有哪些？
我們想讓你知道的是
比特幣價格上漲向來被視為牛市啟動的最大信號，如今，比特幣價格延續年底漲幅，突破40000美元達到今年新高，釋放積極信號，背後除了比特幣現貨ETF的預期，機構資金持續流入以及幣安與監管機構達成和解，都是原因之一。
文：Kaori、張問
比特幣時隔578天重回40000美元上方。
12月4日6時30分左右，BTC價格突破40000美元，截至撰稿前，BTC價格為40744美元，24小時漲幅3.5%。
比特幣作為區塊鏈的領導概念，也跟上了AI、新能源等科技股板塊齊上漲的強勁走勢，根據CoinGecko數據，2023年，比特幣價格上漲139.9%，市值達7973億美元。
另根據Companies Market Cap數據，目前比特幣市值超過特斯拉和波克夏，進入全球資產市值榜前十名。
比特幣價格上漲向來被視為牛市啟動的最大信號，如今，比特幣價格延續年底漲幅，達到今年新高，釋放積極信號，BlockBeats特此梳理致使比特幣價格持續上漲的多重因素，以供讀者參考。
比特幣現貨ETF預期
隨著10月比特幣現貨ETF通過的假新聞發酵，比特幣現貨ETF申請落地的消息持續刺激加密市場。
先前，根據Glassnode的一份研究報告稱，比特幣現貨ETF產品存在大量被抑制的需求。目前，14家比特幣現貨ETF申請機構的總資產管理規模為14兆美元，分析師認為股票、債券和黃金投資者只需分配一小部分資產，就會有高達705億美元的資金流入加密市場。即使是更保守的預測，在最初幾年也會有數百億美元進入市場。
11月底，美SEC與灰度、貝萊德和Hashdex、Bitwise、VanEck、Fidelity和Invesco等8家機構就各自的比特幣現貨ETF申請進行了會面。而在11月30日，貝萊德在同SEC交易與市場部門會面時，也向他們展示了「修訂後的」比特幣ETF現貨實體模型設計，新模型中，離岸實體做市商從Coinbase獲得比特幣，然後以現金預付給美國註冊的經紀交易商。
12月1日，彭博分析師James Seyffart也表示比特幣現貨ETF的核准窗口期預計將在2024年1月5日至10日之間。根據SEC的文件，Franklin/Hashdex的評論期結束於1月5日，Ark/21的評論截止日期為1月10日。
同日，Coinbase CEO Brian Armstrong在接受採訪時表示對現貨比特幣ETF獲批「相當樂觀」，Armstrong稱「從公開閱讀的所有內容來看，感覺現貨比特幣ETF越來越接近獲得批准。」
機構資金持續流入
而在市場相信比特幣現貨ETF終落地的利多預期同時，機構資金也持續進場。
11月27日，CoinShares發布週報稱近一週數位資產投資產品的資金淨流入3.46億美元，已連續9週淨流入，且創近9週最大單週流入金額。
物價上漲和資金流入的結合現已將管理資產總額（AuM）推高至453億美元，為1年半以來的最高水準。上週比特幣流入總額為3.12億美元，使年初至今的流入額略高於15億美元。
12月4日，根據Coinglass數據，CME的BTC期貨合約持倉量近24小時成長3.02%達11.67萬BTC，持股價值為47.53億美元，全網佔比25.47%，成為當下BTC期貨合約持股量最大的交易所。
CME的全球加密產品主管Giovanni Vicioso指出，加密衍生性商品市場成交量和持倉量的增加是「機構正在進入這一領域的明確跡象」。
Binance與監管機構達成和解
11月，加密市場行情除了價格強勢，在監管方面也前進了一大步。相較於2022年11月的FTX暴雷事件對加密市場造成的打擊而言，此次Binance與美國監管機構的和解則向市場釋放了正面訊號。
從FTX暴雷開始，市場的信心瓦解，大家相信中心化交易平台一定會有這樣或那樣的問題存在。但Binance這次在多家監管機構的調查下，也沒有發現足以暴雷的問題。美國未指控其挪用用戶資金，也未指控市場操縱，某種意義上看，這已經是在建立產業信心。
11月22日，Coinbase主管Conor Grogan在社群媒體發文表示，根據Binance（BinanceC orporate）的Proof of Reserves（PoR）數據，其加密資產持倉為63.5億美元，其中穩定幣31.9億美元，不包括鏈下現金餘額或不在PoR中錢包裡的資金。Binance很有可能在完全不出售加密資產的情況下全額支付43億美元的司法部罰款。
而Binance新任CEO Richard Teng也表示「Binance的資本結構內沒有債務，且費用適中，儘管我們向用戶收取的費用較低，但我們擁有強勁的收入和利潤」，給市場打了一陣強心劑。
除了一些宏觀的因素，比特幣生態的活躍也使得二級市場交易人數增加，進而拉動比特幣價格上漲。而比特幣礦工的收益也持續增加，2023年11月，比特幣交易手續費一度高達18美元。12月3日，The Block Pro數據顯示，11月比特幣礦工收入增加30.1%至11.5億美元。
本文經區塊律動BlockBeats授權刊登，原文刊載於此
原標題：比特幣時隔578天重新站上四萬美元，有哪些上漲邏輯？
延伸閱讀
- 價值一億美元、值得載入史冊的假新聞：為什麼媒體誤報「比特幣ETF」會造成市場劇烈波動？
- 比特幣重回3萬美元，多個代幣均創年內新高，加密貨幣的牛市要回來了嗎？
- 趙長鵬付1.75億美元保釋金、宣布卸任CEO，幣安與美國監管攻防關鍵資訊一次看
- 別把FTX風暴怪在「去中心化」頭上：加密貨幣，其實比銀行更沒有祕密
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
（經濟部能源署廣告）