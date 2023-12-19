《戰火下我們依然喝咖啡》：每次抽菸都會看看天空，確定沒有俄軍的砲彈飛過
我們想讓你知道的是
本書是戰地記者帕維爾．皮涅日克於烏俄戰爭期間長達九個月在烏克蘭走訪的記錄。不同於政治、軍事方面的分析，或是烏俄前線的戰況報導，他講述的是烏克蘭人生活遭逢巨變的經歷，以及人們努力重建日常生活的動人故事。
文：帕維爾・皮涅日克（Paweł Pieniążek）
哈爾科夫地鐵的兩個世界
第一站：勞動英雄站
寬廣的地鐵站裡空位很少，約有八百人在這裡避難。維持秩序的警察表示，尖峰時期這裡有超過兩千人。根據三十三歲的瑪麗娜（Marina）所說，不久前這裡還很難進來，人們到處躺，走路很難不踩到人。
就算這裡的人已經少了點，還是沒有太多空間。常常有整家人來地下夜宿，有時候還帶著寵物。他們躺在充氣床墊或墊子上，蓋棉被或毯子，讓地鐵站看起來有點像地下營地。
瑪麗娜與她三十三歲的丈夫米哈伊洛，以及兩歲半的卡蒂亞（Katia），自二月二十四日，俄羅斯全面入侵的第一天起就一直待在地鐵站裡。與大多有小孩的人一樣，這個小家庭也進到第一車廂（第一節車廂停在他們面前）。列車本應從勞動英雄站開往藍線另一頭的終點站，也就是歷史博物館站，不過哈爾科夫的地鐵已停止運行，現在是一萬五千位居民的避難所。
位在薩爾提夫卡的勞動英雄站，空氣沉重且有霉味。除了戰爭外，避難者在這裡最大的問題是傳染病。每隔一陣子便有人咳嗽，或是看起來昏昏沉沉。雖然有醫生會來這裡巡診，也有志願者帶來藥物，然而在這種條件下健康還是很容易惡化。
來自同一條街的鄰居，四十五歲的魯斯蘭（Ruslan）和四十歲的米可拉，在通往車站那扇厚重的門後鋪上被子。雖然車站根本不熱，仍可在米可拉臉上看到水珠。他的眼神渙散。兩天前，醫生來車站看診，他被診斷出支氣管炎。
「他建議我經常出去呼吸新鮮空氣。我能怎麼辦？今天我在街上待了兩個小時，天氣很好也很寧靜，後來砲擊又開始了，所有人都下來這裡，因為空投炸彈時只有這裡安全。」米可拉說。
我們現在所聽到的聲音，正是烏克蘭的砲彈在全力轟炸。一個月前還川流不息的大十字路口傳來隆隆爆炸聲，甚至連已經習慣了戰爭的人——已在哈爾科夫打了一個月——都會退縮。
當然，也不是每個人。一個男人在仍有營業的餐館前抽菸，現在這間餐館為躲在地鐵裡的人準備食物。轟隆的聲音傳來時，他連眼睛都沒有眨一下。
「這是我們的。」他以毫無感情的聲音說，指間夾著一根菸。
不過也不是每個人都這麼膽大，能保持冷靜。通常在第一聲巨響時（因為較小聲的槍聲幾乎不間斷），吸煙者和那些出去呼吸新鮮空氣的人要麼急忙下到地下，要麼進到地鐵站深處。
米可拉和魯斯蘭來自北薩爾提夫卡，是哈爾科夫受戰爭影響最大的區。
「無論晝夜都處在砲火之下。你躺在床上，整個樓都在晃動。你聽到飛彈的聲音、爆炸，然後跑到地下室去。」魯斯蘭說。
當他那棟樓的二樓被俄羅斯的飛彈擊中時，他決定要離開家。米可拉公寓的窗也在那時被炸毀，他也決定要搬到地鐵站去。雖然他們的公寓都是自己的，但從那時起他們就沒有回過家。
「那裡很可怕。人們去商店，飛彈就炸在他們身上。」魯斯蘭說，「我得繞路好幾公里才能到我的住處。因為電梯不能用，還得爬樓梯上七樓，也很可能在抵達家門前就命喪某處。」
他指的是薩爾提夫卡市場的砲擊，造成兩人死亡，五人受傷。
「房子裡沒水也沒電，我甚至不知道公寓是否還完好。」魯斯蘭承認。
「我每天都試圖確認我的大樓是否還在，我知道已經沒了窗戶，但是整個結構還在才是最重要的。」米可拉坦言。他還說，只要牆壁還黏在地板上，內部的損壞都可以修復。
二月，俄羅斯再次攻擊烏克蘭時，哈爾科夫和其他城市早上就已發生爆炸。米哈伊洛、瑪麗娜與在他們手中的卡蒂亞立刻前往最近的地鐵站，車廂就這樣成了他們的臨時住所。這裡比在月台上溫暖，不過沒有電，所以他們坐在黑暗中。物品放在車廂的各個角落，一切都井然有序。
「我們覺得這是最安全的藏身處。」米可拉說。
「要是你躲在某棟樓的地下室，發生了什麼事，誰能找到你？」三十六歲的娜塔莎如此問道，她也自二月二十四日起便和八歲的女兒，薇洛妮卡（Veronica）躲在第一節車廂裡。「要是什麼慘劇發生，他們會先把我們接走，因為這是中央避難處。」
薇洛妮卡隔著玻璃看外頭，有幾百個像她和母親一樣在這裡避難的人。娜塔莎開玩笑說女兒是他們的保鑣。
娜塔莉亞與她十一歲的兒子正坐在同一節車廂裡。他們三月初來到勞動英雄站。俄羅斯進犯的頭幾天，他們住在地下室，但是就如米可拉一家人所想，娜塔莉亞也認為地鐵站會更安全。
「在這裡聽不見爆炸聲，這很重要，尤其是對孩子來說。」娜塔莉亞解釋。
地鐵站在地下深處，幾乎擋住砲聲，令人有和平的錯覺。任何響亮的聲音——就連打開厚重的車廂門的聲音，都會立刻引起哈爾科夫市民的注意，因為他們經歷過讓人感覺內心被撕裂的聲音：如雷的砲響、飛彈轟鳴和爆炸聲。
「最糟糕的是飛機的聲音，因為你不知道炸彈會掉在哪。這些聲音嚇壞了孩子。有顆飛彈在距離我兒子不遠的地方爆炸，當時他嚎啕大哭，情緒久久無法平復下來。」娜塔莉亞回想。
米哈伊洛與家人搬進地鐵後，他每天清晨都會回家準備食物、拿東西回車廂。他和瑪麗娜兩人開始猶豫要不要直接就回家了；雖然砲火隆隆，但或許不會打中他們家。在地鐵站裡，甚至是車廂裡都不舒服，帶著小孩在這裡很不容易。睡在座位上時，有時會有討厭的人擠進來，不過主要問題還是缺乏隱私，旁邊總是有人；就算在廁所裡也有人。
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【馬力歐陪你喝一杯】旅遊達人林鴻祥的澳門旅遊攻略
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澳門旅遊入門攻略：區域特色、遊玩亮點看過來
說到澳門，你會聯想到什麼呢？澳門擁有眾多世界文化遺產和博物館，以及兩隻手數不完的國際級娛樂集團進駐的度假村酒店和度假娛樂設施，甚至在2017年時，澳門還被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。可以說，澳門完全具備了旅遊最重要的三大條件──吃好、住好、玩好，而且入境免簽證、當地中文也流通，絕對是臺灣人旅行、度假的絕佳去處。
雖然擁有如此多樣的特色，但澳門的土地面積非常小，只有33.3平方公里，大約是臺北市內湖區那麼大。澳門由3+1個島嶼組成，分別是最北邊的澳門半島、中間的氹仔島（Taipa），以及最下方的路環島。有趣的是，氹仔島和路環島中間原本是條長2.2公里的橋，但1998年開始，澳門政府在這填海造陸，到現在面積已經超過6平方公里，所以整個澳門就變成三座島嶼加一個路氹填海區。也因為每個島嶼的特色不同，它們也發展出各自的觀光亮點：
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