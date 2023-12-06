羅伯派汀森不夠帥無法演《暮光之城》？一場私下的吻戲，讓克莉絲汀史都華決定非他不可
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《暮光之城》電影計畫公開時，許多書迷都希望能由當時還沒演出《超人：鋼鐵英雄》的亨利卡維爾演出。就連小說系列原作者都這樣覺得。後來到底發生了什麼事，讓羅伯派汀森拿到這個角色？其實與一場吻戲有關，那場吻戲羅伯派汀森親克莉絲汀史都華親到從床上摔了下來......
《暮光之城：無懼的愛》導演凱薩琳哈德維克（Catherine Hardwicke）在最近出席Podcast《Watchalong》時，回憶了她拍攝這部2008年吸血鬼主題浪漫電影的經歷，而這系列在今年正式邁向15週年。
《暮光之城》系列改編自同名小說，最終在全球締造了33億美元的總票房成績，也讓演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以及羅伯派汀森（Robert Pattinson）躍身成為國際巨星。然而，對於發行片商頂峰娛樂來說，羅伯派汀森起初並不是個令他們感到非常滿意的演出人選。
根據導演的說法，片商當初質疑了羅伯派汀森，是否真的帥到能夠飾演吸血鬼愛德華庫倫。
凱薩琳哈德維克在談論派汀森的試鏡過程時表示：「當他來到我家拜訪時，他留著一頭黑色劉海，身材有點走樣，因為他當時成天都在泡夜店。我們在我家跟克莉絲汀展開了一場數小時的有趣試鏡，隔天早上我檢查拍攝的影像片段時，他不僅本人能夠成功發揮，在螢幕上也一樣。我必須要好好確定一下。當然，他本人讓我很興奮，但你必須確定這種感受能夠轉化到大銀幕上。」
凱薩琳哈德維克繼續說：「接著我將畫面傳送給頂峰娛樂，他們展開了會談。他們打電話給我說，『你能讓這傢伙看起來帥一點嗎？』我則回答『當然可以。你有看到他的顴骨嗎？我們會在頭髮和其他部分上點妝，他也將會開始運動，他會看起來非常帥的。』但他們起初並不相信。他當時穿著有點髒的襯衫就跑去與他們談了。這就是羅伯。」
從這席話來看，羅伯派汀森原先似乎並不太符合片商高層，對於愛德華這位角色的構想，或許對於粉絲來說也一樣。
當《暮光之城》電影計畫公開時，許多書迷都希望能由當時還沒演出《超人：鋼鐵英雄》的亨利卡維爾（Henry Cavill）演出。就連小說系列原作者史蒂芬妮梅爾（Stephenie Meyer）也曾公開表示，亨利卡維爾是她的首選。
然而，導演凱薩琳哈德維克則認為亨利卡維爾當時的年紀，已經不太適合演出一位高中生，而一直到羅伯派汀森加盟演出時，亨利卡維爾都不知道自己成為了本片的考量演員之一；他也在去年表示如果能由他演出愛德華的話，或許也會是一件很酷的事，但他對於沒有獲得這位角色並沒有什麼感覺。
至於凱薩琳哈德維克為何會相信羅伯派汀森就是演出愛德華的完美人選，一切的關鍵就是他與克莉絲汀史都華的試鏡。兩位演員在導演家中拍攝了電影中的片段，並在排演的時候於導演的床上首次接吻。
凱薩琳哈德維克表示：「他們拍攝了吻戲，結果他直接從床上摔到地板。他跌下了床。我想說：『老兄，冷靜點⋯⋯』而我在現場用我的小攝影機拍下了一切，隨便啦⋯⋯到了最後，克莉絲汀的反應是『非羅伯不可！』」
凱薩琳哈德維克繼續說：「我能看出他們之間有著不少化學反應，『我的天啊』我想。克莉絲汀當時只有17歲。我不想要捲入什麼法律問題之類的。所以我記得我有對羅伯說：『順帶一提，克莉絲汀只有17歲。在我們的國家，與她有性接觸是違法的。』而他則回答：『喔，好喔，隨便啦』。」
而談論到那場試鏡時，克莉絲汀史都華表示：「羅伯派汀森的態度類似『我他媽才不管，但我想要高歌一首』而我則想：『呃，我也一樣。』還有⋯⋯隨便啦，我們當時又年輕又傻，也不是說我們做得最好，但這就是電影需要的，也是參與演出這些部分的人應該要感受到的。」
根據凱薩琳哈德維克，他們三位《暮光之城》團隊成員，在羅伯派汀森今年的37歲生日派對上再次團圓。
凱薩琳哈德維克說：「有趣的是，我最近去參加了羅伯派汀森的生日派對。我和好友東妮克莉蒂一起去，而她當時才跟他拍過電影沒多久。羅伯派汀森就說：『喔，把凱薩琳也帶來吧！』接著克莉絲汀也來了！那是幾個月前的事了。我的天啊。我們彼此擁抱，這真是又酷又瘋狂⋯⋯他真是一位可愛的人。」
本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此
原文標題：《暮光之城》15週年了！導演回憶：片商覺得羅伯派汀森不夠帥⋯但試鏡後克莉絲汀史都華堅決要他
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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