詹順貴：黃國昌「棄黃投白」讓時代力量重獲新生，選民可再給他們一次機會

文：詹順貴（因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師）

柯文哲與時代力量（下稱時力）是以反服貿為主軸的318運動最大獲利者，一直是過去台灣社會相當一致的看法。

如今柯文哲為了選總統，必須討好中國，不惜顛覆當時所說過的話、背棄所高舉的價值，轉而支持重啟服貿；而作為創黨主席、對時力最具影響力的黃國昌，則因一連串領導風格與問政路線爭議，導致時力內部不斷分裂，社會支持快速弱化，眼見短短八年已經出現明顯的泡沫化危機，便「果斷地」拋下時力，加入柯文哲的政黨，並立刻獲列不分區立委第二名。

黃國昌棄黃投白，反倒給予時力新生

這對時力而言，未必是敲下喪鐘，反而是浴火重生的契機，只是這個攸關存亡危機的契機，需要仍願留在時力的領導團隊合力打開，其關鍵在於能否獲得台灣社會認同而願意用不分區立委選票再給時力一次機會。

柯文哲毫無中心理念、兩套標準與唯權力是圖，藍白合的爛戲，在各懷算計下破局，已有非常多評述，不再重複；另外黃國昌選在柯文哲與國民黨簽下「兩黨協商共識」的次日，宣布退出可說是由他一手主導的時代力量，並立刻加入柯文哲為謀取總統大位所創立的台民黨，輿論上也有諸多評論。

由於柯、黃早已眉來眼去，甚至出現柯公然許官位，黃坦然接受的荒謬劇，所以，第一時間外界對於黃退出時力轉頭柯文哲懷抱並不意外，詫異的是黃所選時機，進而懷疑他的政治判斷力，直到看到黃名列台民黨不分區立委第二位，才不那麼意外。

原來一切都是政治算計與操作，柯文哲於2023年11月15日背棄其台民黨支持者，私下與國民黨簽下「兩黨協商共識」，消息一出，支持者隨即出現嚴重反彈聲浪時，此時需要黃國昌這樣的明星出來投桃救援，移轉輿論風向以舒緩柯文哲的壓力，柯則報李給予台民黨不分區第二名。

黃國昌在時力一天，就是時力沈淪日深時

此時最難堪的就是時力，黃國昌已經很長一段時間與時力貌合神離，本身引起的爭議也越來越多，但即便卸任黨主席，卻仍保有對時力相當大的影響力，據悉決策委員成員仍約有近半數是唯黃馬首是瞻，時力黨中央的決策不時傳出受到退居幕後的黃國昌掣肘，甚至導致一批實力堅強的318學運世代議員退黨，重傷時力的戰鬥力與社會支持度。此時的黃國昌，其實已道地成為時力有口難言的負面資產了。

直到王婉諭接任黨主席，才積極努力擺脫黃國昌幕後的影響力，因此，在這節骨眼黃國昌主動公開退出時力，轉與柯文哲同流合污，讓原本仍以黃為尊的黨員、幹部、乃至決策委員失去唯黃馬首是瞻的正當性。

根據報導，時力秘書長李兆立透露黃國昌的退黨，並沒有對黨內造成嚴重的衝擊，只有五個黨員一起退出，反而收到很多朋友傳訊息鼓勵、捐款也變多，可見黃國昌的退黨對時力而言，未必是一面倒的負面影響，短期內也許難免人心浮動，仍堅守實力的黨員也可以趁機重新客觀審視時力未來滿布荊棘的前路，時間拉長後，也許正是時力刮骨療傷、浴火重生的最佳契機。

相對於黃國昌背棄價值，王婉諭始終堅持原則

筆者不曾是時力黨員，甚至從時力組黨迄今，還曾多次對之有所批評，但今年（2023）7月16日，於黃國昌與「館長」陳之漢為替柯文哲造勢在凱道所舉辦的「716上凱道 公平正義救台灣」活動上，看到時力黨主席王婉諭受邀上台致詞時，不畏台下民眾噓聲與「我們要黃國昌」、「小綠閉嘴」的怒吼，勇敢指出「柯文哲與鍾東錦、顏清標等牛鬼蛇神站在一起，算什麼超越藍綠？」

Photo Credit: 王婉諭臉書

當天，王婉諭還提到社子島區段徵收案，指出柯文哲在議會放話稱一定要對反對徵收的社子島居民輾壓過去，是不是「雍正王朝」看太多，自己以為是皇帝？直斥柯文哲「選民不是你的太監，更不是你的狗」，表示若社子島區段徵收案輾壓過去，會害多少居民流離失所，讓多少財團獲利滿滿？

看到王婉諭這番簡潔有力地直白發言，不禁為之大大喝采，這才是承載318學運後社會高度期待的時力該有的模樣！

至於面對黃國昌轉投柯文哲懷抱的亡黨危機，王婉諭說「什麼都可以拿來交換，只有價值不行」，她批評黃是「放下自尊與魔鬼交易，選擇走一條犧牲理念但更輕鬆的路」。而她「作為一個選擇從政的受害者家屬，比其他政治人物接收過更多、更惡毒的攻擊，也曾有過無數累了、倦了、想放棄的時候。就連孩子們都曾在我暗自神傷的時候問我：你為什麼不放棄？」

她說也就是在這種時刻所做的抉擇，才能凸顯「堅持」的可貴，更彰顯「價值」的意義， 作為一個堅強的媽媽，作為一個黨主席，她唯一的選擇，就是扛起責任，繼續走這艱難但無愧於心的路，重新擦亮時力這塊蒙塵的新政治招牌。

一路觀察王婉諭言行下來，令人倍覺感動，而且時力歷任七位黨主席中，筆者不認識王婉諭（另一高鈺婷也不認識），卻覺得她最有為有守，表現出一個小黨領導人該有的風格。在柯文哲的台民黨已虎視眈眈想進一步收割時力基本盤的關鍵時刻，台灣社會更不該任時力泡沫化。

再給時力一次機會

因此，筆者想逆風呼籲讀者朋友，在王婉諭領導下的時力，值得我們再給它一次機會，作為公民社會的一份子，總統選票當然要投能夠維護台灣主權與民主自由的候選人，但何妨將第三張不分區立委政黨票投給時力。

如果一時之間仍投不下時力，至少投給台灣基進（基進黨），讓小黨可以扮演關鍵少數，在國防外交議題支持能夠維護台灣主權的總統與行政團隊，但在內政議題，發揮既能制衡藍綠，又能督促執政黨改進以往過於偏向企業主的施政方向。