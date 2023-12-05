詹順貴：黃國昌「棄黃投白」讓時代力量重獲新生，選民可再給他們一次機會
我們想讓你知道的是
面對黃國昌轉投柯文哲懷抱的亡黨危機，王婉諭說「什麼都可以拿來交換，只有價值不行」，她批評黃是「放下自尊與魔鬼交易，選擇走一條犧牲理念但更輕鬆的路」。在柯文哲的台民黨已虎視眈眈想進一步收割時力基本盤的關鍵時刻，台灣社會更不該任時力泡沫化。
文：詹順貴（因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師）
柯文哲與時代力量（下稱時力）是以反服貿為主軸的318運動最大獲利者，一直是過去台灣社會相當一致的看法。
如今柯文哲為了選總統，必須討好中國，不惜顛覆當時所說過的話、背棄所高舉的價值，轉而支持重啟服貿；而作為創黨主席、對時力最具影響力的黃國昌，則因一連串領導風格與問政路線爭議，導致時力內部不斷分裂，社會支持快速弱化，眼見短短八年已經出現明顯的泡沫化危機，便「果斷地」拋下時力，加入柯文哲的政黨，並立刻獲列不分區立委第二名。
黃國昌棄黃投白，反倒給予時力新生
這對時力而言，未必是敲下喪鐘，反而是浴火重生的契機，只是這個攸關存亡危機的契機，需要仍願留在時力的領導團隊合力打開，其關鍵在於能否獲得台灣社會認同而願意用不分區立委選票再給時力一次機會。
柯文哲毫無中心理念、兩套標準與唯權力是圖，藍白合的爛戲，在各懷算計下破局，已有非常多評述，不再重複；另外黃國昌選在柯文哲與國民黨簽下「兩黨協商共識」的次日，宣布退出可說是由他一手主導的時代力量，並立刻加入柯文哲為謀取總統大位所創立的台民黨，輿論上也有諸多評論。
由於柯、黃早已眉來眼去，甚至出現柯公然許官位，黃坦然接受的荒謬劇，所以，第一時間外界對於黃退出時力轉頭柯文哲懷抱並不意外，詫異的是黃所選時機，進而懷疑他的政治判斷力，直到看到黃名列台民黨不分區立委第二位，才不那麼意外。
原來一切都是政治算計與操作，柯文哲於2023年11月15日背棄其台民黨支持者，私下與國民黨簽下「兩黨協商共識」，消息一出，支持者隨即出現嚴重反彈聲浪時，此時需要黃國昌這樣的明星出來投桃救援，移轉輿論風向以舒緩柯文哲的壓力，柯則報李給予台民黨不分區第二名。
黃國昌在時力一天，就是時力沈淪日深時
此時最難堪的就是時力，黃國昌已經很長一段時間與時力貌合神離，本身引起的爭議也越來越多，但即便卸任黨主席，卻仍保有對時力相當大的影響力，據悉決策委員成員仍約有近半數是唯黃馬首是瞻，時力黨中央的決策不時傳出受到退居幕後的黃國昌掣肘，甚至導致一批實力堅強的318學運世代議員退黨，重傷時力的戰鬥力與社會支持度。此時的黃國昌，其實已道地成為時力有口難言的負面資產了。
直到王婉諭接任黨主席，才積極努力擺脫黃國昌幕後的影響力，因此，在這節骨眼黃國昌主動公開退出時力，轉與柯文哲同流合污，讓原本仍以黃為尊的黨員、幹部、乃至決策委員失去唯黃馬首是瞻的正當性。
根據報導，時力秘書長李兆立透露黃國昌的退黨，並沒有對黨內造成嚴重的衝擊，只有五個黨員一起退出，反而收到很多朋友傳訊息鼓勵、捐款也變多，可見黃國昌的退黨對時力而言，未必是一面倒的負面影響，短期內也許難免人心浮動，仍堅守實力的黨員也可以趁機重新客觀審視時力未來滿布荊棘的前路，時間拉長後，也許正是時力刮骨療傷、浴火重生的最佳契機。
相對於黃國昌背棄價值，王婉諭始終堅持原則
筆者不曾是時力黨員，甚至從時力組黨迄今，還曾多次對之有所批評，但今年（2023）7月16日，於黃國昌與「館長」陳之漢為替柯文哲造勢在凱道所舉辦的「716上凱道 公平正義救台灣」活動上，看到時力黨主席王婉諭受邀上台致詞時，不畏台下民眾噓聲與「我們要黃國昌」、「小綠閉嘴」的怒吼，勇敢指出「柯文哲與鍾東錦、顏清標等牛鬼蛇神站在一起，算什麼超越藍綠？」
當天，王婉諭還提到社子島區段徵收案，指出柯文哲在議會放話稱一定要對反對徵收的社子島居民輾壓過去，是不是「雍正王朝」看太多，自己以為是皇帝？直斥柯文哲「選民不是你的太監，更不是你的狗」，表示若社子島區段徵收案輾壓過去，會害多少居民流離失所，讓多少財團獲利滿滿？
看到王婉諭這番簡潔有力地直白發言，不禁為之大大喝采，這才是承載318學運後社會高度期待的時力該有的模樣！
至於面對黃國昌轉投柯文哲懷抱的亡黨危機，王婉諭說「什麼都可以拿來交換，只有價值不行」，她批評黃是「放下自尊與魔鬼交易，選擇走一條犧牲理念但更輕鬆的路」。而她「作為一個選擇從政的受害者家屬，比其他政治人物接收過更多、更惡毒的攻擊，也曾有過無數累了、倦了、想放棄的時候。就連孩子們都曾在我暗自神傷的時候問我：你為什麼不放棄？」
她說也就是在這種時刻所做的抉擇，才能凸顯「堅持」的可貴，更彰顯「價值」的意義， 作為一個堅強的媽媽，作為一個黨主席，她唯一的選擇，就是扛起責任，繼續走這艱難但無愧於心的路，重新擦亮時力這塊蒙塵的新政治招牌。
一路觀察王婉諭言行下來，令人倍覺感動，而且時力歷任七位黨主席中，筆者不認識王婉諭（另一高鈺婷也不認識），卻覺得她最有為有守，表現出一個小黨領導人該有的風格。在柯文哲的台民黨已虎視眈眈想進一步收割時力基本盤的關鍵時刻，台灣社會更不該任時力泡沫化。
再給時力一次機會
因此，筆者想逆風呼籲讀者朋友，在王婉諭領導下的時力，值得我們再給它一次機會，作為公民社會的一份子，總統選票當然要投能夠維護台灣主權與民主自由的候選人，但何妨將第三張不分區立委政黨票投給時力。
如果一時之間仍投不下時力，至少投給台灣基進（基進黨），讓小黨可以扮演關鍵少數，在國防外交議題支持能夠維護台灣主權的總統與行政團隊，但在內政議題，發揮既能制衡藍綠，又能督促執政黨改進以往過於偏向企業主的施政方向。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）