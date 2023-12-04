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2023/12/04,
政治

《明報》終止台灣學者何明修專欄，未解釋原因

《明報》終止台灣學者何明修專欄，未解釋原因
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

何明修說，之前有一篇文章標題是「台灣獨立書店的多元化」，《明報》硬將其改成「獨立書店在台經營」，事先沒有過問他，「反正就是看到前面那四個字，就嚇到魂飛魄散，彷彿碰觸到了國安法的禁忌。」

（中央社）台灣大學社會系教授何明修在其臉書表示，在香港《明報》撰寫了5年的專欄近日被終止，《明報》在給他的電郵中表示：「這幾年台港兩地都經歷了不少事，很多都是一開始未能預見的。」

何明修2日在其臉書發貼文，首句寫上：「香港明報，就此告別！」

他說，「其實應該是我被別了」，他在《明報》的專欄文章就凍結在11月27日。

他說，收到《明報》的一封很直白的電郵，沒有解釋，專欄就是取消了。

根據何明修在臉書上載《明報》給他的電郵，內容是「我們決定終止這個專欄，最後一篇交稿日期為十二月二十日。這幾年台港兩地都經歷了不少事，很多都是一開始時未能預見，謝謝你一路包容和體諒。請多多保重。」

何明修在貼文中表示，《明報》編輯宣稱是反台獨，但是不會在台灣的中央政府機構上加括號（「行政院」），或是將「國立台灣大學」寫成為「台灣大學」。

他表示，他2018年開始為《明報》寫專欄，《明報》就只有一次要求他將「黨國體制」加上括號，他都可以接受。

不過，他說，之前另一篇文章標題是「台灣獨立書店的多元化」，《明報》硬將其改成「獨立書店在台經營」，事先沒有過問他，「反正就是看到前面那四個字，就嚇到魂飛魄散，彷彿碰觸到了國安法的禁忌。」

他表示，香港國安法下的處境困境眾所周知，媒體工作首當其衝。「有心者在可能的範圍內，儘力協助，就算無力抵抗，他人也多所諒解，不致於強求；至於出賣良知與靈魂、共謀合流者之作為，就留給歷史評論。」

他又說，5年來每個月在《明報》寫一篇關於台灣的文章，編輯部要求不要寫「政治」，其他都可以。他又說，在台灣，各種好壞都可以公開討論與批評，他試著在專欄中呈現真實的台灣，包括行人地獄、MeToo、生態破壞等，同時也提到了台灣向上提升的力量，如同婚、勞權、獨立書店、生態旅遊等，希望香港人能讀到真正的台灣，無論是好的或是有待改進的。

他最後說，「這五年多來，香港變了，台灣變了，世界也變了，我們都是同一批的時空過客，只是會前往不同的方向。」

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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