Netflix動漫《藍眼武士》：對戰畫面想到《臥虎藏龍》，除了李安、北野武、黑澤明還有哪些致敬參考？
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一個有著歐美面孔的亞洲人在過去日本時代會是什麼樣子？由Netflix動畫製作團隊主導，以江戶時代為背景的動畫作品《藍眼武士》不限於日本，戰鬥場面有時候比起日本武士對弈，更傾向於台灣、香港的武俠風格。
文：陸坡 （LUPO）
強大源於復仇，神秘青瞳武士血濺日本江戶
一個國家過去靠著殖民地與船堅炮利，用拳頭大來讓對方臣服，但隨著多國和平主義、不主戰的意識抬頭，如今靠著戰狼風格難以讓人信服，反倒是柔性的軟實力能被多人所接受，例如日本二戰後的電子與次文化等輸出。
日式文化至今仍是世界對於亞洲文化的指標與認識，尤其是次文化ACG的實力更是引響中青代的創作者，在世界接觸過動漫畫的人們心裡有所地位，也影響了歐美動畫媒體的風格走向。
由Netflix動畫製作團隊主導以江戶時代為背景的動畫作品《藍眼武士》，敘述在過去日本鎖國政策下鮮少外國人在日本活動，但主角阿水從小就是有著混血的異端之子受到歧視，而也因此造就他悲劇的一生，而他打算拿起刀刃向造就他悲慘生事的始作俑者復仇，卻發現過去那四位在日的外國人正在秘密進行著一項顛覆日本政權的陰謀。
《藍眼武士》是什麼動畫？
如果說最被許多外國所知，又最感興趣的日本是什麼時代？江戶時代可以說是最具有代表性的一環，隨戰國時代名將爭鬥的終結，最後由德川幕府所統治下的日本260年裡，可以說相當戲劇化也是日本逐步擁抱西方科技、蘭學思想的開端。
被人稱為「江戶人」的江戸風俗研究家、漫畫家的杉浦日向子，就曾繪製以知名浮世繪師葛飾北齋的三女兒－阿榮為主角的漫畫《百日紅》，透過繪師筆下的江戶軼聞與鬼怪畫作來詮釋江戶盛事漫談。
而日本其實對於江戶敘述的相關作品說起來也不少，並且也都有很有趣的詮釋，前BL漫畫家吉永史，就曾以男女逆轉為題材敘述日本女將軍與後宮男妃子的情愛與歷史故事《大奧》、有著日式包青天，以解決懸案懲罰惡人的時代警匪戲《鬼平犯科帳》、也有著輕鬆以講解江戶時代俗事與娛樂的動漫畫作品《江戶前精靈》，透過從江戶時代被招喚過來的精靈艾爾妲與新一代神社巫女小糸之間的搞笑又溫馨的日常。
雖然一樣以江戶時代為背景，但動畫《藍眼武士》比較像是參考江戶背景的架空日本時代，並且建立在日本打開國門黑船事件之前，描述一個外國人稀少的東方時代。
故事敘述因為混血緣故從小被人排擠、受到異樣對待的阿水，在活下來後決定對於讓自己誕生世上的那四名在日外國人展開復仇，而成為了一名野武士，四處追查那幾名外國人的下落。
在去除掉其一人後，阿水發現自己的目標下一位外國人的阿比雅福勒的蹤跡，打算前往剷除，但很可惜的是沒有太多的線索，反而因為自己的出現，而惹出案外案。原本打算跟明美公主成親的武士泰源因為阿水的攪局而誤事，導致婚約破局，他想重新與阿水比試而踏上尋找阿水的下落、明美公主也因此事偷溜出尋找泰源，而當阿水找到方向時，沒想到他的仇家與想尋仇的人全部都捲進了一個將顛覆日本幕府的大事件的漩渦之中。
《藍眼武士》分析與延伸
這部動畫是由Netflix與法國動畫公司合作出品的冒險成人動畫，故裡面有許多性愛描繪與暴力血腥的描繪，動畫整體採取仿2D的3D風格製作。
《藍眼武士》故事發想來源於替《銀翼殺手》和超級英雄的劇本作者麥克葛林的妻子安柏野泉發現他們的女兒有著藍眼睛的東方面孔，開始思考對於一個有著歐美面孔的亞洲人在過去日本時代會是什麼樣子？在當時以異國人通婚是禁忌且違法、不被世人所接受，故在有這樣的認知下創作了一個女武士的復仇之路。
在人物設定方面《藍眼武士》也試著跳脫過去的女英雄的框架，展現出不同反英雄角色的內心和抉擇。試圖在較為單一性格的日式動畫與太過複雜關係的歐美動畫中取得平衡，讓藍眼武士阿水形象立體又不失無聊與過度反社會化。
故整體而言阿水作為一個女姓也有情、愛等渴望，但同時因為走上一條復仇的險境需要捨棄這些，在光明與黑暗之間妥協，接納與接受自己的樣貌，某方面這是由動作冒險包裝的女性自我認同與接受的故事。
在整體的日式風格中《藍眼武士》參考了在國際上廣被人知的日本風格代表黑澤明導演對於時代片的風格、還有北野武指導翻拍子母澤寬創作的時代小說《盲劍客》，描寫替藝妓報仇與黑道開戰的盲眼劍士的故事。從動畫中裡面盲眼鐵匠永治和替花街人士辦事這些細節可以看出致敬的成分。動畫裡不想將阿水塑造成無敵的女英雄，而是因為有執念所以不能輕易死去的一次次站起來對抗敵人屹立不搖的武士。
《藍眼武士》動畫保留許多限制級成分，例如街女客人的各種性癖好、主角砍傷人血濺等，讓觀眾更了解時代下的混亂與生死一瞬間，但也不是像爽片一樣一路砍殺到底。
這部動畫片不似現在最大宗動畫市場兒童和御宅族，嘗試以動作電影的風格去詮釋這部動畫讓它變得較有主流故事的冒險與武打之美，納入真實與虛構之間的虛實交錯的風格，並讓主角阿水以一個不走正道也非極惡的女性劍客的身分敘述她的女性價值，儼然比許多主流大打女性主義牌的作品要讓人接受。
《藍眼武士》值得一看嗎？
這部作品從開頭美術就讓人驚豔，且整體故事雖然還是偏美式影集風格的那一套，但因為加入了許多有考究轉換的日本文化元素，讓人比較有帶入感。過去很多歐美動畫嘗試做日式背景的故事，有時候都會有許多違和感。
例如《殺手猴》就是一例，在神道教的神社中有佛教的和尚住持、年輕人熱衷選舉造勢等格格不入詮釋，往往會讓人很出戲，但《藍眼武士》有考究江戶時代並架空，反而讓人可以跟隨主角的視野觀看這江戶盛事與興衰。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）