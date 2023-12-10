Netflix動漫《藍眼武士》：對戰畫面想到《臥虎藏龍》，除了李安、北野武、黑澤明還有哪些致敬參考？

文：陸坡 （LUPO）

強大源於復仇，神秘青瞳武士血濺日本江戶

一個國家過去靠著殖民地與船堅炮利，用拳頭大來讓對方臣服，但隨著多國和平主義、不主戰的意識抬頭，如今靠著戰狼風格難以讓人信服，反倒是柔性的軟實力能被多人所接受，例如日本二戰後的電子與次文化等輸出。

日式文化至今仍是世界對於亞洲文化的指標與認識，尤其是次文化ACG的實力更是引響中青代的創作者，在世界接觸過動漫畫的人們心裡有所地位，也影響了歐美動畫媒體的風格走向。

由Netflix動畫製作團隊主導以江戶時代為背景的動畫作品《藍眼武士》，敘述在過去日本鎖國政策下鮮少外國人在日本活動，但主角阿水從小就是有著混血的異端之子受到歧視，而也因此造就他悲劇的一生，而他打算拿起刀刃向造就他悲慘生事的始作俑者復仇，卻發現過去那四位在日的外國人正在秘密進行著一項顛覆日本政權的陰謀。

圖片來源：《藍眼武士》

《藍眼武士》是什麼動畫？

如果說最被許多外國所知，又最感興趣的日本是什麼時代？江戶時代可以說是最具有代表性的一環，隨戰國時代名將爭鬥的終結，最後由德川幕府所統治下的日本260年裡，可以說相當戲劇化也是日本逐步擁抱西方科技、蘭學思想的開端。

被人稱為「江戶人」的江戸風俗研究家、漫畫家的杉浦日向子，就曾繪製以知名浮世繪師葛飾北齋的三女兒－阿榮為主角的漫畫《百日紅》，透過繪師筆下的江戶軼聞與鬼怪畫作來詮釋江戶盛事漫談。

而日本其實對於江戶敘述的相關作品說起來也不少，並且也都有很有趣的詮釋，前BL漫畫家吉永史，就曾以男女逆轉為題材敘述日本女將軍與後宮男妃子的情愛與歷史故事《大奧》、有著日式包青天，以解決懸案懲罰惡人的時代警匪戲《鬼平犯科帳》、也有著輕鬆以講解江戶時代俗事與娛樂的動漫畫作品《江戶前精靈》，透過從江戶時代被招喚過來的精靈艾爾妲與新一代神社巫女小糸之間的搞笑又溫馨的日常。

雖然一樣以江戶時代為背景，但動畫《藍眼武士》比較像是參考江戶背景的架空日本時代，並且建立在日本打開國門黑船事件之前，描述一個外國人稀少的東方時代。

故事敘述因為混血緣故從小被人排擠、受到異樣對待的阿水，在活下來後決定對於讓自己誕生世上的那四名在日外國人展開復仇，而成為了一名野武士，四處追查那幾名外國人的下落。

在去除掉其一人後，阿水發現自己的目標下一位外國人的阿比雅福勒的蹤跡，打算前往剷除，但很可惜的是沒有太多的線索，反而因為自己的出現，而惹出案外案。原本打算跟明美公主成親的武士泰源因為阿水的攪局而誤事，導致婚約破局，他想重新與阿水比試而踏上尋找阿水的下落、明美公主也因此事偷溜出尋找泰源，而當阿水找到方向時，沒想到他的仇家與想尋仇的人全部都捲進了一個將顛覆日本幕府的大事件的漩渦之中。

圖片來源：《藍眼武士》

《藍眼武士》分析與延伸

這部動畫是由Netflix與法國動畫公司合作出品的冒險成人動畫，故裡面有許多性愛描繪與暴力血腥的描繪，動畫整體採取仿2D的3D風格製作。

《藍眼武士》故事發想來源於替《銀翼殺手》和超級英雄的劇本作者麥克葛林的妻子安柏野泉發現他們的女兒有著藍眼睛的東方面孔，開始思考對於一個有著歐美面孔的亞洲人在過去日本時代會是什麼樣子？在當時以異國人通婚是禁忌且違法、不被世人所接受，故在有這樣的認知下創作了一個女武士的復仇之路。

在人物設定方面《藍眼武士》也試著跳脫過去的女英雄的框架，展現出不同反英雄角色的內心和抉擇。試圖在較為單一性格的日式動畫與太過複雜關係的歐美動畫中取得平衡，讓藍眼武士阿水形象立體又不失無聊與過度反社會化。

故整體而言阿水作為一個女姓也有情、愛等渴望，但同時因為走上一條復仇的險境需要捨棄這些，在光明與黑暗之間妥協，接納與接受自己的樣貌，某方面這是由動作冒險包裝的女性自我認同與接受的故事。

在整體的日式風格中《藍眼武士》參考了在國際上廣被人知的日本風格代表黑澤明導演對於時代片的風格、還有北野武指導翻拍子母澤寬創作的時代小說《盲劍客》，描寫替藝妓報仇與黑道開戰的盲眼劍士的故事。從動畫中裡面盲眼鐵匠永治和替花街人士辦事這些細節可以看出致敬的成分。動畫裡不想將阿水塑造成無敵的女英雄，而是因為有執念所以不能輕易死去的一次次站起來對抗敵人屹立不搖的武士。

《藍眼武士》動畫保留許多限制級成分，例如街女客人的各種性癖好、主角砍傷人血濺等，讓觀眾更了解時代下的混亂與生死一瞬間，但也不是像爽片一樣一路砍殺到底。

這部動畫片不似現在最大宗動畫市場兒童和御宅族，嘗試以動作電影的風格去詮釋這部動畫讓它變得較有主流故事的冒險與武打之美，納入真實與虛構之間的虛實交錯的風格，並讓主角阿水以一個不走正道也非極惡的女性劍客的身分敘述她的女性價值，儼然比許多主流大打女性主義牌的作品要讓人接受。

圖片來源：《藍眼武士》

《藍眼武士》值得一看嗎？

這部作品從開頭美術就讓人驚豔，且整體故事雖然還是偏美式影集風格的那一套，但因為加入了許多有考究轉換的日本文化元素，讓人比較有帶入感。過去很多歐美動畫嘗試做日式背景的故事，有時候都會有許多違和感。

例如《殺手猴》就是一例，在神道教的神社中有佛教的和尚住持、年輕人熱衷選舉造勢等格格不入詮釋，往往會讓人很出戲，但《藍眼武士》有考究江戶時代並架空，反而讓人可以跟隨主角的視野觀看這江戶盛事與興衰。