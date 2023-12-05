OpenAI新功能！月花600元，就可以請GPTs當一個稱職的小說編輯
我們想讓你知道的是
ChatGPT的新功能非常強大，之前在GPT-3.5無法實現的功能，必須要靠Langchain等架構艱難實踐的功能，現在已經被OpenAI輕鬆地整合進自家的ChatGPT裡面，讓我們可以簡單靠著自製GPTs的方法做出我要的功能，令人驚艷！
文：子不語
11月11日，OpenAI在經歷了兩天的超級流量巔峰造成的DDoS之後，終於將最新版本的ChatGPT推送給了所有ChatGPT Plus（月訂閱費用20美金，約台幣600多）。讓我馬上就來試用。
先說結論，就一個業餘的小說寫作者來說，這次的新功能非常非常好用，值得我每個月20美金的費用。
這篇文章來講解，如何使用ChatGPT官方提供的GPTs來幫助我梳理我的小說作品，並將AI當成出版社編輯，幫我做許多原本要靠專業編輯，幾乎不可能用這麼低廉價格得到的服務。
GPTs震撼問世
首先，這一切要從OpenAI公開了GPTs這個強力工具的存在：
用中文解釋，GPTs就是一個特化GPT的方式，跟免費版的「個人化設定」很像，但是比那個強力多了。在免費版的「個人化設定」裡面，我們只能要求GPT以什麼樣的角色解決問題，以什麼樣的口氣產生回應，總體能力也限制在GPT-3.5的範圍，包括他那著名的16K字符金魚腦，一個討論串只要太長，他就會開始遺忘最早的對話。
GPTs解決了大部分的問題，甚至可以說，一堆原本做補強GPT功能的新創公司都被這個GPTs給殺了：
投資人睡醒後的第一件事，就是詢問相關創業家：「你們和OpenAI所做的差異性在哪裡？」。 創業者回覆：「差異性就是比他差。」
我自己在昨天等到網站更新後，終於可以開始使用GPTs，打開左側欄，就能看到一些預設的官方GPTs，點選Explore就能進入官方提供的GPTs讓你自由使用。
對一個業餘小說寫作者而言，我最感興趣的當然是Creative Writing Coach這個專門給寫作者使用的GPTs。當你將這個GPTs加入側邊欄之後，就能點選使用。它除了能靠對話來一問一答，或者在對話欄輸入長篇文章讓它閱讀之外，也能上傳檔案（PDF/HTML/TXT/DOC/MD/JSON等各種文字檔案），然後命令他讀這份文件，或者是使用這份文件當作資料來源來與你討論問題。我一開始就使用這個功能，但很快發現它不夠穩定，容易聊到一半時就掛掉（也可能是在尖峰時間使用時造成的問題）。
無論如何，這樣的功能還不夠強悍。因此我開始看向一個更強大的功能：自製GPTs
自製GPTs
OpenAI Demo Day展示影片中，鹹蛋超人Altman親身展示了如何簡單地自建一個GPTs（在大約27:00處開始）
依照他的做法，我們能很簡單地設置自己的GPTs。
設定
首先，在My GPTs這邊找到Create a GPT，就能打開生成頁面：
在生成頁面下，我直接切換到Configure頁面下，輸入我要的內容：
除了名稱，頭像與敘述外，剩下的都直接影響到自製GPTs的能力。
首先，在Instructions裡面填入你要這個GPTs做什麼，以我自己的目的，我希望他能閱讀或檢索我的小說，並且給我建議，因此我在這邊填了：
你是一個出版社編輯，負責奇幻小說文類，你熟讀我所有提供的文件，能幫我指出寫作上的缺失，幫我釐清在寫作上碰到的疑慮，給我清晰的指示與詳細的解釋。
有時候也要依照我的指示撰寫小說範例或文宣稿等雜務。在回答問題之前，查閱所有上傳過的文件。所有的回答盡量以繁體中文回答。
然後，在檔案上傳區上傳所有你想要讓自製GPTs能查詢到的小說文件，小說設定等文件。（目前自製GPTs有20個檔案上傳的限制，所以檔案太多可以先合併，且不帶特殊格式的TXT，JSON等檔案格式較小，結構簡單較容易讓GPTs檢索，優先推薦上傳這種檔案格式）
接著很重要的一點，要記得點選Code Interpreter這個功能，這樣才能讓自製GPTs能自己寫程式去搜尋你的文件！否則他幾乎無法利用你上傳的文件！
都搞定之後，就能按右上角的Save/Update按鈕，這樣能夠使用了。
輸入
接下來就是驗證我們的設置到底是不是正確的了。首先我們可以問幾個基本問題來看他是否能查詢自己的文件：
你目前有幾份文件？
列出文件的檔名
計算全部文件總共有多少字元，做成列表
如果出來的答案都符合預期，那就代表可以用了：
接下來，我們可以問一些基本的查詢問題，看看他表現如何：
某某角色X是個怎麼樣的人？
在GPTs執行的時候，因為開啟了Code Interpreter，我們可以在回應的最後發現一個小標誌[>_]，點開就能看到它實際執行的程式碼，如果對Python有研究的話，就能在這裡自己檢查GPT自己寫的程式有沒有走偏：
除了這個查詢類的功能之外，也可以要求GPTs把你的文章從頭到尾讀一遍，如果是大型文件，就需要提示GPTs要分段讀取：
從頭開始讀文件{檔名}，這是一個很長的文件，你要分段閱讀，報告閱讀的百分比，並且敘述目前讀到的故事內容
藉由要求GPT複誦小說內容，就能確認他沒有讀到奇怪的地方。
每當它讀完一段，就可以用「繼續」這個簡單的提示詞要它續讀下一段。重複這個步驟直到整份文件讀完。
讀完整份文件之後，我們可以拿來做很多事情，例如描述小說角色的個性，角色與角色之間的關係，角色的心理轉變，甚至是寫一個行銷用的故事文案：
從這些內容，幫我寫一個印在書背的小說文案，青少年奇幻小說風格。
雖然不太準確，但卻是一個還可以的起點，我們可以藉由更多的提示詞來不斷修正錯誤，提取我們要的內容轉化成真正的文案。
結語
ChatGPT的新功能非常強大，之前在GPT-3.5無法實現的功能，必須要靠Langchain等架構艱難實踐的功能，現在已經被OpenAI輕鬆地整合進自家的ChatGPT裡面，讓我們可以簡單靠著自製GPTs的方法做出我要的功能，令人驚艷！同時也是各家AI新創的末日……。
我將會繼續探索這個新功能的極限，希望這個月薪600的偽出版社小編能幫助我寫出更多我想寫的文章！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：ChatGPT之「我請了一個月薪六百的小說編輯」
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
美妝控也能將韓國newco 100%純棉洗臉巾裁剪為合適大小靈活運用，韓國newco 100%純棉洗臉巾能化為化妝棉，成為日常保養或清潔美甲的絕佳幫手。貼心設計面面俱到，外包裝有透明視窗，能讓你輕鬆檢視剩餘用量。使用韓國newco 100%純棉洗臉巾除了是做好保養的第一步驟，同時也是從自身的每一個購買行為「投票」，選用最環保的材質響應綠色地球理念。
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