《當文創遇上法律：行銷創意的規劃》：「蘇打綠」改名風波、「星宇」商標註冊與「焦糖哥哥」商標廢止
我們想讓你知道的是
廖純誼律師以淺顯易懂的案例闡述創作過程的權利歸屬、素材利用、商品與服務命名、銷售與行銷推廣的策略所涉及的法律問題，從而於複雜艱澀的法律問題中建立觀念，才不會讓嘔心瀝血的創作成果因誤觸法網而化為烏有。為了能享受創作的美好果實，這本書是你隨時可諮詢的法律專家，維護創作權益的好夥伴！
文：廖純誼
Chapter4 商品或服務的命名
商品或服務在進入市場前，為了讓大家認識，必須要有個響亮亮的名字，名字應該怎麼決定呢？筆者並非半仙，無法為讀者分析風水、文字筆畫屬性，但就告訴各位如何避免法律上的風險，還是可以略分享一二。
一、該怎麼為事業或商品取個好名字呢？
「蘇打綠」改名為「魚丁糸」是為了改運嗎？
知名的樂團「蘇打綠」於2017年元旦宣布休團三年，此後比較常看的是主唱青峰的個人活動，包括參加中國的歌唱比賽等。讓不少人吃驚的是後續竟爆出蘇打綠樂團與經紀公司林暐哲音樂社有限公司的合約糾紛，林暐哲音樂社有限公司因此對青峰甚至是其他團員，採取一連串的法律行動，雙方鬧得不可開交，對於他們之間的孰是孰非讓人霧裡看花，只知道團員後來自「蘇打綠」三個字裡面各取一部分，組成「魚丁糸」三個字，作為新的樂團名稱，繼續從事演藝活動。為什麼「蘇打綠」樂團不繼續使用「蘇打綠」，而要改成「魚丁糸」呢？
1．「蘇打綠」是註冊商標嗎？
以智慧財產局商標查詢系統查詢，可以發現「蘇打綠Sodagreen」商標的權利人是林暐哲音樂社有限公司（由林暐哲音樂社受讓），範圍有影碟、唱片及各種商品、服務範圍，包括音樂錄製、音樂製作、唱片錄音服務、現場演奏、現場表演、藝人表演服務等，林暐哲音樂社有限公司在註冊商標時，已有就「蘇打綠Sodagreen」商標未來能夠使用的商品或服務為設想，因此在很多商品及服務類別上註冊。
就雙方的法律活動以及智慧財產局查得的資料來看，「蘇打綠」樂團顯然並非因為超自然原因而更換名稱，而是因為原先的名稱已被註冊成商標，不得不改弦更張，以新的樂團名字重新出發。
在很多的經紀合約中，經紀公司為了避免藝人的名字或是團名被他人搶註以及為了後續經營藝人可多元發展的行銷利益，通常會先在合約中約定經紀公司得為商標之註冊，因此權利多屬於經紀公司享有，這也是為什麼常見藝人在與經紀公司終止合約後，不能再使用原本名稱的原因。
經紀公司與藝人之間的經紀合約基本上並無一定的是非對錯，如同本書在前面對於合約中「乙方」的討論，經紀合約大部分也是反應市場供需，藝人能夠火紅固然有藝人本身的努力、才華與魅力，但如果沒有經紀公司在後面投入資金的推動，單憑藝人一人，要成功並不容易。至於雙方間的關係能否好聚好散，需視雙方能否各自退步，互相理解，和平分手有時候是講緣分的。
2．該怎麼為事業或商品取名？
說到取名，算命或許是一個好的方式，但在為事業或商品取名時，只有算命是遠遠不夠的，還需要注意到法律問題。即如前述提到的蘇打綠，蘇打綠的名稱是註冊商標，代表在相同或類似商品或服務範圍內，這個名字已經有人使用了，而且《商標法》禁止使用任何可能會導致相關消費者混淆誤認與註冊商標近似的名稱，舉例來說使用「蘇打青」、「蘇打氯」等等作為樂團名稱，從事音樂製作、現場表演等活動仍有侵害「蘇打綠Sodagreen」商標的可能性。
因此，建議大家取名的時候，可以先到智慧財產局商標檢索系統查詢一遍，在欲從事的商品或服務範圍以及類似的商品或服務範圍內，心儀的名字或者是與心儀名字相近的名字是不是已經有人註冊（例如同音不同字），如果已經有人註冊，還是建議選擇其他名字，好的名字雖然有助於成功，但與註冊商標相同或是近似，會先提高創業、經營的法律風險！
另外剛好也提醒各位，千萬不要覺得取一個與市場上知名品牌相近的名稱是一個好主意，無論該知名品牌所註冊之商標範圍是否相同或類似。在商標權中，對於著名商標有更多保障，即使註冊使用的商品或服務不在相同或類似的範圍內，如有導致相關消費者混淆誤認或減損著名商標的識別性或信譽之虞，仍視為商標的侵害。
知名品牌的註冊商標被法院認定為「著名商標」的機會是相當高的。例如實務上就有奢華品牌香奈兒控告「香奈爾當舖」的案例，雖然香奈兒未註冊商標範圍於當鋪且也無經營當鋪，但因為香奈兒是著名商標，因此「香奈爾當鋪」仍然構成商標權的侵害。
前述著名商標的法律除適用於商品、服務的名稱外，也適用於將著名商標中的文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體名稱的情形。
3．名字被捷足先登註冊為商標，是否即應放棄？
前面雖然已經奉勸各位，如果查詢後發現已經有相同或相近的註冊商標就再另尋他名，不要太過執著，但是否表示一定毫無機會？的確還是有一些可能性能夠嘗試。
例如依照《商標法》提出異議或是提出評定，基本上二者的差異在於，前者任何人均得於商標註冊公告後三個月提出異議，而評定只有利害關係人得提出。利害關係人包括「經營系爭商標指定使用之同一或類似商品或服務之競爭同業。」因此，如果是競爭同業，無論是異議還是評定均得提出。而可以提起異議與評定的情形為有商標不具識別性不得註冊的情形、有法定不得註冊的情事或商標經廢止後同一商標權人又在三年內註冊者。
除了異議、評定之外，另外還有廢止的程序。在廢止的情形，註冊商標本身並無不得註冊的事由，而是有可歸責於商標權人的事由。例如商標權人自行變換商標或加其他附記，而使得商標與其他人的註冊商標，在同一或是類似的商品或服務領域內構成相同或近似，有可能使消費者產生混淆誤認；商標權人在取得商標後，無正當理由未使用商標或是停止使用商標滿三年；依法應該附加適當區別標示卻未附加適當區別標示；商標已經成為指定的商品或服務的通用名稱，有名的例子如aspirin（阿斯匹靈）、escalator，過去也曾經是商標，但因為長期經大眾使用於一般性商品的名稱，而失去識別性；或是商標實際使用時有導致公眾誤認或是誤信商品或服務的性質、品質或產地的可能。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。