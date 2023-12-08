【未來大人物】以桌遊勇闖教育界、以知識挑戰桌遊界，豆點城市楊偉宏：能不能讓孩子用遊戲角度看世界？
我們想讓你知道的是
大三那年，楊偉宏成立只有一人的「豆點城市工作室」，他以桌遊融入課程，讓孩子們透過遊戲方式探索新知識。楊偉宏堅信教育桌遊的核心價值在於規則易懂、易於分享，這種教學工具能夠讓老師更輕鬆地教授課程內容，並讓學生們更快樂地學習。
文：陳淑玲
初次跟楊偉宏見面，許多人都會被他的教育熱情、桌遊熱力感動。「你有沒有想過，我們可以讓孩子透過遊戲的角度認識世界？」這是他最常掛在嘴邊的一句話。
大學唸得是資工，在一次協助接案撰寫網頁的大學打工經驗中，楊偉宏體認到了這不是自己想要的未來。喜歡分享、想讓教育再更好玩一點，當他跨足到兒童程式設計領域時，「桌遊」點燃了他心中的小小火苗。
大三時創辦了《豆點城市工作室》並著重於發展教育桌遊。他認為透過遊戲的角度，孩子們可以更有趣地學習世界。「我的腦海裡全都是桌遊！」他自己這樣回想起創業的初衷。
要啟發先要從玩開始做起
在楊偉宏的世界裡，教育桌遊和一般桌遊的區別在於注重教學目標的融入。教育桌遊不僅要足夠有趣，更需兼顧學習性，讓孩子們在玩樂中學習、感受成就與挑戰，達成學習目標。楊偉宏分享：「尤其是在108課綱實施後，越來越多的老師將桌遊變成教室現場的教具，誘導學生願意停下來學習的道具。」
楊偉宏說：「教學創意本來就是不斷地互相碰撞，才漸漸發展出一套又一套有趣的教學方法。」
他繼續分享，桌遊的核心理念就是「拉近人與人之間的距離」，在「教育桌遊」就是將桌遊結合教育，讓同學在玩完這一款遊戲之後，同時也能習得一些知識或者是能力。
而楊偉宏倡導的桌遊教育，就是將傳遞知識這件事情，透過遊戲碰撞學習者的心靈，藉由玩的方式，把知識融會與融入在整個過程中。當玩完一整套遊戲時，其實就把整個知識讀了一整遍。
除了帶領著學生設計桌遊，也有越來越多老師對於桌遊的需求增加，楊偉宏接著更把「如何設計桌遊」設計成桌遊！他以使用手冊循序漸進引導題目設定、結構設定等流程，對應想達成的目標、內容知識等都成為卡牌理的知識教具。
唯有當老師自己成為教育桌遊設計師、能針對該教育目標設計出遊戲，正向的循環將會讓學生更聚焦。他甚至不藏私，手把手分享如何設計桌遊的課程，這一切就是希望所有有需要的教育者都能創出自己的一套桌遊。
石滬也能成為遊戲傳遞者
教育桌遊真的可行嗎？時序拉回2022年，桃園新屋新屋高中手創社邀請楊偉宏擔任講師，一開始孩子們直白的言語：「課業壓力就已經夠大了，沒有太多心力來做好這件事。」也讓他感受到挫折。
但其中一位學生的分享敲擊了他的心：「老師，我想用桌遊來讓更多人認識新屋！」一份對故鄉的期望種下楊偉宏內心的種子。如果能用遊戲來讓在地小孩認識自己生長環境就有的百年石滬，該有多好。
他與這群高中生共同創造石滬桌遊的歷程就此開始。他們仔細盤點發現桃園新屋擁有著「百年石滬群」，甚至還連結起了海邊的客家莊文化——「海客文化」。透過帶著孩子查找故鄉資源、石滬文化，花了整整一年的時間做出一套「石滬拼拼」的桌遊，只要1張桌子、10分鐘，就能快速認識石滬。
遊戲過程中，藉由石滬「一心六石」結構的特色，發展出完美組出的六角形石滬板塊，偶爾必須抽取的「天氣卡片」也象徵著修復時必須實際遇到的氣候問題。
楊偉宏說：「我帶著同學花了一整年時間，從實際走在石滬群中到設計完成出一整套遊戲卡。甚至上了募資平台在短短時間到就達標250%的目標。」這一切就像走了一整趟的石滬旅程，同學更分享：「就像重新認識了家鄉！」
其實挫折與異聲從沒停止過
以桌遊當成教育工具，不論是在教育界、遊戲界也會被視為不正統的異類。楊偉宏也分享，挫折與其他歧見的指責聲也從來沒間斷過。
目前就讀清大的他，研究所畢業的論文當然也要跟教育桌遊綁在一起。清華大學學習科學與科技所教授兼任所長曾正宜，擅長研究學習方法與自主學習等領域。當楊偉宏遇上了他，曾教授就直接說了：「我不相信遊戲是學習。」
但有趣的是，磨合到最後，曾教授卻簽下了楊偉宏，研究的畢業論文就是要以桌遊為主軸的教育方式。楊偉宏到現在還是會問老師說：「老師那你覺得這個東西值得研究嗎？」雖然至今為止教授還是抱持著不太相信的狀態，但曾教授也說：「研究或學習本身就是質疑，以研究的精神去驗證！」不走順遂的普通論文，以桌遊賭上的還有自己研究所的學位未來。
另一種挫折還有來自業界的指責聲。在屬於娛樂性質的桌遊領域，「桌遊設計師」具有一套特別、邏輯式的設計桌遊步驟，然而楊偉宏的非科班出身，把娛樂融入教育、以桌遊傳遞知識的設計方式，更引來部分桌遊設計師的責難、甚至時而還會公開批評。
「當然難過也是會有，因為畢竟面對的是很多桌遊設計的前輩，負面的聲音也會讓人沮喪。」但楊偉宏熱衷教育桌遊、樂於分享的熱情沒有改變，在收到老師、學校、甚至孩子們的種種回饋，他深信那一切都是值得的。
4年過去，立足現在的楊偉宏，以對教育的熱情、對孩童教育的關懷，以及對社會的貢獻努力以桌遊深耕教育。下一步將再往什麼方向前進也是他至今的嶄新課題。但他分享，不管方式再怎麼改變，將遊戲和教育融為一體，為孩子們打開了另一扇通往知識的大門，是永遠不變的信念。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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