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2023/12/08,
教育

【未來大人物】以桌遊勇闖教育界、以知識挑戰桌遊界，豆點城市楊偉宏：能不能讓孩子用遊戲角度看世界？

【未來大人物】以桌遊勇闖教育界、以知識挑戰桌遊界，豆點城市楊偉宏：能不能讓孩子用遊戲角度看世界？
Photo Credit - 楊偉宏

我們想讓你知道的是

大三那年，楊偉宏成立只有一人的「豆點城市工作室」，他以桌遊融入課程，讓孩子們透過遊戲方式探索新知識。楊偉宏堅信教育桌遊的核心價值在於規則易懂、易於分享，這種教學工具能夠讓老師更輕鬆地教授課程內容，並讓學生們更快樂地學習。

文：陳淑玲

初次跟楊偉宏見面，許多人都會被他的教育熱情、桌遊熱力感動。「你有沒有想過，我們可以讓孩子透過遊戲的角度認識世界？」這是他最常掛在嘴邊的一句話。

大學唸得是資工，在一次協助接案撰寫網頁的大學打工經驗中，楊偉宏體認到了這不是自己想要的未來。喜歡分享、想讓教育再更好玩一點，當他跨足到兒童程式設計領域時，「桌遊」點燃了他心中的小小火苗。

大三時創辦了《豆點城市工作室》並著重於發展教育桌遊。他認為透過遊戲的角度，孩子們可以更有趣地學習世界。「我的腦海裡全都是桌遊！」他自己這樣回想起創業的初衷。

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Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝
楊偉宏分享：自己其實沒那麼愛玩桌遊，但是超級熱衷教人設計桌遊。

要啟發先要從玩開始做起

在楊偉宏的世界裡，教育桌遊和一般桌遊的區別在於注重教學目標的融入。教育桌遊不僅要足夠有趣，更需兼顧學習性，讓孩子們在玩樂中學習、感受成就與挑戰，達成學習目標。楊偉宏分享：「尤其是在108課綱實施後，越來越多的老師將桌遊變成教室現場的教具，誘導學生願意停下來學習的道具。」

楊偉宏說：「教學創意本來就是不斷地互相碰撞，才漸漸發展出一套又一套有趣的教學方法。」

他繼續分享，桌遊的核心理念就是「拉近人與人之間的距離」，在「教育桌遊」就是將桌遊結合教育，讓同學在玩完這一款遊戲之後，同時也能習得一些知識或者是能力。

而楊偉宏倡導的桌遊教育，就是將傳遞知識這件事情，透過遊戲碰撞學習者的心靈，藉由玩的方式，把知識融會與融入在整個過程中。當玩完一整套遊戲時，其實就把整個知識讀了一整遍。

除了帶領著學生設計桌遊，也有越來越多老師對於桌遊的需求增加，楊偉宏接著更把「如何設計桌遊」設計成桌遊！他以使用手冊循序漸進引導題目設定、結構設定等流程，對應想達成的目標、內容知識等都成為卡牌理的知識教具。

唯有當老師自己成為教育桌遊設計師、能針對該教育目標設計出遊戲，正向的循環將會讓學生更聚焦。他甚至不藏私，手把手分享如何設計桌遊的課程，這一切就是希望所有有需要的教育者都能創出自己的一套桌遊。

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Photo Credit - 楊偉宏
一張又一張的桌遊卡，其實背後都是循序漸進的教育知識。

石滬也能成為遊戲傳遞者

教育桌遊真的可行嗎？時序拉回2022年，桃園新屋新屋高中手創社邀請楊偉宏擔任講師，一開始孩子們直白的言語：「課業壓力就已經夠大了，沒有太多心力來做好這件事。」也讓他感受到挫折。

但其中一位學生的分享敲擊了他的心：「老師，我想用桌遊來讓更多人認識新屋！」一份對故鄉的期望種下楊偉宏內心的種子。如果能用遊戲來讓在地小孩認識自己生長環境就有的百年石滬，該有多好。

他與這群高中生共同創造石滬桌遊的歷程就此開始。他們仔細盤點發現桃園新屋擁有著「百年石滬群」，甚至還連結起了海邊的客家莊文化——「海客文化」。透過帶著孩子查找故鄉資源、石滬文化，花了整整一年的時間做出一套「石滬拼拼」的桌遊，只要1張桌子、10分鐘，就能快速認識石滬。

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Photo Credit - 楊偉宏
花了一整年的時間與學生共同創造出的石滬拼拼，在募資平台上得到了250%的響應。

遊戲過程中，藉由石滬「一心六石」結構的特色，發展出完美組出的六角形石滬板塊，偶爾必須抽取的「天氣卡片」也象徵著修復時必須實際遇到的氣候問題。

楊偉宏說：「我帶著同學花了一整年時間，從實際走在石滬群中到設計完成出一整套遊戲卡。甚至上了募資平台在短短時間到就達標250%的目標。」這一切就像走了一整趟的石滬旅程，同學更分享：「就像重新認識了家鄉！」

其實挫折與異聲從沒停止過

以桌遊當成教育工具，不論是在教育界、遊戲界也會被視為不正統的異類。楊偉宏也分享，挫折與其他歧見的指責聲也從來沒間斷過。

目前就讀清大的他，研究所畢業的論文當然也要跟教育桌遊綁在一起。清華大學學習科學與科技所教授兼任所長曾正宜，擅長研究學習方法與自主學習等領域。當楊偉宏遇上了他，曾教授就直接說了：「我不相信遊戲是學習。」

但有趣的是，磨合到最後，曾教授卻簽下了楊偉宏，研究的畢業論文就是要以桌遊為主軸的教育方式。楊偉宏到現在還是會問老師說：「老師那你覺得這個東西值得研究嗎？」雖然至今為止教授還是抱持著不太相信的狀態，但曾教授也說：「研究或學習本身就是質疑，以研究的精神去驗證！」不走順遂的普通論文，以桌遊賭上的還有自己研究所的學位未來。

另一種挫折還有來自業界的指責聲。在屬於娛樂性質的桌遊領域，「桌遊設計師」具有一套特別、邏輯式的設計桌遊步驟，然而楊偉宏的非科班出身，把娛樂融入教育、以桌遊傳遞知識的設計方式，更引來部分桌遊設計師的責難、甚至時而還會公開批評。

「當然難過也是會有，因為畢竟面對的是很多桌遊設計的前輩，負面的聲音也會讓人沮喪。」但楊偉宏熱衷教育桌遊、樂於分享的熱情沒有改變，在收到老師、學校、甚至孩子們的種種回饋，他深信那一切都是值得的。

4年過去，立足現在的楊偉宏，以對教育的熱情、對孩童教育的關懷，以及對社會的貢獻努力以桌遊深耕教育。下一步將再往什麼方向前進也是他至今的嶄新課題。但他分享，不管方式再怎麼改變，將遊戲和教育融為一體，為孩子們打開了另一扇通往知識的大門，是永遠不變的信念。

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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範


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