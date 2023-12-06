奧立佛史東紀錄片《新核能時代》宣稱「輻射無害」，會透過馬英九在台灣「逆轟高灰」嗎？

奧立佛史東於2022年拍了部紀錄片《新核能時代》（Nuclear Now）。由於內容乏善可陳，影片的全球票房相當慘淡，僅有59172美元，包括美國的48064美元，海外的11108美元。不難想像，實際觀影者，只剩下環保團體代表。他們看片，無非是弄清楚核工業是否出了新花招。

孰料，現今核工業為了省錢，宣傳片竟粗製濫造。

本片於2023年11月底於台灣上映，馬英九基金會出錢包場支持學生、民眾觀影。由於該基金會在選前積極動員，本片在海外不受歡迎，台灣又是亞洲唯一代理，想來《新核能時代》在台票房在馬前總統與中華民國核能學會的支持下，可能舉世無匹，形成另類的讓世界看見台灣。

本會特別編譯John Dudley Miller所撰寫的「《新核能時代》為何引發爭議」（Nuclear Now Courting controversy）一文，希望有助於促進能源政策的對話與討論。

《新核能時代》宣稱，核電一直遭到惡意批評，反核是種陰謀。化石燃料業長期都在誇大核電輻射的潛在風險。

內容無的放矢，自失立場

不過《新核能時代》所提出的反核陰謀論證據，卻異常薄弱。該影片指出，在美國地球之友（Friends of the Earth，FOE）成立時，大西洋里奇菲爾德石油公司（The Atlantic Richfield oil company）的執行長Robert Anderson，曾捐款20萬美金。美國地球之友成為反核組織，純粹是拿人手短。

此說頗為荒唐。熟悉地球之友立場的讀者，應該清楚，地球之友不僅反核，反化石燃料、反採掘主義，包括反煤礦開採，該組織更反對大規模破壞環境之舉，如興建水壩與水利工程。它們同時推動各國政府限制露天採礦，乃至於禁止國際捕鯨。

例如，印度莫廸政府推動興建全球第二大撒多撒羅瓦大壩（Sardar Sarovar Dam）宣揚國力，以此與中、美兩國在基礎建設上較勁。此項工程迫遷大量底層民眾、強奪土地，也造成生態破壞，遭到大多國際環團的反對，地球之友也是反對的環團之一。

關於《新核能時代》所指控的捐款20萬美金之事，討論焦點應該在於環境組織在成立及日常運作上，可否接受任何財團的大額捐款？如要接受財團捐款，內部和公眾監督機制為何？如何確保組織可以獨立運作，不受財團左右？化石燃料業與財團為何捐款給環境、慈善組織？或經營形象、或避稅、或買贖罪券。

要說區區20萬美金，就能收買美國地球之友反核，這種邏輯，令人匪夷所思。

《新核能時代》劇本是從2019年的《光明的未來》（A Bright Future）一書改編而成。該書作者為貿易專家戈德斯坦（Joshua Goldstein）與核子工程師奎斯特（Staffan Qvist），兩人過去並未有經得起檢驗的環境、氣候的參與經驗。

《新核能時代》的敍事開始於芝加哥大學實驗室，在費米（Enrico Fermi）、西拉德（Leo Szilard）等科學家的帶領下，美國製造出人類歷史上第一座核子反應爐。此項成果是美國曼哈頓計畫的一小部分。影片隨後帶出美國海軍先建立一支由100多艘核子潛艇所組成的艦隊。

之後，美國核工業在陸地上建造100餘座商用反應爐。

宣傳核廢存放百年就無害

《新核能時代》謊稱「科學家咸信，如果核廢料從地下處置設施洩漏出來，亦無大礙」。因為輻射本就「無處不在」，既然如此，輻射洩漏，何來災難可言。本片導演以這種不負責任的立場，對待用過的核燃料棒儲存和最終處置，不僅是一廂情願，更令人瞠目結舌 。

以鈾238為燃料的反應爐在裂變後，會產生鈽239。鈽239的半衰期是2.41萬年。依現今科學與技術，要使人造建築在千年以內維持完全密封，技術上根本做不到，更何況是2.41萬年。

不論是《新核能時代》或《光明的未來》皆無意嚴肅探究核廢問題。這兩個文本都宣稱，核廢料留在地上建物的混凝土桶中，歷經百年，放射性物質自然衰減，未來世代會有技術處理核廢料。

他們不想想，各國的官方已從1950年，開始宣傳這類謊言，一路騙到二十一世紀。未來我們還要再忍受這類話術100年。他們究竟有什麼資格要求後世，收拾核廢的無解難題？這批人良心何在？

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宣傳輻射暴露無害

《新核能時代》認為，核能是有史以來最安全的能源，片中表示，從未有人死於三哩島或福島核災。這種說法排除在核災中，因輻射暴露，死於癌症的受害者。紀錄片更謊稱：只有50人死於車諾比核災，其後僅有4000人死於由輻射所引起的癌症。

真相卻非如此。

為悼念車諾比核災20週年，歐洲綠黨特意委託兩位英國輻射生物學家Ian Fairlie和David Sumner調查核災的健康影響。兩人皆為1985年榮獲諾貝爾和平獎的國際防止核戰醫師組織的成員。他們在2006年所提的《關於車諾比的其他報告》（The Other Report on Chernobyl，簡稱TORCH）痛切警告核災的健康影響。

據TORCH估計，至少有3萬至6萬人死於車諾比核災輻射外洩所引起的癌症。

2016年，Ian Fairlie在奧地利地球之友的支持下更新的TORCH。2016年研究指出，白俄羅斯、烏克蘭和俄羅斯是車諾比輻射污染最為嚴重的國家。約500萬人仍居住在白俄羅斯放射性污染水平極高（Cs-137 >40 kBq/m2）的地區，kBq/m2是指千貝克/每平方公尺。