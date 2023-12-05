越南稀土產業吸引美韓日投資開發，少數關鍵稀土企業卻深陷醜聞
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今年10月，越南公安部表示，警方逮捕了總部位於河內、在安沛省經營礦山的太陽集團（Thai Duong Group）董事長段文煥（Doan Van Huan）及其總會計師阮文正（Nguyen Van Chinh），罪名是違反自然資源勘探和開採規定以及會計違規行為。兩人被指控透過非法銷售稀土礦石和鐵礦石賺取2550萬美元。
越南正在加緊開採關鍵的稀土礦，該國擁有世界第二大稀土儲量，這些礦物被用於電動車電池和智慧型手機螢幕等現代設備。然而，該行業面臨著高昂的加工成本、環境關切以及行業領導者因非法開採和銷售礦物而被懲罰的問題。
越南的稀土資源僅次於中國，中國自1980年代以來一直處於穩定壟斷地位。隨著中國與西方的關係變得更加不穩定，許多國家正在尋找其他稀土來源。
愛爾蘭戰略金屬投資公司（Strategic Metals Invest）執行長路易斯·奧康納（Louis O'Connor）對《美國之音》（VOA）表示：「中國生產世界上約60%的稀土，但其加工量卻超過了90%。」
他說：「這些關鍵原材料對所有國家的經濟繁榮都至關重要，而且對他們的軍事能力也越來越至關重要，這些關鍵原材料由一個國家主導，這可不是一個好主意。」
奧康納補充說，雖然中國擁有世界上大部分稀土原料，但在複雜且成本高昂的稀土精煉過程中，其在技術專長方面的主導地位甚至更大。他說，中國有39所冶金大學，每週約有200名冶金專家畢業。
「從擁有潛力到最終產品的能力——這是最具挑戰性、最複雜和最昂貴的部分，」奧康納說。 「對於越南來說，即使他們有礦藏，他們缺乏的是人力資本，或者工程專業知識。」
根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）的數據，越南去年的稀土開採量增加了十倍，產量達到4300噸，而2021年產量只有400噸。越南7月表示，計畫在2030年加工稀土礦石200萬噸，2030年開始每年生產稀土氧化物6萬噸。根據中國政府數據，今年中國的開採額定為24萬噸，以滿足電動車產業的需求。
美國和其他國家對越南增加稀土產量頗感興趣
「美國希望越南成為更重要的供應商，如果可能的話，或許可以取代中國，因為美國可能面臨依賴中國稀土供應的風險，」位於新加坡的尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute） 資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）告訴《美國之音》。
他說：「不僅美國，韓國、日本和澳洲等其他夥伴也正在與越南合作發展稀土產業。」
韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）6月在越南簽署了一份諒解備忘錄，旨在建立一個稀土礦物聯合供應鏈中心。
尹錫悅在6月23日與越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）共同發表的聲明中表示：「我們達成了一項協議，認為有更多共同開發稀土的潛力，因為越南稀土資源豐富。」
美國總統拜登（Joe Biden）9月9日訪問河內期間也簽署了這樣一份稀土領域合作備忘錄。
美國駐越南大使馬克‧納珀（Marc Knapper）9月13日在記者會上表示：「就關鍵礦產和稀土元素而言，我們認為越南是全球供應鏈中潛在的關鍵樞紐。我們當然希望共同努力，確保越南能夠以可持續的方式利用其豐富的資源。」
醜聞
然而，越南少數關鍵稀土企業卻深陷醜聞。10月20日，警方以採礦和稅務違規罪逮捕了六人。
越南公安部表示，警方逮捕了總部位於河內、在安沛省經營礦山的太陽集團（Thai Duong Group）董事長段文煥（Doan Van Huan）及其總會計師阮文正（Nguyen Van Chinh），罪名是違反自然資源勘探和開採規定以及會計違規行為。兩人被指控透過非法銷售稀土礦石和鐵礦石賺取2550萬美元。警方突襲搜查了安沛省的21個開採和交易地點以及其他三個地點。當地媒體《越南快訊》（VnExpress）稱，當局查獲了估計1萬3700噸稀土和1400多噸鐵礦石。
儘管政府聲明沒有說明太陽集團的稀土銷售非法的原因，但一位消息人士告訴《路透社》，安沛省的原礦石已出口到中國，以避免國內高昂的精煉成本，這違反了越南的規定。
越南主要稀土精煉企業越南稀土聯合股份公司（Vietnam Rare Earth JSC）的董事長劉英俊（Luu Anh Tuan）和會計師阮氏賢（ Nguyen Thi Hien）也因在與太陽集團進行稀土交易時違反會計規定而被捕。和泰發公司（Hop Thanh Phat）總監鄧陳志（Dang Tran Chi）及其會計師范氏河（Pham Thi Ha）因同樣的指控被捕。
奧康納表示，未來投資人將聚焦在越南稀土產業的腐敗問題。
他說：「必須審視腐敗程度。如果你購買的金屬需要在噴氣發動機或火箭中發揮作用......他們必須確定純度水平。這些金屬的監管鏈實際上比黃金更重要。」
越南致力於該行業
黎洪和對《美國之音》表示，儘管經濟收益受到環境和生產成本的限制，河內仍致力於發展稀土產業。
黎洪和對《美國之音》表示：「越南現在有興趣推動這個產業，主要是因為其戰略意義。如果能夠發展這個產業並成為美國及其盟國可靠的稀土產品供應商，越南的戰略地位將大大增強。」
「至於是否會成功，我們只能拭目以待，」他補充道。
這個不斷發展的產業也存在環境問題，特別是在越南環保組織和民間社會受到壓制且幾乎沒有公開言論空間的情況下。
華盛頓史汀生中心（Stimson Center）東南亞計畫副主任考特尼·韋瑟比（Courtney Weatherby）對《美國之音》表示：「最大的挑戰將是如何處理採礦過程中產生的廢棄物。」
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
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11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）