越南稀土產業吸引美韓日投資開發，少數關鍵稀土企業卻深陷醜聞

越南正在加緊開採關鍵的稀土礦，該國擁有世界第二大稀土儲量，這些礦物被用於電動車電池和智慧型手機螢幕等現代設備。然而，該行業面臨著高昂的加工成本、環境關切以及行業領導者因非法開採和銷售礦物而被懲罰的問題。

越南的稀土資源僅次於中國，中國自1980年代以來一直處於穩定壟斷地位。隨著中國與西方的關係變得更加不穩定，許多國家正在尋找其他稀土來源。

愛爾蘭戰略金屬投資公司（Strategic Metals Invest）執行長路易斯·奧康納（Louis O'Connor）對《美國之音》（VOA）表示：「中國生產世界上約60%的稀土，但其加工量卻超過了90%。」

他說：「這些關鍵原材料對所有國家的經濟繁榮都至關重要，而且對他們的軍事能力也越來越至關重要，這些關鍵原材料由一個國家主導，這可不是一個好主意。」

奧康納補充說，雖然中國擁有世界上大部分稀土原料，但在複雜且成本高昂的稀土精煉過程中，其在技術專長方面的主導地位甚至更大。他說，中國有39所冶金大學，每週約有200名冶金專家畢業。

「從擁有潛力到最終產品的能力——這是最具挑戰性、最複雜和最昂貴的部分，」奧康納說。 「對於越南來說，即使他們有礦藏，他們缺乏的是人力資本，或者工程專業知識。」

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey）的數據，越南去年的稀土開採量增加了十倍，產量達到4300噸，而2021年產量只有400噸。越南7月表示，計畫在2030年加工稀土礦石200萬噸，2030年開始每年生產稀土氧化物6萬噸。根據中國政府數據，今年中國的開採額定為24萬噸，以滿足電動車產業的需求。

美國和其他國家對越南增加稀土產量頗感興趣

「美國希望越南成為更重要的供應商，如果可能的話，或許可以取代中國，因為美國可能面臨依賴中國稀土供應的風險，」位於新加坡的尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute） 資深研究員黎洪和（Le Hong Hiep）告訴《美國之音》。

他說：「不僅美國，韓國、日本和澳洲等其他夥伴也正在與越南合作發展稀土產業。」

韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）6月在越南簽署了一份諒解備忘錄，旨在建立一個稀土礦物聯合供應鏈中心。

尹錫悅在6月23日與越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）共同發表的聲明中表示：「我們達成了一項協議，認為有更多共同開發稀土的潛力，因為越南稀土資源豐富。」

Photo Credit: GettyImages 2023年6月23日，韓國總統尹錫烈（左二）和夫人金健熙（左）在河內總統府的歡迎儀式上與越南國家主席​​武文賞（右二）和夫人Phan Thi Thanh Tam合影。

美國總統拜登（Joe Biden）9月9日訪問河內期間也簽署了這樣一份稀土領域合作備忘錄。

美國駐越南大使馬克‧納珀（Marc Knapper）9月13日在記者會上表示：「就關鍵礦產和稀土元素而言，我們認為越南是全球供應鏈中潛在的關鍵樞紐。我們當然希望共同努力，確保越南能夠以可持續的方式利用其豐富的資源。」

醜聞

然而，越南少數關鍵稀土企業卻深陷醜聞。10月20日，警方以採礦和稅務違規罪逮捕了六人。

越南公安部表示，警方逮捕了總部位於河內、在安沛省經營礦山的太陽集團（Thai Duong Group）董事長段文煥（Doan Van Huan）及其總會計師阮文正（Nguyen Van Chinh），罪名是違反自然資源勘探和開採規定以及會計違規行為。兩人被指控透過非法銷售稀土礦石和鐵礦石賺取2550萬美元。警方突襲搜查了安沛省的21個開採和交易地點以及其他三個地點。當地媒體《越南快訊》（VnExpress）稱，當局查獲了估計1萬3700噸稀土和1400多噸鐵礦石。

儘管政府聲明沒有說明太陽集團的稀土銷售非法的原因，但一位消息人士告訴《路透社》，安沛省的原礦石已出口到中國，以避免國內高昂的精煉成本，這違反了越南的規定。

越南主要稀土精煉企業越南稀土聯合股份公司（Vietnam Rare Earth JSC）的董事長劉英俊（Luu Anh Tuan）和會計師阮氏賢（ Nguyen Thi Hien）也因在與太陽集團進行稀土交易時違反會計規定而被捕。和泰發公司（Hop Thanh Phat）總監鄧陳志（Dang Tran Chi）及其會計師范氏河（Pham Thi Ha）因同樣的指控被捕。

奧康納表示，未來投資人將聚焦在越南稀土產業的腐敗問題。

他說：「必須審視腐敗程度。如果你購買的金屬需要在噴氣發動機或火箭中發揮作用......他們必須確定純度水平。這些金屬的監管鏈實際上比黃金更重要。」

Photo Credit：VOA/ Reuters 越南稀土股份公司的稀土氧化物样品。

越南致力於該行業

黎洪和對《美國之音》表示，儘管經濟收益受到環境和生產成本的限制，河內仍致力於發展稀土產業。

黎洪和對《美國之音》表示：「越南現在有興趣推動這個產業，主要是因為其戰略意義。如果能夠發展這個產業並成為美國及其盟國可靠的稀土產品供應商，越南的戰略地位將大大增強。」

「至於是否會成功，我們只能拭目以待，」他補充道。

這個不斷發展的產業也存在環境問題，特別是在越南環保組織和民間社會受到壓制且幾乎沒有公開言論空間的情況下。

華盛頓史汀生中心（Stimson Center）東南亞計畫副主任考特尼·韋瑟比（Courtney Weatherby）對《美國之音》表示：「最大的挑戰將是如何處理採礦過程中產生的廢棄物。」