歐美新創公司打造「零碳水泥」：運用AI加快脫碳、太陽能生產水泥熟料、研製負碳排建材
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考慮到水泥製程時所產生可觀的二氧化碳，部分水泥及建材業界現階段已開始尋求渠道改變。《華爾街日報》等外媒對此介紹「提高能源效率」、「使用清潔能源」、「替代性原料」及「碳捕集技術」4種業界嘗試的水泥減碳方式，盼能有效降低碳排並實現2050淨零排放目標。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
水泥生產的過程中會排放大量二氧化碳，然而全球多數主要城市對於住房及公共建築的需求仍不斷增長，該趨勢與國際間減少溫室氣體排放的共識相悖，如何在水泥產業中減少二氧化碳的排放已成為各界關注的重點。
根據美國管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）的統計數據顯示，全球約有7％的人為碳排來自水泥業，這也使得水泥成為重工業中碳排量最高的產業之一。全球水泥與混凝土協會（GCCA）水泥創新暨環境、社會與公司治理（ESG）部門負責人洛雷亞（Claude Loréa）表示，就算時至2050年，全球仍將有四分之三的公共建設等待施建，預計水泥的用量將持續增長。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）解釋，目前各國廣泛使用的水泥為卜特蘭水泥（Portland Cement），該水泥在製程時會先以粘土、石灰石等原料研磨成生料，接著再以攝氏約1500度的高溫將生料放入水泥窯爐中製成熟料（Clinker），水泥生產商最後會將熟料進行研磨，透過加入矽砂、爐石及水等物質混合成常見的卜特蘭水泥。
該報進一步指出，目前水泥業所產生的二氧化碳有90％是在熟料燒成階段釋放，其中石灰石加熱所釋出的二氧化碳約佔三分之二，剩下三分之一則由煤礦燃燒時產生。
考慮到水泥製程時所產生可觀的二氧化碳，部分水泥及建材業界現階段已開始尋求渠道改變。《華爾街日報》等外媒對此介紹「提高能源效率」、「使用清潔能源」、「替代性原料」及「碳捕集技術」4種業界嘗試的水泥減碳方式，盼能有效降低碳排並實現2050淨零排放目標。
提高效率：運用人工智慧減少水泥碳排
英國人工智慧（以下簡稱AI）材料科學新創公司Carbon Re使用AI及機器學習（ML）的演算法分析來加快水泥等建材脫碳的效率，以此優化水泥工業製程及燃料的使用。
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）