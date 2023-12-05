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TNL+ 2023/12/05,
環境

歐美新創公司打造「零碳水泥」：運用AI加快脫碳、太陽能生產水泥熟料、研製負碳排建材

歐美新創公司打造「零碳水泥」：運用AI加快脫碳、太陽能生產水泥熟料、研製負碳排建材
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

考慮到水泥製程時所產生可觀的二氧化碳，部分水泥及建材業界現階段已開始尋求渠道改變。《華爾街日報》等外媒對此介紹「提高能源效率」、「使用清潔能源」、「替代性原料」及「碳捕集技術」4種業界嘗試的水泥減碳方式，盼能有效降低碳排並實現2050淨零排放目標。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

水泥生產的過程中會排放大量二氧化碳，然而全球多數主要城市對於住房及公共建築的需求仍不斷增長，該趨勢與國際間減少溫室氣體排放的共識相悖，如何在水泥產業中減少二氧化碳的排放已成為各界關注的重點。

根據美國管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）的統計數據顯示，全球約有7％的人為碳排來自水泥業，這也使得水泥成為重工業中碳排量最高的產業之一。全球水泥與混凝土協會（GCCA）水泥創新暨環境、社會與公司治理（ESG）部門負責人洛雷亞（Claude Loréa）表示，就算時至2050年，全球仍將有四分之三的公共建設等待施建，預計水泥的用量將持續增長。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）解釋，目前各國廣泛使用的水泥為卜特蘭水泥（Portland Cement），該水泥在製程時會先以粘土、石灰石等原料研磨成生料，接著再以攝氏約1500度的高溫將生料放入水泥窯爐中製成熟料（Clinker），水泥生產商最後會將熟料進行研磨，透過加入矽砂、爐石及水等物質混合成常見的卜特蘭水泥。

該報進一步指出，目前水泥業所產生的二氧化碳有90％是在熟料燒成階段釋放，其中石灰石加熱所釋出的二氧化碳約佔三分之二，剩下三分之一則由煤礦燃燒時產生。

考慮到水泥製程時所產生可觀的二氧化碳，部分水泥及建材業界現階段已開始尋求渠道改變。《華爾街日報》等外媒對此介紹「提高能源效率」、「使用清潔能源」、「替代性原料」及「碳捕集技術」4種業界嘗試的水泥減碳方式，盼能有效降低碳排並實現2050淨零排放目標。

提高效率：運用人工智慧減少水泥碳排

英國人工智慧（以下簡稱AI）材料科學新創公司Carbon Re使用AI及機器學習（ML）的演算法分析來加快水泥等建材脫碳的效率，以此優化水泥工業製程及燃料的使用。

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