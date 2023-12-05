周庭離港前「返一次大陸」，湯家驊指警擔保條件由雙方協商

曾被香港國安處拘捕的民主派社運人士周庭表示，她已決定放棄遵守擔保條件，不會從加拿大回港報到。

她因參與2019年的反政府抗議活動，於2020年11月被監禁，還押10個月後於2021年6月獲釋。

離開監獄後，她仍在接受「勾結外國勢力危害國家安全」罪名的調查。

香港警方發佈聲明，「強烈譴責」周庭的棄保行為，指這是「公然挑戰法紀的不負責行為」，並呼籲當事人「懸崖勒馬」。

「不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。」警方稱。

香港行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，周庭的行為是棄保潛逃，之後存在被通緝的可能。

「無權拒絕」的行程

周庭在周日27歲生日當天發表的兩篇Instagram帖文中透露，她於今年早些時候被多倫多一所大學錄取，並於9月中旬前往多倫多。

但為了取回護照，她在8月在五名警察隨行下前往中國內地——她表示，這是一次她無權拒絕的行程。

「整趟行程中，雖然沒有安排面見任何官員黨員，也沒有接受公安部盤問，但我感覺到自己全程是一直被監視的，」她在帖文中寫道。

她表示，她被安排參觀中國自上世紀70年代末以來的改革開放成就展覽，以及科技公司騰訊的總部，在那裏她被要求與一些標誌燈箱「打卡合照」。

「若我一直保持沉默，那些照片或許會有天成為我『愛國』的證據——那種恐懼就是如此有形的。」她寫道。

但她沒有就相關說法提供任何實證。

EPA 2018年，周庭參選立法會補選被拒，當時她為參選放棄了英國國籍。

香港媒體引述湯家驊指，任何保釋個案中的嫌疑人申請保釋或離境的擔保條件，均由警方和受查人雙方協商，「可以是任何條件，只要沒有違規就可以。」

周庭指，她從中國大陸返回香港後，還被要求簽署信件，表達對自己過去所有政治行為的悔意，還要感謝警方組織這次旅行，「使我能了解祖國的偉大發展。」

她在帖文中表示，從不否認中國的經濟發展，但是表示：「一個如此強大的國家，要將爭取民主的人送入監牢、限制出入境自由，還要求以進入中國大陸參觀愛國展覽作為取回護照的交換條件，這何嘗不是一種脆弱呢。」

香港警方未有就周庭的保釋條件置評，在警方的聲明中，也未明確提及周庭的名字。

據周庭指，按照擔保條件，她須在本月晚些時候再次向香港警方報到。

她目前仍在接受與親民主派傳媒《蘋果日報》創始人黎智英有關的調查——後者被控「勾結外國勢力」危害中國國家安全，但是周庭本人尚未被起訴。

她在周日的帖文中表示：「經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理和心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」

香港媒體引述湯家驊表示，周庭的棄保潛逃行為令她在法律上「有機會被通緝」，而近年在香港參與政治活動的人物離港後潛逃機率較高，他認為警方往後在處理類似案件時，可多考慮這一點。

但他還表示，警方在涉及政治敏感的問題上，可表述得更直白、清楚，這樣對社會有好處。

他在《商台》的節目訪問中指，現在只能聽到周庭的「一面之辭，可能她是有點政治上偏見，誇大了一點，對於香港人更加進一步了解怎樣執行國安法沒什麼幫助，反而增加了誤解」。

周庭是曾是香港親民主抗議運動中最知名的人物之一，曾在網上被暱稱為「真實的花木蘭」。支持者認為她堪比為家國理想奮鬥的傳奇女英雄，反對者——主要是中國大陸網民——則稱她為「亂港分子」。

她在2020年入選了「BBC巾幗百名」（BBC 100 Women）——該榜單在全球評選出年度100名有影響力和鼓舞人心的女性，並講述她們的故事。

2019年香港爆發反政府抗議，香港當局此後一直打擊親民主派活動人士，導致中國大陸在2020年頒布了爭議性的《港區國安法》。

《港區國安法》之下，至今已有超過260人被捕和起訴。

在發佈帖文宣佈將不再回港報到之後，周庭接受日本東京電視台訪問時透露，自己在過去3年身心受到創傷，包括患上創後壓力症（PTSD），並表示自己正在考慮未來的計劃，包括申請庇護。

她表示希望「能保持國際對香港的關注。」

*部分資訊來自BBC記者黃瑋殷（Vicky Wong）的報道

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：香港社運人士周庭宣佈「棄保」：「大概一輩子不會回去了」

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex