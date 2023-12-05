周庭離港前「返一次大陸」，湯家驊指警擔保條件由雙方協商
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香港警方未有就周庭的保釋條件置評。而湯家驊指，任何保釋個案中的嫌疑人申請保釋或離境的擔保條件，均由警方和受查人雙方協商，「可以是任何條件，只要沒有違規就可以。」
曾被香港國安處拘捕的民主派社運人士周庭表示，她已決定放棄遵守擔保條件，不會從加拿大回港報到。
她因參與2019年的反政府抗議活動，於2020年11月被監禁，還押10個月後於2021年6月獲釋。
離開監獄後，她仍在接受「勾結外國勢力危害國家安全」罪名的調查。
香港警方發佈聲明，「強烈譴責」周庭的棄保行為，指這是「公然挑戰法紀的不負責行為」，並呼籲當事人「懸崖勒馬」。
「不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。」警方稱。
香港行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，周庭的行為是棄保潛逃，之後存在被通緝的可能。
「無權拒絕」的行程
周庭在周日27歲生日當天發表的兩篇Instagram帖文中透露，她於今年早些時候被多倫多一所大學錄取，並於9月中旬前往多倫多。
但為了取回護照，她在8月在五名警察隨行下前往中國內地——她表示，這是一次她無權拒絕的行程。
「整趟行程中，雖然沒有安排面見任何官員黨員，也沒有接受公安部盤問，但我感覺到自己全程是一直被監視的，」她在帖文中寫道。
她表示，她被安排參觀中國自上世紀70年代末以來的改革開放成就展覽，以及科技公司騰訊的總部，在那裏她被要求與一些標誌燈箱「打卡合照」。
「若我一直保持沉默，那些照片或許會有天成為我『愛國』的證據——那種恐懼就是如此有形的。」她寫道。
但她沒有就相關說法提供任何實證。
香港媒體引述湯家驊指，任何保釋個案中的嫌疑人申請保釋或離境的擔保條件，均由警方和受查人雙方協商，「可以是任何條件，只要沒有違規就可以。」
周庭指，她從中國大陸返回香港後，還被要求簽署信件，表達對自己過去所有政治行為的悔意，還要感謝警方組織這次旅行，「使我能了解祖國的偉大發展。」
她在帖文中表示，從不否認中國的經濟發展，但是表示：「一個如此強大的國家，要將爭取民主的人送入監牢、限制出入境自由，還要求以進入中國大陸參觀愛國展覽作為取回護照的交換條件，這何嘗不是一種脆弱呢。」
香港警方未有就周庭的保釋條件置評，在警方的聲明中，也未明確提及周庭的名字。
據周庭指，按照擔保條件，她須在本月晚些時候再次向香港警方報到。
她目前仍在接受與親民主派傳媒《蘋果日報》創始人黎智英有關的調查——後者被控「勾結外國勢力」危害中國國家安全，但是周庭本人尚未被起訴。
她在周日的帖文中表示：「經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、我的生理和心理健康，我決定，不回去報到了，也大概一輩子不會回去了。」
香港媒體引述湯家驊表示，周庭的棄保潛逃行為令她在法律上「有機會被通緝」，而近年在香港參與政治活動的人物離港後潛逃機率較高，他認為警方往後在處理類似案件時，可多考慮這一點。
但他還表示，警方在涉及政治敏感的問題上，可表述得更直白、清楚，這樣對社會有好處。
他在《商台》的節目訪問中指，現在只能聽到周庭的「一面之辭，可能她是有點政治上偏見，誇大了一點，對於香港人更加進一步了解怎樣執行國安法沒什麼幫助，反而增加了誤解」。
周庭是曾是香港親民主抗議運動中最知名的人物之一，曾在網上被暱稱為「真實的花木蘭」。支持者認為她堪比為家國理想奮鬥的傳奇女英雄，反對者——主要是中國大陸網民——則稱她為「亂港分子」。
她在2020年入選了「BBC巾幗百名」（BBC 100 Women）——該榜單在全球評選出年度100名有影響力和鼓舞人心的女性，並講述她們的故事。
2019年香港爆發反政府抗議，香港當局此後一直打擊親民主派活動人士，導致中國大陸在2020年頒布了爭議性的《港區國安法》。
《港區國安法》之下，至今已有超過260人被捕和起訴。
在發佈帖文宣佈將不再回港報到之後，周庭接受日本東京電視台訪問時透露，自己在過去3年身心受到創傷，包括患上創後壓力症（PTSD），並表示自己正在考慮未來的計劃，包括申請庇護。
她表示希望「能保持國際對香港的關注。」
*部分資訊來自BBC記者黃瑋殷（Vicky Wong）的報道
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：香港社運人士周庭宣佈「棄保」：「大概一輩子不會回去了」
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
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開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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