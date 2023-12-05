3病友團體呼籲新藥納保審查透明可追蹤，健保署：涉及藥廠市場競爭，邀各方研議

新藥納健保進度不公開 3病團籲審查透明可追蹤

（中央社）新藥問世，當病患為「有藥可醫」喝采時，卻因健保納入新藥過慢，面臨等上2到3年「看的到吃不到」的困境，三大病友團體昨（4）日呼籲，新藥納保審查時程公開並可追蹤，以利病人決定治療方案。

癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會昨日舉行聯席記者會呼籲，新藥審查時程應公開透明、可被追蹤監督，健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議專家代表陳昭姿出席也認為，部分數據確實可公開。

陳昭姿從1995年健保開辦就投身藥品審查，第1個10年的成就感很高，她解釋，過去審查藥品納保，預期性很高，「我會告訴我的病人，快通過了」，可先用自費，如今一句話都不敢說。她的分析顯示，癌症新藥自廠商申請來函為首日，到公告生效，歷時平均783天。

陳昭姿說，審藥納保進度資料透明，可以讓病人自行決定進與退，若即將通過審議，患者可選擇先暫時自費，再銜接健保給付，或者等待期太長，可退一步與醫療團隊討論、選擇其他選項。

陪伴母親抗癌的陳小姐出席記者會，她說，救命藥品進入健保審查後，彷彿進入漆黑山洞，不知道要等多久。陳小姐曾詢問癌症希望基金會，如何得知審查進度，但不論是基金會還是健保署都無法確切回答這個問題。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，至少應該有可被追蹤的審議進度，讓病人有心理準備，較能掌握藥品可能納保時程。台灣病友聯盟理事長吳鴻來也說，無法掌握自己關心的藥品審查走到哪個階段，也不知道要等待多久，對病人而言是非常煎熬的過程。

三大病友團體提出2個訴求，第1個訴求是新藥納保審查時程公開透明，讓過程有規則可循，以利共同審視；第2個訴求為進度可被追蹤，明確流程方便追蹤了解進度，檢視新藥花了多少時間審議，若有關卡審議很慢，也可共同檢討問題何在，達到監督問責基本要求。

罕見疾病基金會執行長陳冠如說，罕病藥物天價，即使知道有治療方法，對一般家庭遙不可及，二代健保開辦後，罕藥納保等待期長達30個月，很多罕病都是在跟時間賽跑，不是每個病人都能加入藥廠恩慈療法，「我們不能永遠靠幸運、靠老天」，希望過程透明化，讓病人有依循。

病友籲新藥納保進度公開，健保署：邀各方研議

（中央社）新藥納健保進度不公開，病友團體昨日呼籲審查透明可追蹤。健保署說，開放民眾查詢仍待研議，可能涉及藥廠市場競爭；明（2024）年起給付審查數位化管理，廠商可掌握自家產品審查時程。

新藥問世，當病患為有藥可醫喝采時，卻可能因健保納入新藥過慢，面臨等上2到3年「看得到吃不到」的困境。癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會昨日舉行聯席記者會呼籲，新藥納保審查時程公開並可追蹤，以利病人決定治療方案。

病友團體主張，以民眾電商寄貨或訂餐為例，從出貨到收件有一定的時程規範，且可從訂購開始追蹤送貨進度，直到完成寄件，假如1個新台幣幾百元的商品都可以追蹤，動輒數千萬、甚至上億元的新藥案件更應要讓全民監督進度。

對此，衛生福利部中央健康保險署昨日晚間發布新聞稿回應，認同病友團體提健保審議時程「透明化、可被追蹤」2項訴求，規劃明年起，藥品給付審查導入數位化管理，提供廠商可即時掌握案件審查進度及時程；至於審查案件進度開放民眾查詢，涉及各廠商權益，將邀廠商及團體代表研議。

健保署醫審及藥材組長黃育文接受媒體聯訪時表示，健保署研擬明年1月1日成立健康政策與醫療科技評估辦公室，擴增百人協助加速新藥收載審查；明年1月還會推動平行送審新措施，規劃適用藥品為經食藥署查驗登記審查認定優先審查、加速核准、小兒或少數嚴重疾病藥品等。

台灣申請查驗登記，尚未在國際上市藥品、國際上市許可2年內在台製造新藥、已在10大醫藥先進國核准上市滿5年，但屬在台研發製造新成分新藥、及比既有健保已收載品項療效佳且價格低藥品，同樣適用縮短等待許可證審查及健保核准給付時間，預估取得許可證後半年內公告生效。

黃育文說，精進健保給付審查流程，除了今年起實施暫時性支付制度，113年健保總額擴大編列新藥及暫時性支付預算，達70.93億元，相較112年預算增加38.19億元，成長率為116%。未來健保署將參考113年健保基金使用狀況，爭取預算，規劃設立獨立於總額外新藥基金。

根據統計，今年已公告新給付新藥共31件，包含癌藥8件、罕藥10件及其他新藥13件，新藥收載件數較去年成長82%，預計受惠約22萬人，整體藥費支出約113億元。以癌症新藥為例，約可替每名病友每年節省約351萬元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航