3病友團體呼籲新藥納保審查透明可追蹤，健保署：涉及藥廠市場競爭，邀各方研議
我們想讓你知道的是
健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議專家代表陳昭姿說，審藥納保進度資料透明，可以讓病人自行決定進與退，若即將通過審議，患者可選擇先暫時自費，再銜接健保給付，或者等待期太長，可退一步與醫療團隊討論、選擇其他選項。
新藥納健保進度不公開 3病團籲審查透明可追蹤
（中央社）新藥問世，當病患為「有藥可醫」喝采時，卻因健保納入新藥過慢，面臨等上2到3年「看的到吃不到」的困境，三大病友團體昨（4）日呼籲，新藥納保審查時程公開並可追蹤，以利病人決定治療方案。
癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會昨日舉行聯席記者會呼籲，新藥審查時程應公開透明、可被追蹤監督，健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議專家代表陳昭姿出席也認為，部分數據確實可公開。
陳昭姿從1995年健保開辦就投身藥品審查，第1個10年的成就感很高，她解釋，過去審查藥品納保，預期性很高，「我會告訴我的病人，快通過了」，可先用自費，如今一句話都不敢說。她的分析顯示，癌症新藥自廠商申請來函為首日，到公告生效，歷時平均783天。
陳昭姿說，審藥納保進度資料透明，可以讓病人自行決定進與退，若即將通過審議，患者可選擇先暫時自費，再銜接健保給付，或者等待期太長，可退一步與醫療團隊討論、選擇其他選項。
陪伴母親抗癌的陳小姐出席記者會，她說，救命藥品進入健保審查後，彷彿進入漆黑山洞，不知道要等多久。陳小姐曾詢問癌症希望基金會，如何得知審查進度，但不論是基金會還是健保署都無法確切回答這個問題。
癌症希望基金會執行長蘇連瓔表示，至少應該有可被追蹤的審議進度，讓病人有心理準備，較能掌握藥品可能納保時程。台灣病友聯盟理事長吳鴻來也說，無法掌握自己關心的藥品審查走到哪個階段，也不知道要等待多久，對病人而言是非常煎熬的過程。
三大病友團體提出2個訴求，第1個訴求是新藥納保審查時程公開透明，讓過程有規則可循，以利共同審視；第2個訴求為進度可被追蹤，明確流程方便追蹤了解進度，檢視新藥花了多少時間審議，若有關卡審議很慢，也可共同檢討問題何在，達到監督問責基本要求。
罕見疾病基金會執行長陳冠如說，罕病藥物天價，即使知道有治療方法，對一般家庭遙不可及，二代健保開辦後，罕藥納保等待期長達30個月，很多罕病都是在跟時間賽跑，不是每個病人都能加入藥廠恩慈療法，「我們不能永遠靠幸運、靠老天」，希望過程透明化，讓病人有依循。
病友籲新藥納保進度公開，健保署：邀各方研議
（中央社）新藥納健保進度不公開，病友團體昨日呼籲審查透明可追蹤。健保署說，開放民眾查詢仍待研議，可能涉及藥廠市場競爭；明（2024）年起給付審查數位化管理，廠商可掌握自家產品審查時程。
新藥問世，當病患為有藥可醫喝采時，卻可能因健保納入新藥過慢，面臨等上2到3年「看得到吃不到」的困境。癌症希望基金會、台灣病友聯盟、罕見疾病基金會昨日舉行聯席記者會呼籲，新藥納保審查時程公開並可追蹤，以利病人決定治療方案。
病友團體主張，以民眾電商寄貨或訂餐為例，從出貨到收件有一定的時程規範，且可從訂購開始追蹤送貨進度，直到完成寄件，假如1個新台幣幾百元的商品都可以追蹤，動輒數千萬、甚至上億元的新藥案件更應要讓全民監督進度。
對此，衛生福利部中央健康保險署昨日晚間發布新聞稿回應，認同病友團體提健保審議時程「透明化、可被追蹤」2項訴求，規劃明年起，藥品給付審查導入數位化管理，提供廠商可即時掌握案件審查進度及時程；至於審查案件進度開放民眾查詢，涉及各廠商權益，將邀廠商及團體代表研議。
健保署醫審及藥材組長黃育文接受媒體聯訪時表示，健保署研擬明年1月1日成立健康政策與醫療科技評估辦公室，擴增百人協助加速新藥收載審查；明年1月還會推動平行送審新措施，規劃適用藥品為經食藥署查驗登記審查認定優先審查、加速核准、小兒或少數嚴重疾病藥品等。
台灣申請查驗登記，尚未在國際上市藥品、國際上市許可2年內在台製造新藥、已在10大醫藥先進國核准上市滿5年，但屬在台研發製造新成分新藥、及比既有健保已收載品項療效佳且價格低藥品，同樣適用縮短等待許可證審查及健保核准給付時間，預估取得許可證後半年內公告生效。
黃育文說，精進健保給付審查流程，除了今年起實施暫時性支付制度，113年健保總額擴大編列新藥及暫時性支付預算，達70.93億元，相較112年預算增加38.19億元，成長率為116%。未來健保署將參考113年健保基金使用狀況，爭取預算，規劃設立獨立於總額外新藥基金。
根據統計，今年已公告新給付新藥共31件，包含癌藥8件、罕藥10件及其他新藥13件，新藥收載件數較去年成長82%，預計受惠約22萬人，整體藥費支出約113億元。以癌症新藥為例，約可替每名病友每年節省約351萬元。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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這樣用手機才安全！五個你一定要知道的「行動資安防護秘技」！
我們想讓你知道的是
現代人出門可能會忘了帶錢包、忘了帶鑰匙，但絕對不會忘記帶的肯定就是「智慧型手機」，畢竟生活中的資訊取得、溝通聯繫甚至是金融交易…等必要功能都靠手機完全包辦，甚至我們重要的個人隱私也都保存其中－小至通訊錄、行事曆、電子郵件到大量的照片、影片，甚至是各類應用服務的帳號密碼，也正因如此，手機成為近幾年資安威脅的主要目標。
雖說智慧型手機的資安風險愈來愈高，但絕大多數使用者似乎都沒有意識到手機資安防護的重要性，不過近幾年有愈來愈多牽涉手機平台的資安案例出現在新聞上，也讓大家慢慢開始重視到「行動資安防護」的重要性。
對於智慧型手機的使用者來說，建立起正確的資安防護概念是非常必要的，若是忽視了主動防護的意識，下一個新聞上的受害者可能就是你！在接下來的文章中，也要為大家帶來五個你一定要知道的行動資安防護秘技，有看有保庇哦！
秘技之一：來路不明的 Wi-Fi 、網站不要連
大部分的手機都會搭配 4G 或 5G 行動網路，但不見得每一個人都會用吃到飽的資費，因此若是在家中或公司之外的公共場合，多半會尋找可免費使用的 Wi-Fi 網路，不過這些 Wi-Fi 若是由公共設施如機場、政府機關、學校或是店家所提供，相對較無資安疑慮，但若是未知來源且沒有加密鎖定的 Wi-Fi 訊號，就需要格外留意，可能會有傳輸資料遭受側錄，或是被路由器導引至帶有惡意程式或騙取個資的網頁。
除了養成良好的使用習慣，手機若有針對這些資安隱患有所防護，對於使用者來說也有額外的保障，像是三星的 Galaxy 系列手機，就加入了 Knox Vault 主動防護機制，且不僅止於系統面的安全性，更將關鍵的硬體元件也列入防護的一環，在手機開機後便能完整監控系統核心，確保沒有受到外來惡意程式的竄改，帶來即時保護且從不間斷！
秘技之二：密碼設定有一套，生物辨識更可靠
對於手機使用者來說，資安防護的第一線就是「密碼鎖定」，除了各類型的應用程式服務，手機的螢幕鎖定也是必要一環，但要特別注意的是，切莫不要因為方便記憶，就使用組合簡單、容易被破解的密碼組合，像是單純用生日、英文名字…等較容易被猜中的組合，也要避免所有的網路服務都使用同一組密碼。
當然，以手機鎖定來說，比較好的方式就是使用「生物辨識」，像是 iPhone 的臉部辨識 Touch ID，或是一般手機常見的指紋辨識等，更能兼顧使用便利與安全性。
針對重要的密碼與生物辨識資料，三星的 Knox Vault 也考量到儲存與傳輸過程的安全，手機中除了有安全處理器為相關資料的傳輸加密，內部的安全記憶體更讓密碼與生物辨識特徵資訊妥善保存，不會隨意外洩或被破解。
秘技之三：真正隱私的資料避免長期存於手機
過去經常看到有使用者因為維修電腦、手機時發生隱私資料遭到外流的情況，尤其是一些私密的照片、影片，都有可能在手機送修甚至遺失時，遭到有心人士破解盜取資料，而這些狀況一般來說很難避免，也因此會建議大家，如果是真的不能曝光的內容，建議不要選擇長時間保存於手機之中，而是選擇不易外流的儲存方式，例如：隨身碟、外接硬碟。
當然，如果手機中真的有重要的隱私資料需要保存，三星 Galaxy 手機內建的「安全資料夾」會是相當可靠的選擇，除了同樣採用三星 Knox Vault 技術防護，更是手機原有系統中的一個獨立區塊，也能夠透過應用市集安裝程式，而且能與手機原本的程式相互區隔，使用上更為彈性。
秘技之四：非官方來源應用不亂裝，權限允許要看清
智慧型手機之所以功能強大，主要在於和電腦一樣能夠透過各類型應用程式的安裝來擴充更多功能，雖然應用程式造就了手機的便利性，但使用者可能會因為忽視應用程式的取得來源，而不小心「引狼入室」。
對於蘋果用戶來說，除非進行系統越獄才能使用非 App Store 來源的應用程式，因此相對接觸到有問題 App 的機率較低，但 Andriod 平台是可以透過 APK 方式來安裝應用，且除了 Google Play 之外，也有不少第三方的應用商店，甚至是直接從應用官網下載的使用形式，因此對於可能暗藏惡意程式的 App 較難防範。
當然，即使是官方來源的應用程式，也需要格外注意這些程式對於系統權限存取的要求是否合理，當應用程式會索取本身功能以外的系統權限時，就需要特別留意，像是明明是相機應用，卻索要聯絡人、撥打電話、發送簡訊的權限，就明顯有問題 ，因此也提醒大家，在安裝 App 的同時，對於這些權限存取不可不慎。
除了注意應用程式的來源與安裝權限需求，對於三星 Galaxy 手機的用戶來說，也能好好活用「隱私權設定表」這樣的主控頁面全盤掌握所有應用程式的動態，快速找出哪一款 App 有異常行為，同時對於實體的定位與網路上的行為痕跡也能選擇關閉，讓你在現實生活或網路上的隱私都能受到保護。
秘技之五：可疑連結不亂點，就算是親友傳來也要先確認
一直以來，資安威脅的主要來源就是「釣魚連結」，且從過去常見的電子郵件、網站慢慢轉移至各類型的社交平台、即時通訊工具與手機簡訊，可說是最「與時俱進」的一種資安攻擊手法，若是一不注意點擊了這些連結，手機系統就可能遭到入侵，為駭客開了一道「後門」，隱私資料可能全都曝光。
當然，若是三星 Galaxy 手機的用戶，面對愈來愈泛濫的釣魚連結威脅，也能透過 Knox Vault 的即時防護功能為自己多增加一道保險，確保手機使用期間的安全，無需定期為手機重開機來避免作業系統受到入侵而被植入惡意程式，甚至手機關機時，硬體層面也有防止實體破壞、資料偵測的機制，讓手機內的隱私資料獲得完整保護。
結語
智慧型手機為人們帶來便利性，但卻也同時帶來資安方面的風險，在仰賴手機功能應用的同時，更應該多花一點時間建立正確的資安防護意識，與其擔心自己是否會成為駭客鎖定的目標，不如提前建立好完整的防範機制。
但對於絕大多數沒有太多資安技術知識的使用者來說，主動做好資安防護絕非易事，相對的，選擇妥善考量資安防護技術的產品，或許會是更好的方式，而三星早在多年前就導入 Knox Vault 技術至行動平台，更逐步完善防護機制，相對的更能讓使用者在不需要額外進行功能設定的情況下，就享有完整防護機制，更能妥善守護用戶的隱私安全，也成為眾多手機品牌中最值得信賴的選擇。
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