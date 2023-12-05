蓋亞那境內艾瑟奎波區富藏石油，委內瑞拉公投95％選民贊同主權聲索，國際法院呼籲勿改變現狀
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過去數十年來，委內瑞拉一直聲稱擁有艾瑟奎波的主權，但蓋亞那已治理這塊16萬平方公里的地區許多年，當地人口約有12萬5000人，蓋亞那總人口數則大約80萬。自從美國石化業巨擘埃克森美孚公司於2015年在艾瑟奎波發現石油以來，委內瑞拉與蓋亞那的紛爭就越趨激化。
蓋亞那境內艾瑟奎波區富藏石油，委內瑞拉公投95％選民贊同主權聲索
（中央社）委內瑞拉宣稱擁有鄰國蓋亞那境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）地區主權，並於3日舉行公投，結果顯示95％選民贊同對這塊土地的主權主張，蓋亞那當局4日則說，蓋國將保持「警惕」。
蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）告訴《法新社》：「我們必須始終保持警惕，當然我們需始終處於高度監控。雖然我們不認為委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）會下令入侵…但他能做些很難以預料的事。」
卡拉卡斯當局稍早表示，委內瑞拉合格選民之中有超過一半參與這場公投，95％的投票民眾表達「贊同」。
過去數十年來，委內瑞拉一直聲稱擁有艾瑟奎波的主權，但蓋亞那已治理這塊16萬平方公里的地區許多年，當地人口約有12萬5000人，蓋亞那總人口數則大約80萬。
自從美國石化業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）於2015年在艾瑟奎波發現石油以來，委內瑞拉與蓋亞那的紛爭就越趨激化。
委內瑞拉蓋亞那邊境爭議，國際法院籲委國勿改變現狀
南美國家委內瑞拉與鄰國蓋亞那陷邊境領土爭議，國際法院（International Court of Justice）1日下令要求委內瑞拉勿採取任何舉措改變現狀。
《路透社》報導，委內瑞拉與蓋亞那邊境領土糾紛主要涉及一個可能富含石油、目前由蓋亞那控制的區域。
儘管蓋亞那提出請求，但國際法院並未明確禁止委內瑞拉3日針對埃塞奎博河附近區域的權利進行公投。
不過，國際法院裁定，任何改變現狀的舉措都應被停止。審判長唐納福（Joan Donoghue）說，法院觀察到，事涉爭議的這塊領土目前由蓋亞那掌管並對此區域握有控制權。
唐納福表示：「委內瑞拉必須克制，不要採取任何可能改變目前情況的動作。」
蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）透過聲明回應指出：「如同法院表明的立場，不論12月3日公投結果為何，委內瑞拉都不能併吞或入侵蓋亞那領土，抑或採取任何其他行動來改變目前由蓋亞那掌管、控制的埃塞奎博地區現狀。」
另一方面，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）透過國營電視表示，公投將如期進行，同時也說，委內瑞拉希望透過協商來解決爭端。
委內瑞拉將進行的公投主要是「諮詢」性質，題目包括詢問民眾是否同意國土納入埃塞奎博地區並創立名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州。分析家預期，公投將獲通過。
埃塞奎博地區面積約為16萬平方公里，大部分為茂密的叢林；在發現離岸石油與天然氣資源後，委內瑞拉近年又重新聲稱擁有此地區的主權。蓋亞那與委內瑞拉兩國的海上邊界也存有爭議。
委內瑞拉預計明年舉行總統大選，政治分析家認為，這項公投被視為政府支持度的考驗。
兩國邊界爭議也可能對選舉產生影響，軍事分析家米格爾（Rocio San Miguel）指出，若選舉將對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權造成威脅，「他就會用這個方式來暫停選舉」，主權爭議成了轉移注意力的一項策略。
米格爾分析，儘管委內瑞拉軍力比蓋亞那還強大，但也不足以對抗蓋亞那包括美國在內的盟友。
國際法院4月曾說，對委內瑞拉及蓋亞那主權糾紛有審判權，但最終判決可能需要好幾年才出爐。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
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