蓋亞那境內艾瑟奎波區富藏石油，委內瑞拉公投95％選民贊同主權聲索，國際法院呼籲勿改變現狀

蓋亞那境內艾瑟奎波區富藏石油，委內瑞拉公投95％選民贊同主權聲索

（中央社）委內瑞拉宣稱擁有鄰國蓋亞那境內富藏石油的艾瑟奎波（Essequibo）地區主權，並於3日舉行公投，結果顯示95％選民贊同對這塊土地的主權主張，蓋亞那當局4日則說，蓋國將保持「警惕」。

蓋亞那外交部長陶德（Hugh Todd）告訴《法新社》：「我們必須始終保持警惕，當然我們需始終處於高度監控。雖然我們不認為委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）會下令入侵…但他能做些很難以預料的事。」

卡拉卡斯當局稍早表示，委內瑞拉合格選民之中有超過一半參與這場公投，95％的投票民眾表達「贊同」。

過去數十年來，委內瑞拉一直聲稱擁有艾瑟奎波的主權，但蓋亞那已治理這塊16萬平方公里的地區許多年，當地人口約有12萬5000人，蓋亞那總人口數則大約80萬。

自從美國石化業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）於2015年在艾瑟奎波發現石油以來，委內瑞拉與蓋亞那的紛爭就越趨激化。

委內瑞拉蓋亞那邊境爭議，國際法院籲委國勿改變現狀

南美國家委內瑞拉與鄰國蓋亞那陷邊境領土爭議，國際法院（International Court of Justice）1日下令要求委內瑞拉勿採取任何舉措改變現狀。

《路透社》報導，委內瑞拉與蓋亞那邊境領土糾紛主要涉及一個可能富含石油、目前由蓋亞那控制的區域。

儘管蓋亞那提出請求，但國際法院並未明確禁止委內瑞拉3日針對埃塞奎博河附近區域的權利進行公投。

不過，國際法院裁定，任何改變現狀的舉措都應被停止。審判長唐納福（Joan Donoghue）說，法院觀察到，事涉爭議的這塊領土目前由蓋亞那掌管並對此區域握有控制權。

唐納福表示：「委內瑞拉必須克制，不要採取任何可能改變目前情況的動作。」

蓋亞那總統阿里（Irfaan Ali）透過聲明回應指出：「如同法院表明的立場，不論12月3日公投結果為何，委內瑞拉都不能併吞或入侵蓋亞那領土，抑或採取任何其他行動來改變目前由蓋亞那掌管、控制的埃塞奎博地區現狀。」

另一方面，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）透過國營電視表示，公投將如期進行，同時也說，委內瑞拉希望透過協商來解決爭端。

委內瑞拉將進行的公投主要是「諮詢」性質，題目包括詢問民眾是否同意國土納入埃塞奎博地區並創立名為「蓋亞那埃塞奎博」（Guayana Esequiba）的州。分析家預期，公投將獲通過。

埃塞奎博地區面積約為16萬平方公里，大部分為茂密的叢林；在發現離岸石油與天然氣資源後，委內瑞拉近年又重新聲稱擁有此地區的主權。蓋亞那與委內瑞拉兩國的海上邊界也存有爭議。

委內瑞拉預計明年舉行總統大選，政治分析家認為，這項公投被視為政府支持度的考驗。

兩國邊界爭議也可能對選舉產生影響，軍事分析家米格爾（Rocio San Miguel）指出，若選舉將對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權造成威脅，「他就會用這個方式來暫停選舉」，主權爭議成了轉移注意力的一項策略。

米格爾分析，儘管委內瑞拉軍力比蓋亞那還強大，但也不足以對抗蓋亞那包括美國在內的盟友。

國際法院4月曾說，對委內瑞拉及蓋亞那主權糾紛有審判權，但最終判決可能需要好幾年才出爐。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航