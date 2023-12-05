法國紀錄片揭TikTok試圖影響台灣大選、分化民眾改變認同，專家：我認為台灣人確實應該害怕
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中國在TikTok上傳播政治宣傳，稱若賴清德當選，美國將會發起戰爭；另外，TikTok論述也稱賴清德會把國家帶往災難，散播台灣缺電、缺水、缺疫苗、缺中藥，打造「台灣民不聊生，民進黨執政不力」的景象。
（中央社）法國電視台播出《TikTok：中國陰影》紀錄片，部分聚焦台灣大選，呈現中共如何破壞「敵方」可信度，以分化人民。受訪台灣少年表示不介意親近中國，專家說，TikTok可能成為中國「統一」工具。
法國公共電視旗下的《第5電視台》（France 5）3日晚間播出「製造謊言」系列最新紀錄片《TikTok：中國陰影》（TikTok, l'ombre chinoise）。在70分鐘的影片中，導演訪問數十位法國、英國、美國、台灣的專家與記者，展示中國如何利用TikTok監視、操縱輿論與散布假訊息；也訪問年輕使用者，讓觀眾了解TikTik的影響力。
影片有一段聚焦台灣，指出TikTok正試圖影響總統與國會大選。中央研究院學者洪子偉在紀錄片中表示，「中國的目標是打擊台灣獨立，準備並宣揚未來的統一」。民主進步黨籍市議員趙怡翔則說，「包括假新聞帶來的威脅與挑戰」。
TikTok台灣用戶超過550萬人，即近四分之一人口。旁白說：「有史以來首次，抵抗中國的台灣，擔心逐漸受年輕人青睞的TikTok的威力。」
紀錄片分析，大選在即，中國網路政治宣傳主要鎖定民進黨參選人賴清德。台灣民主實驗室（Doublethink Lab）研究員尼文（Tim Niven）說：「想要併吞台灣的共產黨正攻擊賴清德，視其為敵人，須破壞其可信度。」
中國在TikTok上傳播政治宣傳，稱若賴清德當選，美國將會發起戰爭；另外，TikTok論述也稱賴清德會把國家帶往災難，散播台灣缺電、缺水、缺疫苗、缺中藥，打造「台灣民不聊生，民進黨執政不力」的景象。
行政院政務委員羅秉成在影片中表示：「這是用來分化、削弱人民抵抗意志的方法......台灣面對的假消息攻擊非常嚴峻，已不是實驗室等級，而是一場戰爭。」
紀錄片訪問2名TikTok重度使用者的台灣中學生。名為Ja的學生說，會在TikTok找新聞，「追蹤比較有名的人，有些看法是平常新聞媒體比較不會報的」。
旁白說，Ja看越來越多來自中國的內容。他表示：「確實有些內容顯示中國其實沒想像那麼糟」，並說，「我不會很擔心若台灣和中國關係拉近」。
紀錄片也詳述TikTok大打論述戰的手段，包括散播維吾爾族歌舞昇平畫面、污名化香港民主抗爭者、批評西方COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫失靈及傳播病毒來自比爾．蓋茲（Bill Gates）或美國軍事基地陰謀論、推播用法語傳遞北京論述的官媒記者帳號、稱烏克蘭總統澤倫斯基為新納粹等。
TikTok蒐集個資，據中國法規，企業須配合政府，因此這些數據等同於掌握在中共政府手裡。如法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）情報與混合威脅部門主管夏宏（Paul Charon）在影片中所言，「真正讓TikTok有疑問的，是它和共產黨的關係，以及中國政權非民主的性質」。
長期調查TikTok的英國記者克里朵（Cristina Criddle）就發現母公司字節跳動（ByteDance）的員工曾窺探她的地理定位等數據，追蹤她的行動軌跡，以探查與她見過面的內部人士。
紀錄片也訪問TikTok外包的言論審查員達米安（Damian）和馬克（Marc），並以不露面方式首度揭露TikTok審查內容的機制。
雖然名義上是「客戶服務」，但兩人的工作就是根據有台灣、新疆、香港獨立等敏感關鍵字在內的清單，提交不適當影片，再由其他人員刪除或以演算法方式屏蔽影片。目前歐洲境內的審查員計有6125人。
法國學者博達安（Antoine Bondaz）分析，「中國企圖形塑有利的國際論述，就如（中國國家主席）習近平2014年所說，要講好中國故事、傳播好中國聲音」，同時「讓外國失信，用負面形象呈現美國或歐洲發生的事」。
紀錄片後，節目邀請夏宏與數位地緣專家柯利歐（Ophélie Coelho）進行15分鐘的問答討論。柯利歐指出，中國所有大型科技企業背後都有國家支持和資金，也會成為黨國的經濟、政治工具。
夏宏強調，紀錄片中最讓他反思的片段便是台灣。「我認為台灣人確實應該害怕。過去幾十年來，對中國的情感和歸屬逐漸消失，台灣認同則大增。現在或許有個工具，展現『統一』可能沒那麼糟，這是關鍵議題。」
他說：「對中共黨國來說，首要目標就是貶低民主，因為這對他們來說就是生存問題。若民主在中國人民眼中成為可靠的選項，他們的政權就危險了。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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