巴勒斯坦官媒：以色列空襲加薩北部學校至少50死；以軍開進加薩南部，全球關切平民死亡人數增加
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聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）表示，空襲在加薩走廊南部加劇。他4日在社群平台X發文表示：「儘管（以色列）作出保證，加薩走廊南部遭受的攻擊與北部一樣猛烈。…不知何故，對兒童和母親來說，情況越來越糟。」
巴勒斯坦官媒：以色列空襲加薩北部學校，至少50死
（中央社）以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的休戰結束後，以軍恢復轟炸加薩走廊（Gaza Strip）。巴勒斯坦官媒《瓦法社》（Wafa）指出，以色列4日空襲加薩走廊北部兩間收容流離失所者的學校，至少有50人喪命。
《路透社》報導，這波攻擊發生的同時，以色列也空襲加薩走廊南部地區，且以色列部隊和戰車對當地的哈瑪斯武裝分子發動地面攻勢。
巴勒斯坦官方通訊社《瓦法社》報導，以色列這次空襲加薩走廊北部加薩市（Gaza City）的達拉傑區（Daraj）。目前無法立即獨立查證消息，以色列軍方發言人則表示，他們正在調查這項報導。
同時，加薩走廊衛生部門指出，從10月7日以色列與哈瑪斯開戰以來，至少有1萬5899名巴勒斯坦人死於以色列對加薩走廊的空襲及砲擊。
《法新社》報導，以色列軍方4日表示，又有3名軍人於加薩走廊的戰鬥中喪命，這使以哈戰爭開打以來在當地陣亡的以色列官兵數增至75人。
以色列軍方提到，這3位軍人3日都在加薩走廊北部陣亡，10月7日以來以色列國防人員的死亡總數已經達到401人。
以軍開進加薩南部，全球關切平民死亡人數增加
儘管全球關切平民死亡人數增加，擔憂以色列和哈瑪斯戰火蔓延至中東其他地區，目擊者4日表示，以色列地面部隊已開進加薩走廊南部。
目擊者告訴《法新社》，數十輛以色列戰車、裝甲運兵車和推土機進入加薩走廊（Gaza Strip）南部的甘尤尼斯市（Khan Yunis）附近，那裡擠滿流離失所的巴勒斯坦人。
59歲的霍立（Amin Abu Hawli）說，以色列車輛向南行駛兩公里至卡拉拉村（al-Qarara）。34歲的穆罕默德（Moaz Mohammed）則表示，以色列戰車正沿著加薩走廊主要南北向公路薩拉丁公路（Salah al-Din）前進。
在以色列派遣地面部隊和戰車進入加薩走廊北部數週後，以軍一直向遭圍困的加薩南部地區，尤其是甘尤尼斯市周遭空投傳單，要求那裡的巴勒斯坦人逃往其他地方。
以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）3日表示：「以色列國防軍正持續擴大對哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊主要戰線的地面行動。」
「哪裡有哈瑪斯據點，以色列國防軍就會在那兒採取行動。」
在卡達、美國和埃及斡旋下，以色列和哈瑪斯在停火期間交換大量人質和囚犯，但長達一週的休戰1日結束後，全面戰鬥再度燃起。
聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）表示，空襲在加薩走廊南部加劇。
他4日在前稱推特（Twitter）的社群平台X發文表示：「儘管（以色列）作出保證，加薩走廊南部遭受的攻擊與北部一樣猛烈。…不知何故，對兒童和母親來說，情況越來越糟。」
以色列曾誓言徹底擊垮巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯，以報復哈瑪斯10月7日發動襲擊。根據以色列當局，這項攻擊造成約1200人喪生，其中大多是平民，並有240人遭劫為人質。
以軍3日表示，他們總共發動了約1萬次空襲。哈瑪斯則恢復向以色列發射火箭彈，其中大多遭到攔截。
哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，加薩已有超過1萬5500人死亡，其中約70%是婦女和兒童。這一死亡人數引發全球擔憂和大規模抗議活動。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）