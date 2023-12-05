彭双浪：COP28對台影響大，淨零碳排時程將提前；簡又新：台灣接受減碳挑戰會有無限商機
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友達光電董事長彭双浪指出，達成淨零有兩個方向，一是減少使用石化能源，二是購買更多綠電，若買綠電不順利，那就只好在「減」的地方更加速，也就是節能。「這一定是我們會優先檢討的」，企業也會要求政府能源轉型政策更加速，「必須民間跟政府一起合作，我們沒辦法自己做」。
彭双浪：COP28對台影響大 淨零碳排時程將提前
（中央社）參與聯合國氣候峰會（COP）逾10年、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新接受《中央社》專訪指出，在今年擴大議題格局及全球加速減碳共識下，考驗台灣從生產到生活的大轉型，對經濟競爭力影響重大，但接受挑戰後，就是更多機會。
前外交部長簡又新卸職後投入氣候變遷議題領域，現任台灣永續能源研究基金會董事長並獲聘為無任所大使，自2008年起在「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）締約方會議（COP）無役不與。針對今年這場史上規模最大COP，他向《中央社》分享觀察及對台灣的啟發。
首先，今年是2015年「巴黎氣候公約」訂下全球延緩氣候暖化2030年目標的「期中檢討」年，意義十分重大。除了加速減少二氧化碳排放、兌現財務承諾等要項，COP28（聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議）也擴大格局，包括健康第一次成為氣候峰會的主題，並以農業減碳角度來看糧食議題等，包容性較過往大增。
從台灣角度看，簡又新認為值得留意三件事。第一是必須加速減碳及能源轉型，以跟上國際腳步。
第二是基於台灣的特殊立足點，「我們（對氣候議題）要有清楚的國家定位」，雖然台灣並非氣候公約締約國，但投入減碳對台灣本身有利，而且「國際組織有各種方法讓你就範」。
他強調，目前世界分成兩半，先進國家的減碳成果比開發中國家多很多，對淨零排放也有更高標準，而台灣的經濟成長表現已可列入先進國家群，因此應該加強讓減碳表現也跟上領先群，否則將直接衝擊經濟競爭力，「台灣真正被考驗的地方在這裡」。
簡又新也從COP28看到台灣可切入的最大商機，也就是健康。「氣候衝擊全球1.89億人的健康，是影響最大的單一因素」，他看到主辦氣候峰會的阿拉伯聯合大公國（UAE）已把健康當做機會點，宣傳智慧醫療，有意成為中東的健康中心。
他說，相較世界衛生大會（WHA）比較像是「醫生跟醫生對話」，COP則是對所有人講話，對醫療科技發達的台灣而言，是很好的宣傳機會。
「氣候變遷帶來的是國家大轉型」，簡又新說，這是從整個能源、生產方式，到生活型態、社會的轉型，尤其後兩項轉型則會是台灣新課題。
《中央社》記者問他，台灣受聯合國體系壓抑，如何在COP這種大場合增加能見度？看到歐洲聯盟（EU）、德國、英國、美國等大國「帶著支票簿來」，宣布對氣候受害弱勢國家的捐助，台灣該有策略嗎？
簡又新表示，氣候峰會是很好的國際場合，台灣民間團體、企業自發及透過政府協助，在本屆舉行許多場邊會議，未來可以有長期策略擴大表現，尋找可凸顯台灣強項的好議題，例如從全球供應鏈、公共衛生、醫療切入。
雖然台灣在COP官方活動主場的「藍區」較低調，但在開放一般民眾參與的「綠區」，簡又新建議可考慮設展，秀出產業實力爭取商機。
他指出氣候變遷是綜合性的議題，全世界都非常關心，台灣在目前做得不錯的減碳、氣候調適基礎上可再努力，展現軟實力、增加對世界的貢獻，「而且接受（淨零）挑戰後，會發現有無限的商機」。
77歲的簡又新剛下飛機到會場第一天，就走了1萬6000步參觀許多館區，他告訴中央社：「氣候（議題）可以做為我們國家轉型的著力點，把台灣帶到新境界。」
COP28峰會 簡又新：台灣接受減碳挑戰會有無限商機
（中央社）台灣面板大廠友達光電董事長彭双浪首次參加聯合國氣候峰會，他在COP28台灣科技業所設館區內接受《中央社》採訪，直言這次峰會的決定對台灣產業影響非常大，「接下來搶資源會是非常嚴重的問題」。
聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜2020世界博覽會場區舉行，以台灣高科技業者為主要成員的「台灣氣候聯盟」首次在90家業者贊助下，於會議主場區設館。
《中央社》記者走進這棟編號88的建築2樓，看見彭双浪坐在角落。友達是世界前三大面板大廠，彭双浪身兼本屆台北市電腦公會理事長，只見他打開保鮮盒，拿出從台灣帶來的起司蛋糕當午餐。
原來他出發前就聽到已抵達的同仁說，大會場區裡的各種餐食貴又不合胃口，「而且到處都要大排長龍」，這點才是他最介意的，充分展現台灣商界的效率至上。記者趁著論壇開始前與他邊吃邊聊氣候變遷與台灣產業。
彭双浪說，他親自參與本屆氣候峰會，是因為這次要進行巴黎氣候協定以來首次二氧化碳減量進度「全球總盤點」（Global Stocktake），想了解談判有無具體結果，「因為不管企業營運或國家政策，都會按照這個來訂，同時也在現場感受一下結盟國家或企業有些什麼方案」。
他說：「台灣是出口導向的國家，所有產品都是賣到氣候公約的締約國，他們的決定對我們影響非常大。」
目前全球減碳進度，距離締約國訂下限制全球暖化增溫幅度在攝氏1.5度以內的目標非常遙遠。COP28會前美國、德國等便提出2030年前再生能源占比要達80%的高標，大會開幕第3天，歐、美、中東等120個國家也聯合宣誓再生能源建置在2030年要增加到目前的3倍。
記者問彭双浪，這會對台灣企業形成什麼壓力，他說「我們過去本來認為達到（二氧化碳）淨零（排放）是2050年的事，可是現在看來這次盤點完後會提早非常多，不管政府政策或品牌客戶，一定都會跟著要求往前提，我們這些做出口的公司會立刻受影響」。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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