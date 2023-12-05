彭双浪：COP28對台影響大，淨零碳排時程將提前；簡又新：台灣接受減碳挑戰會有無限商機

彭双浪：COP28對台影響大 淨零碳排時程將提前

（中央社）參與聯合國氣候峰會（COP）逾10年、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新接受《中央社》專訪指出，在今年擴大議題格局及全球加速減碳共識下，考驗台灣從生產到生活的大轉型，對經濟競爭力影響重大，但接受挑戰後，就是更多機會。

前外交部長簡又新卸職後投入氣候變遷議題領域，現任台灣永續能源研究基金會董事長並獲聘為無任所大使，自2008年起在「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）締約方會議（COP）無役不與。針對今年這場史上規模最大COP，他向《中央社》分享觀察及對台灣的啟發。

首先，今年是2015年「巴黎氣候公約」訂下全球延緩氣候暖化2030年目標的「期中檢討」年，意義十分重大。除了加速減少二氧化碳排放、兌現財務承諾等要項，COP28（聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議）也擴大格局，包括健康第一次成為氣候峰會的主題，並以農業減碳角度來看糧食議題等，包容性較過往大增。

從台灣角度看，簡又新認為值得留意三件事。第一是必須加速減碳及能源轉型，以跟上國際腳步。

第二是基於台灣的特殊立足點，「我們（對氣候議題）要有清楚的國家定位」，雖然台灣並非氣候公約締約國，但投入減碳對台灣本身有利，而且「國際組織有各種方法讓你就範」。

他強調，目前世界分成兩半，先進國家的減碳成果比開發中國家多很多，對淨零排放也有更高標準，而台灣的經濟成長表現已可列入先進國家群，因此應該加強讓減碳表現也跟上領先群，否則將直接衝擊經濟競爭力，「台灣真正被考驗的地方在這裡」。

簡又新也從COP28看到台灣可切入的最大商機，也就是健康。「氣候衝擊全球1.89億人的健康，是影響最大的單一因素」，他看到主辦氣候峰會的阿拉伯聯合大公國（UAE）已把健康當做機會點，宣傳智慧醫療，有意成為中東的健康中心。

他說，相較世界衛生大會（WHA）比較像是「醫生跟醫生對話」，COP則是對所有人講話，對醫療科技發達的台灣而言，是很好的宣傳機會。

「氣候變遷帶來的是國家大轉型」，簡又新說，這是從整個能源、生產方式，到生活型態、社會的轉型，尤其後兩項轉型則會是台灣新課題。

《中央社》記者問他，台灣受聯合國體系壓抑，如何在COP這種大場合增加能見度？看到歐洲聯盟（EU）、德國、英國、美國等大國「帶著支票簿來」，宣布對氣候受害弱勢國家的捐助，台灣該有策略嗎？

簡又新表示，氣候峰會是很好的國際場合，台灣民間團體、企業自發及透過政府協助，在本屆舉行許多場邊會議，未來可以有長期策略擴大表現，尋找可凸顯台灣強項的好議題，例如從全球供應鏈、公共衛生、醫療切入。

雖然台灣在COP官方活動主場的「藍區」較低調，但在開放一般民眾參與的「綠區」，簡又新建議可考慮設展，秀出產業實力爭取商機。

他指出氣候變遷是綜合性的議題，全世界都非常關心，台灣在目前做得不錯的減碳、氣候調適基礎上可再努力，展現軟實力、增加對世界的貢獻，「而且接受（淨零）挑戰後，會發現有無限的商機」。

77歲的簡又新剛下飛機到會場第一天，就走了1萬6000步參觀許多館區，他告訴中央社：「氣候（議題）可以做為我們國家轉型的著力點，把台灣帶到新境界。」

COP28峰會 簡又新：台灣接受減碳挑戰會有無限商機

（中央社）台灣面板大廠友達光電董事長彭双浪首次參加聯合國氣候峰會，他在COP28台灣科技業所設館區內接受《中央社》採訪，直言這次峰會的決定對台灣產業影響非常大，「接下來搶資源會是非常嚴重的問題」。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）正在杜拜2020世界博覽會場區舉行，以台灣高科技業者為主要成員的「台灣氣候聯盟」首次在90家業者贊助下，於會議主場區設館。

《中央社》記者走進這棟編號88的建築2樓，看見彭双浪坐在角落。友達是世界前三大面板大廠，彭双浪身兼本屆台北市電腦公會理事長，只見他打開保鮮盒，拿出從台灣帶來的起司蛋糕當午餐。

原來他出發前就聽到已抵達的同仁說，大會場區裡的各種餐食貴又不合胃口，「而且到處都要大排長龍」，這點才是他最介意的，充分展現台灣商界的效率至上。記者趁著論壇開始前與他邊吃邊聊氣候變遷與台灣產業。

彭双浪說，他親自參與本屆氣候峰會，是因為這次要進行巴黎氣候協定以來首次二氧化碳減量進度「全球總盤點」（Global Stocktake），想了解談判有無具體結果，「因為不管企業營運或國家政策，都會按照這個來訂，同時也在現場感受一下結盟國家或企業有些什麼方案」。

他說：「台灣是出口導向的國家，所有產品都是賣到氣候公約的締約國，他們的決定對我們影響非常大。」

目前全球減碳進度，距離締約國訂下限制全球暖化增溫幅度在攝氏1.5度以內的目標非常遙遠。COP28會前美國、德國等便提出2030年前再生能源占比要達80%的高標，大會開幕第3天，歐、美、中東等120個國家也聯合宣誓再生能源建置在2030年要增加到目前的3倍。

記者問彭双浪，這會對台灣企業形成什麼壓力，他說「我們過去本來認為達到（二氧化碳）淨零（排放）是2050年的事，可是現在看來這次盤點完後會提早非常多，不管政府政策或品牌客戶，一定都會跟著要求往前提，我們這些做出口的公司會立刻受影響」。