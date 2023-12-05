北檢分案偵辦「藍白政黨協商」，馬朱侯柯遭列被告，藍：綠干預司法才是搓圓仔湯

北檢分案偵辦藍白合，柯、侯辦：靜待司法釐清

（中央社）藍白政黨協商遭控涉「搓圓仔湯」，北檢已簽分「選他字案」偵辦。柯辦發言人吳怡萱4日表示，遺憾在野整合過程討論的聯合政府，在選戰白熱化時候，變成特定人士司法操作工具，民眾黨會靜待司法釐清。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，尊重並配合司法調查，但國民黨在協商政黨合作時，沒有賄賂、沒有期約問題、也沒有不正利益交換。以國家安全和人民福祉為重，全力實現政黨輪替，民主政治運作不應被惡意抹黑，也呼籲政治黑手別干擾司法公正。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲於11月15日出席藍白合政黨協商，會後達成共識，將透過7日至17日社會各界公布的民調，以及藍白的內參民調結果決定參選正副總統人選。不過，藍白合後來破局，侯、柯各自參選。

獨派團體台灣國認為馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲「搓圓仔湯」，提告4人涉嫌違反總統副總統選罷法。北檢已簽分「選他字案」偵辦。

吳怡萱透過聲明表示，在野整合過程中，民眾黨非常努力替台灣未來找解方，著眼於過去從未討論的聯合政府，進行第3次民主改革。

吳怡萱表示，很遺憾這樣的討論，在選戰白熱化時候，變成特定人士利用司法操作的工具、浪費社會資源。

吳怡萱表示，現階段檢方依法列選他字案調查，民眾黨靜待司法釐清，但「聯合政府、團結台灣」仍是民眾黨努力方向，民眾黨不會背棄承諾，會為台灣下一代開創出更好的政治文化。

藍白協商遭列被告，馬辦：政黨合作西方行之有年

獨派團體提告「藍白政黨協商」違反總統副總統選舉罷免法，北檢已分案偵辦，將馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲列為被告。前總統馬英九辦公室4日回應，總統蔡英文才稱未干預司法，但北檢馬上把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦。

國民黨與民眾黨11月15日舉行藍白合政黨協商，獨派團體台灣國認為前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「搓圓仔湯」，提告4人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。北檢受理案件後日前已簽分「選他字案」，將4人列為被告偵辦。

馬英九辦公室4日發布新聞稿回應，蔡總統3日才說沒有干預司法，但台北地檢署馬上把馬英九、侯友宜、朱立倫、柯文哲等人列為被告並偵辦，把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，根本是台北地檢署直接打了蔡總統的臉，民眾自有公評。

此外，總統蔡英文3日出席民進黨總統參選人賴清德競選總部成立大會時表示，「大家還記得馬王政爭嗎」，當時的總統把手伸進司法，特偵組監聽國會議長，導致總統鬥爭立法院長的憲政危機。

馬辦指出，所謂「馬王政爭」，其實是民進黨立法院黨團總召柯建銘的「司法關說」案，請問蔡總統是否追究柯建銘，且馬英九被柯建銘等誣指的「洩密案」，歷經司法檢驗定讞無罪，證明真正在干預司法的是民進黨，蔡總統顛倒黑白，搬弄是非，已不適格擔任總統。

馬辦提到，蔡總統執政7年多，詐騙案件頻傳，貪腐事蹟不斷，包括疫苗採購、快篩、雞蛋等，用新台幣幾十萬元成立的小公司包了政府好幾億元的採購，乃至於幾千億元前瞻預算到底用在那裡，民間質疑不斷，所以一定要政黨輪替，重啟特偵組，將每個弊案都查個清楚。

馬辦強調，蔡總統干預司法事蹟，已到「罄竹難書」程度，包括主持司法改革會議要求表決到有結果，對前交通部長郭瑤琪遭法院判刑定讞的判例發表意見，縱容監委陳師孟約詢判決馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，以及提名劣跡斑斑的「綠友友」大法官等，而輿論也批評蔡總統過去任命表姐夫吳明鴻當最高行政法院院長，已到無法無天的地步。

藍白協商遭列被告，藍：綠干預司法才是搓圓仔湯

獨派團體提告「藍白政黨協商」違反總統副總統選舉罷免法，北檢已分案偵辦，將馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲列為被告。國民黨發言人楊智伃4日表示，民進黨才真正是把司法當成圓仔湯隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商。

國民黨與民眾黨11月15日舉行藍白合政黨協商，獨派團體台灣國認為前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「搓圓仔湯」，提告4人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。北檢受理案件後日前已簽分「選他字案」，將4人列為被告偵辦。

國民黨發言人楊智伃4日透過媒體群組表示，民進黨才真正是把司法當成圓仔湯隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商，根本是把司法搓成了政治的形狀。

楊智伃指出，在國際民主國家中，為了組織聯合政府進行政黨協商，早已行之有年，在台灣若以民進黨的例子來說，2014年台北市長選戰，民進黨當時就與柯文哲達成政治協商的合作，禮讓柯文哲出來參選台北市長；而在2011年總統蔡英文首度選總統時，在最後一場總統電視辯論會中，也提出組織聯合政府的概念。

楊智伃表示，民進黨這個標榜著民主進步的政黨甚至把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成「搓圓仔湯」去辦，民進黨干預司法的行為，才是真正的搓圓仔湯，民進黨才是把司法當成圓仔湯隨便搓，搓成民進黨的形狀。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航