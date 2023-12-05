國小生瘋中國零食「魔芋爽」躲廁所偷吃，醫師示警鈉含量高藏健康風險
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開業診所院長王介立日前曾在臉書指出，「魔芋爽」是高度加工食品，甚至是超高脂略低碳水的食品，更可怕的是每100克有破千毫克的鈉，基本與超商販售最鹹的梅肉差不多。
（中央社）來自中國的「魔芋爽」最近成為不少國小生喜愛的零食，全教總昨（4）日說，如有營養衛生疑慮，老師可向學生分析成分及可能對健康造成的影響，透過勸導來提醒學生。
近日有國小老師在臉書分享，來自中國的零食「魔芋爽」，主要成分是蒟蒻加上大量添加物，含鈉量相當高，過度食用恐會影響學童健康，學校有老師希望學生不要吃，學生竟躲進廁所偷吃，「這種吃下肚的東西，比蘿蔔刀更危險」，校園和家長都應加強宣導，提醒學生盡量避免或酌量食用。
全國教師工會總聯合會理事長侯俊良告訴《中央社》記者，老師平常在校都會注意營養教育，如發現某些食品有營養衛生疑慮，可以先瞭解這些東西的成分，再向學生分析可能對健康造成的影響，以勸導方式提醒學生避免食用。
侯俊良提到，如果學生只是偶爾嚐鮮，還不用太擔心，但如果食用太過量，或是這些食品已經會危害到學童健康時，才會需要採取禁止手段；如果真要採取較強硬的方式，老師一定要先和家長溝通並取得理解，避免造成誤會。
小包裝的「魔芋爽」，不論大人或小孩都容易一包接著一包下肚，忘記攝取量。開業診所院長王介立日前曾在臉書（Facebook）指出，「魔芋爽」是高度加工食品，甚至是超高脂略低碳水的食品，更可怕的是每100克有破千毫克的鈉，基本與超商販售最鹹的梅肉差不多。
長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海接受媒體聯訪表示，依年齡不同，醫學上兒童到青少年有不同的每日建議鈉攝取量，其中1到3歲建議1天不超過1200毫克、4到8歲不超過1500毫克、9到13歲不超過1800毫克，14到18歲及成人，則建議不超過2300毫克。
顏宗海說明，不論孩童或成人，如攝取過多高鈉食物，都易提高罹患高血壓或心血管疾病風險，而小包裝「魔芋爽」，小小1包鈉含量就超過200毫克，但其實人1天中還會吃正餐、喝湯、吃其他零食等，也都會攝取到鈉，若再攝取含鈉含量這麼高的點心零食，很容易超標，因此不建議過度攝取。
根據衛生福利部食品藥物管理署數據，去（2022）年1月1日至今年10月31日，中國進口零食「魔芋爽」共計報驗144批，重量達515.483公噸。
食藥署透過文字告訴《中央社》記者，進口中國「魔芋爽」須先向國際貿易署辦理輸入許可證，再向食藥署申請輸入查驗，所以實際輸入量須視海關實際放行數量。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
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為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
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