國小生瘋中國零食「魔芋爽」躲廁所偷吃，醫師示警鈉含量高藏健康風險

（中央社）來自中國的「魔芋爽」最近成為不少國小生喜愛的零食，全教總昨（4）日說，如有營養衛生疑慮，老師可向學生分析成分及可能對健康造成的影響，透過勸導來提醒學生。

近日有國小老師在臉書分享，來自中國的零食「魔芋爽」，主要成分是蒟蒻加上大量添加物，含鈉量相當高，過度食用恐會影響學童健康，學校有老師希望學生不要吃，學生竟躲進廁所偷吃，「這種吃下肚的東西，比蘿蔔刀更危險」，校園和家長都應加強宣導，提醒學生盡量避免或酌量食用。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良告訴《中央社》記者，老師平常在校都會注意營養教育，如發現某些食品有營養衛生疑慮，可以先瞭解這些東西的成分，再向學生分析可能對健康造成的影響，以勸導方式提醒學生避免食用。

侯俊良提到，如果學生只是偶爾嚐鮮，還不用太擔心，但如果食用太過量，或是這些食品已經會危害到學童健康時，才會需要採取禁止手段；如果真要採取較強硬的方式，老師一定要先和家長溝通並取得理解，避免造成誤會。

小包裝的「魔芋爽」，不論大人或小孩都容易一包接著一包下肚，忘記攝取量。開業診所院長王介立日前曾在臉書（Facebook）指出，「魔芋爽」是高度加工食品，甚至是超高脂略低碳水的食品，更可怕的是每100克有破千毫克的鈉，基本與超商販售最鹹的梅肉差不多。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海接受媒體聯訪表示，依年齡不同，醫學上兒童到青少年有不同的每日建議鈉攝取量，其中1到3歲建議1天不超過1200毫克、4到8歲不超過1500毫克、9到13歲不超過1800毫克，14到18歲及成人，則建議不超過2300毫克。

顏宗海說明，不論孩童或成人，如攝取過多高鈉食物，都易提高罹患高血壓或心血管疾病風險，而小包裝「魔芋爽」，小小1包鈉含量就超過200毫克，但其實人1天中還會吃正餐、喝湯、吃其他零食等，也都會攝取到鈉，若再攝取含鈉含量這麼高的點心零食，很容易超標，因此不建議過度攝取。

根據衛生福利部食品藥物管理署數據，去（2022）年1月1日至今年10月31日，中國進口零食「魔芋爽」共計報驗144批，重量達515.483公噸。

食藥署透過文字告訴《中央社》記者，進口中國「魔芋爽」須先向國際貿易署辦理輸入許可證，再向食藥署申請輸入查驗，所以實際輸入量須視海關實際放行數量。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航