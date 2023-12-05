日本「僧侶系」音樂人藥師寺寬邦來台巡演，以音樂弘法祈願和平、人們內心平靜

（中央社）日「僧侶系」音樂人藥師寺寬邦即將訪台，帶來「福．願Blessing」演出。藥師寺寬邦32歲開始修行，繼承家族400年歷史寺廟，「希望在紛爭變化的當下，透過音樂和佛經來祈願和平、人們內心平靜」。

藥師寺寬邦改編的佛經「心經」原創版〈般若心經cho ver.〉在YouTube上已經累積超過5000萬次的播放量，他接受《中央社》記者線上專訪時表示，他想跟世界分享他在生活中「珍惜的東西」，而佛教音樂和歌曲是跟大家分享的方式，「透過音樂我盡可能表達自己，也忠於自己」。

藥師寺寬邦（Yakushiji Kanho）從抗拒到接受家族志業，過程糾結，「日本的寺廟是世襲制，潛規則是如果你出生在寺廟，你就會出家而且並接管寺廟」；藥師寺寬邦因為是獨生子，「從青春期開始，我就意識到自己的命運。我知道我必須接管寺廟，但我不明白為什麼一定要出家。」

就在同時間，藥師寺寬邦發現父親的一把舊吉他，開始享受唱歌和寫歌的樂趣，他還和朋友組團，上大學後攜更希望成為職業音樂家，「這可能已經成為我逃避家庭的方式」；大學畢業後他組了「喫茶去（ Kissaquo）」樂團，開始獨立音樂人生涯，但也在演唱生涯過程中，發現音樂與佛經的關聯。

藥師寺寬邦回憶，他第1次去九州巡演的時候，當樂團唱完1首關於家鄉童年記憶的歌之後，1個老奶奶淚流滿面，「在簽名會上，她告訴我們，她想起了曾經照顧過她的爺爺奶奶」，藥師寺寬邦突然意識到，祭祖是為了 「緬懷」，佛教也是希望人們從生命感恩，從此對佛教產生興趣。

藥師寺寬邦表示，直到樂團1名成員病倒，演出被迫暫停活動，「我開始有時間看禪宗的書，開始面對自己的內心，與其用音樂逃避，不如再次認真面對我的命運」。

藥師寺寬邦開始用音樂弘法，「我們每天都在處理各種各樣事情，我知道無論好或壞，發生的每件事都有意義，更要珍惜日常中的任何感動。」

藥師寺寬邦表示，他屬於臨濟宗，他所表演的經文都是他平常在臨濟宗念誦的內容，包括「心經」與「大悲咒」等，「我會根據佛經的韻律和世界觀構思和弦，加入吉他、鋼琴和打擊樂」，藥師寺寬邦以不同的方式表達和體驗佛法，「我相信音樂和佛法共通，都能為大眾帶來希望和內心平靜」。

藥師寺寬邦「福．願Blessing」演出12月11日在高雄Live Warehouse，12月12日在台中Legacy，12月13日在台北Legacy音樂展演空間。

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航