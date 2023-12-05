經濟學者許成鋼：習近平掌權10年愈加強化極權制度，訪上海救經濟民心盡失難挽回
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中國現有地方債務高築、房地產市場低迷、房地產企業債務危機等問題，許成鋼指出，中國大量債務抵押主體是土地、房地產，經濟表現下滑時，土地、房地產價格在銀行帳面也迅速下跌，恐將引爆系列問題。他說，中國現在試圖先不讓房地產企業破產，不過這些擋不住土地、房地產價格下跌等問題，「怎麼弄都不行，現在碰到死結了，中共只能繼續掙扎」。
習近平掌權10年，許成鋼：愈加強化極權制度
（中央社）經濟學者許成鋼4日表示，中國經濟改革開放期間一度往分權式威權制演變，社會可容納有限的多元；中共總書記習近平掌權後，再重返極權制，強化控制、鞏固政權等目的大於經濟。
史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼4日於台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講，他於會中作出上述表示。
許成鋼表示，共產黨極權制特點包括黨控制國、黨統治社會的一切、不允許存在任何獨立於黨的組織、團體、財產；黨國持有或控制社會所有的財產、可暴力剝奪所有私有財產；所有個人包括黨幹部都喪失人權。
他提到，威權制不等於極權制，在威權制下，社會在產權、意識形態、政治上存在有限的多元，還有微弱的權力制衡，普遍理論認為，威權制會隨著經濟發展，逐漸過渡到民主憲政；從來沒有極權制過渡民主憲政的例子，因為極權制不允許任何威脅所在。
他指出，中國經濟改革開放期間一度朝分權式威權制演變，政治、人事由黨中央掌握，其他放權地方，地方自行決定資源如何配置，上級給下級目標，地方彼此競爭，各自努力提出條件拉攏台商、外資等，產生內部能動性，「只要你效忠中央就好了」。
習近平掌權10年改變了這個狀態。許成鋼指出，2013年以後，中共對於外界愈加敏感，強化社會各個面向控制，從稍加鬆散威權制重返極權制，權力收緊歸回黨中央，警戒任何可能動搖極權制因素，民企壯大發展，尤其引起中共擔憂，「預防和平演變、顏色革命比經濟更重要」。
許成鋼認為，極權制對於社會全面控制、非常暴力，在這樣的壓力下，這樣的制度何時會崩潰，實在很難判斷，如果經濟長期低迷，社會菁英階層有改變共識時，有可能是制度崩潰時；倘若軍隊分化，也有可能構成條件，「人們不能假設共產黨永遠能夠統治所有軍隊」。
習近平訪上海救經濟，許成鋼：民企信心盡失難挽回
（中央社）中國領導人習近平日前視察上海，外界視為提振民企信心訊號。學者許成鋼說，中共做的每件事情都是為了穩定政權，先前一系列監管是擔心民企太壯大；民企信心盡失後難挽回。
美國史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼4日在台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講；他於會中、會後受訪時作出上述表示。
習近平日前赴上海視察，強調上海要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力；他後來在長三角一體化發展座談會上說，長三角要帶頭支持民營經濟健康發展，進一步優化民企發展環境。
許成鋼表示，中共不關心經濟，關心政權穩定；2019年香港「反送中」期間，港人挑戰的是「如何統治香港」，卻被政府粗暴對待；香港經濟表現走下坡，這是可以預期的，也再次佐證中共以穩定政權為優先。
他說，中共先前推出一系列監管措施，擔心的是民企太壯大，現在的經濟問題都是這些介入措施所導致；官方作再多鼓勵措施都難救民企信心，中國在改革開放過程中累積企業家信心，這才使民企得以發展，信心一但喪失，很難挽回。
許成鋼提到彼時中國領導人鄧小平「九二南巡」也是起於對政權被動搖的擔心。
他說，鄧小平1992年南巡被視作對於中國改革開放起了重要作用，被後人講得「天花亂墜」，時空背景仍是中共對於政權被動搖的憂慮，時逢六四天安門事件後、蘇聯解體，中共勢必要考慮經濟問題，否則恐將動搖政權基礎。
中國現有地方債務高築、房地產市場低迷、房地產企業債務危機等問題，許成鋼指出，中國大量債務抵押主體是土地、房地產，經濟表現下滑時，土地、房地產價格在銀行帳面也迅速下跌，恐將引爆系列問題。
他說，中國現在試圖先不讓房地產企業破產，不過這些擋不住土地、房地產價格下跌等問題，「怎麼弄都不行，現在碰到死結了，中共只能繼續掙扎」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
我們想讓你知道的是
從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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