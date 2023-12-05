經濟學者許成鋼：習近平掌權10年愈加強化極權制度，訪上海救經濟民心盡失難挽回

習近平掌權10年，許成鋼：愈加強化極權制度

（中央社）經濟學者許成鋼4日表示，中國經濟改革開放期間一度往分權式威權制演變，社會可容納有限的多元；中共總書記習近平掌權後，再重返極權制，強化控制、鞏固政權等目的大於經濟。

史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼4日於台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講，他於會中作出上述表示。

許成鋼表示，共產黨極權制特點包括黨控制國、黨統治社會的一切、不允許存在任何獨立於黨的組織、團體、財產；黨國持有或控制社會所有的財產、可暴力剝奪所有私有財產；所有個人包括黨幹部都喪失人權。

他提到，威權制不等於極權制，在威權制下，社會在產權、意識形態、政治上存在有限的多元，還有微弱的權力制衡，普遍理論認為，威權制會隨著經濟發展，逐漸過渡到民主憲政；從來沒有極權制過渡民主憲政的例子，因為極權制不允許任何威脅所在。

他指出，中國經濟改革開放期間一度朝分權式威權制演變，政治、人事由黨中央掌握，其他放權地方，地方自行決定資源如何配置，上級給下級目標，地方彼此競爭，各自努力提出條件拉攏台商、外資等，產生內部能動性，「只要你效忠中央就好了」。

習近平掌權10年改變了這個狀態。許成鋼指出，2013年以後，中共對於外界愈加敏感，強化社會各個面向控制，從稍加鬆散威權制重返極權制，權力收緊歸回黨中央，警戒任何可能動搖極權制因素，民企壯大發展，尤其引起中共擔憂，「預防和平演變、顏色革命比經濟更重要」。

許成鋼認為，極權制對於社會全面控制、非常暴力，在這樣的壓力下，這樣的制度何時會崩潰，實在很難判斷，如果經濟長期低迷，社會菁英階層有改變共識時，有可能是制度崩潰時；倘若軍隊分化，也有可能構成條件，「人們不能假設共產黨永遠能夠統治所有軍隊」。

Photo Credit: 中央社 史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼4日於台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講。中央社記者李雅雯攝 112年12月4日

習近平訪上海救經濟，許成鋼：民企信心盡失難挽回

（中央社）中國領導人習近平日前視察上海，外界視為提振民企信心訊號。學者許成鋼說，中共做的每件事情都是為了穩定政權，先前一系列監管是擔心民企太壯大；民企信心盡失後難挽回。

美國史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼4日在台灣大學以「制度基因：中國制度與極權主義制度的起源」為講題演講；他於會中、會後受訪時作出上述表示。

習近平日前赴上海視察，強調上海要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力；他後來在長三角一體化發展座談會上說，長三角要帶頭支持民營經濟健康發展，進一步優化民企發展環境。

許成鋼表示，中共不關心經濟，關心政權穩定；2019年香港「反送中」期間，港人挑戰的是「如何統治香港」，卻被政府粗暴對待；香港經濟表現走下坡，這是可以預期的，也再次佐證中共以穩定政權為優先。

他說，中共先前推出一系列監管措施，擔心的是民企太壯大，現在的經濟問題都是這些介入措施所導致；官方作再多鼓勵措施都難救民企信心，中國在改革開放過程中累積企業家信心，這才使民企得以發展，信心一但喪失，很難挽回。

許成鋼提到彼時中國領導人鄧小平「九二南巡」也是起於對政權被動搖的擔心。

他說，鄧小平1992年南巡被視作對於中國改革開放起了重要作用，被後人講得「天花亂墜」，時空背景仍是中共對於政權被動搖的憂慮，時逢六四天安門事件後、蘇聯解體，中共勢必要考慮經濟問題，否則恐將動搖政權基礎。

中國現有地方債務高築、房地產市場低迷、房地產企業債務危機等問題，許成鋼指出，中國大量債務抵押主體是土地、房地產，經濟表現下滑時，土地、房地產價格在銀行帳面也迅速下跌，恐將引爆系列問題。

他說，中國現在試圖先不讓房地產企業破產，不過這些擋不住土地、房地產價格下跌等問題，「怎麼弄都不行，現在碰到死結了，中共只能繼續掙扎」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰