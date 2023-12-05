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2023/12/05,
政治

小笠原欣幸分析藍綠白支持率趨勢：侯友宜顯著上升、賴清德基礎牢固、柯文哲11月底面臨挑戰

小笠原欣幸分析藍綠白支持率趨勢：侯友宜顯著上升、賴清德基礎牢固、柯文哲11月底面臨挑戰
Photo Credit: Yoshiyuki Ogasawara

我們想讓你知道的是

小笠原指出，柯文哲與前總統馬英九簽署共識文後又迅速推翻，這種反覆態度使中間選民的支持因而下滑，而他選擇吳欣盈作為副總統參選人的效果似乎並不顯著。不過，他分析，儘管柯文哲表現的如此反覆無常，仍然有一群堅定相信柯文哲的「柯粉」，因此儘管柯文哲的支持率目前位居第3，要判斷他的支持率是否持續下滑仍尚早。

（中央社）日本學者小笠原欣幸分析8月開始總統大選3組人選支持率趨勢，國民黨總統參選人侯友宜支持率顯著上升；民進黨總統參選人賴清德有牢固支持基礎；民眾黨的柯文哲11月底面臨挑戰。

日本國立東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸3日在社群媒體發表文章，根據台灣民意基金會美麗島鏡週刊ETtodayTVBS這五間機構的數據，分析從8月以來三腳督的支持率變化。

小笠原指出，侯友宜的支持率正在顯著上升，儘管數據有限，藍白合的博弈中，侯友宜似乎成為勝方。而侯友宜支持率的成長，小笠原推測可能跟邀請趙少康擔任副總統參選人有關。

此外，他分析，民進黨總統參選人賴清德擁有牢固的支持基礎。10月開始賴清德的支持率略有下滑，小笠原推測可能是因為選民的注意力被在野黨的「政治八點檔」所吸引，而這種影響在11月更加明顯，但賴清德在11月的支持率仍稍有回升。

小笠原指出，賴清德能夠挺過「強烈颱風」的襲擊，一方面得益於他邀請蕭美琴擔任副總統參選人，另一方面也反映了民進黨有堅實的基本盤。小笠原表示，如果這種影響的解釋是正確的話，賴清德在11月的支持率可能已經觸底，預計在12月有所回升，不過回升幅度能有多少，將是另一個問題，仍需要持續關注。

至於民眾黨總統參選人柯文哲，小笠原分析柯文哲11月底面臨嚴峻挑戰，在藍白合談判過程，他對侯友宜的言行導致原本從國民黨倒向他的支持者回流國民黨。

小笠原指出，他與前總統馬英九簽署共識文後又迅速推翻，這種反覆態度使中間選民的支持因而下滑，而他選擇吳欣盈作為副總統參選人的效果似乎並不顯著。

不過，他分析，儘管柯文哲表現的如此反覆無常，仍然有一群堅定相信柯文哲的「柯粉」，因此儘管柯文哲的支持率目前位居第3，要判斷他的支持率是否持續下滑仍尚早。

小笠原在文章最後小結，隨著柯文哲的支持率下滑，選戰的格局似乎正回歸到傳統的藍綠對決。而趙少康的參戰更進一步強化這種印象。不過，他指出不能僅憑11月底的數據就做出判斷。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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