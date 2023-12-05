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2023/12/05,
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新加坡政府為貓奴帶來福音，34年組屋住戶「禁貓令」將走入歷史

新加坡政府為貓奴帶來福音，34年組屋住戶「禁貓令」將走入歷史
Photo Credit: GettyImages

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新加坡官方擬廢除長達34年的組屋「禁貓令」，當局提出組屋飼養貓隻的管理規則，如果規則明年順利通過，組屋住戶若想成為貓奴，必須先取得執照，每戶最多可以養2隻貓，所有寵物貓都必須植入微型晶片（microchip）。

綜合《聯合早報》及《亞洲新聞台》報導，新加坡政府計劃2023年實施貓隻管理框架，允許組屋居民飼養寵物貓。如果一切順利，組屋住戶最快在明年，每家最多可以飼養兩隻貓，這意味新加坡實施長達34年的「禁貓令」將走入歷史。

新加坡通訊及新聞部兼國家發展部高級政務部長陳杰豪2日宣佈，國家公園局屬下的動物與獸醫事務組（AVS）已經擬定貓隻管理框架，並展開為期兩個月的公眾諮詢。

陳杰豪說：「我們意識到，要給現有貓主充足的時間來完成執照條件。我們打算設一至兩年的過渡期，在此期間，所有寵物貓執照將免費發放。我們希望滿足部分居民養貓願望和維護所有人的和諧生活環境之間，取得平衡。」

據報導，過渡期結束後，貓隻管理規定，包括組屋住戶必須取得執照，才能飼養寵物貓。所有寵物貓都必須植入微型晶片（microchip），以及所有首次申請執照者，必須先完成基本寵物護理技巧的免費網路課程，才能取得執照等。

當局補充，首次申請執照養貓的人士亦應該確保寵物貓在公共場合「受到控制」，並採取措施保護貓隻免受室內和室外的危險，例如安裝窗花設置了阻礙物，以防止貓隻四處遊蕩或從高處墜落。

儘管如此，當局也意識到，一些家庭目前擁有的寵物貓數量，可能超過了每戶組屋養兩隻貓的規定。 為此，當局表示如果貓隻管理框架明年上路，那些擁有兩隻貓以上的貓主也可以申請許可，並保留現有的寵物貓。

組屋（Flat）是新加坡的公共住宅，新加坡約有八成的民眾都居住在組屋。

自1989年起，新加坡政府禁止組屋住戶養貓，違反將被罰款新幣4000元 （約新台幣9萬5280元）。儘管組屋禁止養貓，但並不禁止養狗，主要原因是貓隻跟狗狗不一樣，貓隻自主性比較強，通常不願意乖乖待在家裡，也不願被拴著，如果讓貓隻在組屋區域任意出沒，可能會在公共場合隨意大小便，對鄰居造成不便。

經過貓隻愛好者多年反應與抗議，不滿貓隻被汙名化，新加坡官方終於提出組屋飼養貓隻的管理規則。如果規則順利通過，組屋住戶若想成為貓奴，必須先取得執照，最多可以養2隻貓隻。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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