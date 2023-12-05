《紐約時報》：台灣年輕人關注生計、厭倦地緣政治議題，恐成總統大選不可測變數
我們想讓你知道的是
在《紐約時報》採訪中，這些台灣年輕選民提到住房成本上漲、收入成長緩慢和職業前景日益黯淡等問題，還有許多人對台灣兩大主要政黨民進黨和國民黨表示失望。
（中央社）近幾個月來，台灣2024大選各黨關注焦點仍是兩岸問題。然而對年輕選民而言，住房、電信詐騙和投票年齡等攸關生計的議題，不僅是他們的主要考量，也是左右選舉結果的不可測變數。
《紐約時報》（New York Times）4日分析，年輕選民堪稱這場影響深遠選戰中的關鍵變數。許多台灣選民、特別是年齡在20多歲和30多歲的選民表示，他們已厭倦地緣政治議題，並渴望選戰更聚焦在內政。在採訪中，這些年輕選民提到住房成本上漲、收入成長緩慢和職業前景日益黯淡等問題，還有許多人對台灣兩大主要政黨民進黨和國民黨表示失望。
《紐時》指出，這種情緒有助推動第三勢力的崛起。台灣民眾黨之所以在民調中獲得支持，部分原因在於人們（尤其是年輕人）對生計問題的不滿。民進黨與國民黨也提出了一系列政策，承諾應對這些憂慮。
年輕人最終選票流向，以及到底有多少人會投票，可能對明（2024）年1月13日的總統大選具有決定性的影響。根據官方數據，在2020年的上屆總統大選中，20多歲和30多歲台灣選民的投票率約7成，比例低於中、老年選民。政府估計，20至34歲民眾占台灣人口五分之一。
在高雄念書、主修生物科技的25歲學生沈志翔（Shen Chihhsiang，音譯）說，「我們已經厭倦政黨間的分歧和口水戰。我擔心的不是難以改變的大國政治，我更關心的是畢業後能否找到工作、買得起房子。」
年輕選民的不滿，也凸顯出下屆政府將面臨解決壓力的部分議題。台灣以領先全球的半導體產業聞名，但在小公司裡，許多年輕勞工的收入相對較低，通貨膨脹可能吃掉小幅加薪，多個城市的房價也上漲。
民進黨總統參選人、現任副總統賴清德已連續數月在民調中領先，但他對國民黨參選人侯友宜的優勢已經縮小。在近日的民調中，民眾黨參選人柯文哲聲勢略有下滑，但他仍可能發揮決定性作用，吸引曾經投給民進黨的年輕選票。
國立政治大學政治學助理教授南樂（Lev Nachman）表示，根據他與台灣學生的焦點小組討論結果，「年輕人對柯文哲的支持，很大程度上並非出自對柯文哲本人及其政策的真心敬佩，而是出於挫敗感」。
他還說，「民進黨與國民黨同樣糟糕的想法，似乎已在許多年輕選民心中根深蒂固」。
根據「美麗島電子報」近期的民調結果，20至29歲受訪者中，有29%支持柯文哲與他的副手吳欣盈，呈現滑落，另有36%支持賴清德。其他民調也顯示類似趨勢，但專家認為，這樣的結果可能在選前數週發生變化。
另一方面，台灣青年民主協會理事長張育萌表示，對生計議題的關注並不代表台灣人不重視與中國發生衝突的風險。該組織上月主辦「2024總統大選青年論壇」，賴清德與柯文哲都在會中回答了年輕選民的問題。
張育萌在會後告訴媒體記者，「我認為年輕人仍高度關注國際議題」，比如兩岸關係，但「除此之外，他們也會關心其他各類議題」。
《紐時》表示，過去民進黨通常會贏得多數年輕選票，但在蔡英文總統執政2屆後，這個黨已稱不上新面孔。許多台灣年輕人也將主要反對黨國民黨視為一個包袱沉重、過度親中的政黨。
美國的台灣事務專家、北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）教授任雪麗（Shelley Rigger）指出，對於現在的台灣年輕選民來說，民進黨就是建制派，「不論這個黨原本計劃為年輕人做什麼，現在都應該已經做了。很多年輕人對經濟感到不滿」。
賴清德近來宣布了一系列青年政策，承諾增加就業機會並削減高昂住房成本，他也宣布前駐美代表蕭美琴為競選搭檔。多名專家認為，蕭美琴可能激發選民對民進黨的熱情。
蕭美琴在上月的記者會中矢言做得更多，以化解年輕人在就業、住房和環境議題上的焦慮。
家鄉在台南、目前在台北科技公司工作的林小姐告訴《紐時》，她尚未決定是否要返鄉投票，「當我看到政黨間的惡鬥，有時我會覺得我的這一票改變不了任何事情。」
新聞來源
延伸閱讀
- 法國紀錄片揭TikTok試圖影響台灣大選、分化民眾改變認同，專家：我認為台灣人確實應該害怕
- 陸戰見真章：柯盈配鞏固都會區與黃國昌分進合擊，侯康配大型造勢強化空戰全力催票，賴蕭配選前兩週號召百萬人民站出來
- 各黨總統候選人積極爭取年輕選民，「政治網紅」柯文哲會一直贏下去嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-12-05 《紐約時報》：台灣年輕人關注生計、厭倦地緣政治議題，恐成總統大選不可測變數
- 2023-12-05 小笠原欣幸分析藍綠白支持率趨勢：侯友宜顯著上升、賴清德基礎牢固、柯文哲11月底面臨挑戰
- 2023-12-05 北檢分案偵辦「藍白政黨協商」，馬朱侯柯遭列被告，藍：綠干預司法才是搓圓仔湯
Tags：
「綠領人才」現正夯，綠領職業大揭秘！
我們想讓你知道的是
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，一起來認識近年新興的「綠領人才」吧！
面對減碳壓力，各國政府加速推動淨零轉型，使得近年來綠領工作需求成長快速，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入；一起來認識這些綠領人才的工作內容！
綠領人才1：光電案場規劃師
光電案場規劃師是負責規劃和設計太陽能光電案場的靈魂人物，在太陽能發電項目的早期階段，負責評估場地、分析建物現況、土地利用、考慮環境因素，並規劃如何最有效地配置太陽能光電設施。
這些專業人員需要考慮光電模組的布局、設備的選擇、發電量的預估，同時要確保設施的安全性、環境平衡以及與當地社區的協調，需要同步評估技術、政策、法規、成本等多方面的考量。包含評估技術的可行性、效率及成本；處理預算和籌資，確保有足夠的資金來支持建置和運營光電案場，與銀行、投資者等對象進行談判和合作。同時也會參與詳細的建物與土地利用規劃、設計太陽能裝置的配置，最後擬定適當的執行方案。
適合有這些技能的人才：工程和技術知識、專案管理能力、太陽光電技術士、具電腦繪圖能力者、安全衛生管理、現場工務工程師、系統整合工程師。
綠領人才2：離岸風場施工經理
隨著離岸風電產業的從無到有，這項與海相伴的新興職業也因應而生，離岸風場施工經理作為「海上工頭」，需要管理船上的施工團隊。該職位作為施工船船長以及業主間的橋樑，在施工過程中扮演協調、判斷、下指令的關鍵角色，並同時負責管理設備運作的安全性，確保風場設備能安全順暢地運作，也需要臨場反應與即時調度，除了擁有豐富的工程知識，也需具備高度的專業和隨機應變能力。
此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
*以上資訊部分由大同智能、伯威海事、陽光伏特家、富邦銀行提供。
（經濟部能源署廣告）