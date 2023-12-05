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2023/12/05,
軍事

軍事學者：中共解放軍重點已非台海，而是西太平洋對美拒止作戰

軍事學者：中共解放軍重點已非台海，而是西太平洋對美拒止作戰
國防部智庫、國防安全研究院4日舉辦座談會，國防 大學政治作戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤 （中）出席。中央社記者游凱翔攝 112年12月4日

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揭仲指出，中共去年8月圍台軍演期間，片面推翻兩岸以海峽中線作為軍事行動分界線的「中線默契」，並宣示將常態化的在中線以東演訓；同時自今年8月19日起，藉派戰機於台灣在中線以東所劃定的「限航區」內長時間停留、甚至在不同「限航區」間穿梭飛行的新模式，進一步否定台灣有依據自身法令，管轄台灣海峽空中交通的權力，將台灣矮化為地方政府，是不折不扣的「法律戰」手段。

（中央社）國防院4日舉辦座談會，與會的國防大學教授馬振坤分析，共軍活動範圍已覆蓋台灣海峽並前推至台灣東方海域、西太平洋，研判未來對台軍事行動重心已不再是台海，而是對美軍實施拒止作戰的西太平洋海域。

國防部智庫、國防安全研究院4日下午舉辦「中共於台灣周邊海空域之威脅」座談會，國防院執行長陳明祺、國防院學者歐錫富、柯永森、洪子傑、黃宗鼎、龔祥生、多名國軍學官，及國家政策研究基金會副研究員揭仲、台灣大學政治系副教授蔡季廷、國防大學政治作戰學院中共軍事事務研究所教授馬振坤、中研院歐美研究所研究員林正義等人出席。

馬振坤指出，觀察近次軍演及共機動態，共軍在台灣海峽內已不實施針對性的對台軍演而改為海空戰備警巡，呈現出共軍活動範圍已覆蓋台海並前推至台灣東方海域、西太平洋，顯示共軍隊台海內的海空戰場環境已基本掌握，未來對台軍事行動重心已不再是台海，而是對美軍實施拒止作戰的西太平洋海域。

馬振坤表示，因為共軍認為唯有阻絕美軍介入台海軍事衝突，才是贏得對台軍事行動的關鍵，一旦共軍成功阻擋美軍，便能迫使台灣接受大陸和平統一的政治安排，達到以戰逼和目的，此舉符合共軍軍事戰略指導原則「掌握戰場主動權」。

國防院舉行座談會 學者黃宗鼎出席
Photo Credit: 中央社
國防部智庫、國防安全研究院4日舉辦座談會，國防院學者黃宗鼎出席。中央社記者游凱翔攝 112年12月4日

黃宗鼎認為，中共在2018年設立戰區發言人、2019年官媒央視成立軍事頻道、2020年迄今持續對台遂行軍演認知作戰等手段，顯示中共正推動炒作主權維護訊息的「維權認知戰」。

洪子傑觀察近年共機擾台樣態時提到，相關擾台行動固然有政治目的，但相較之下，以政治事件為藉口服務軍事目的的情況將更為明顯，建議國防部未來在揭露周邊動態時，在不影響機密前提下，若能提供例如共艦位置等更精確資料，將有助於外界降低中國以政治事件為藉口增加軍事行動的合理性。

揭仲研判，中共將強化對台灣海峽的法律戰，他指出，中國外交部發言人汪文斌曾提及，「台灣海峽水域由兩岸的海岸向海峽中心線延伸，依次為中國的內水、領海、毗連區和專屬經濟區」，此發言代表中共官方對關於台海「法律戰」的主要論述，並進一步主張中共對台灣海峽享有主權權利和管轄權。

揭仲指出，中共也因此在去年8月圍台軍演期間，片面推翻兩岸以海峽中線作為軍事行動分界線的「中線默契」，並宣示將常態化的在中線以東演訓；同時自今年8月19日起，藉派戰機於台灣在中線以東所劃定的「限航區」內長時間停留、甚至在不同「限航區」間穿梭飛行的新模式，進一步否定台灣有依據自身法令，管轄台灣海峽空中交通的權力，將台灣矮化為地方政府，是不折不扣的「法律戰」手段。

國防院舉行座談會 學者揭仲出席
Photo Credit: 中央社
國防部智庫、國防安全研究院4日舉辦座談會，國家 政策研究基金會副研究員揭仲（右）出席。中央社記者游凱翔攝 112年12月4日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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