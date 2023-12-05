藍綠白副手太搶戲？蕭美琴國籍爭議，恐怕走入「信者恆信」的藍綠同溫層效應

2024年總統大選，不只是歷年來最晚確認總統參選人有誰的一次，同時，也可能是歷年來各黨副總統人選最吸引焦點的一次。

另外，這大概也是史上來最親美的副總統人選群，三組副總統都曾經在美國求學，甚至還具有美國籍。就連最後決定退選的另一組獨立參選人郭台銘的副手賴佩霞，也有美國籍。

登記不久就被質疑具有美國籍的民眾黨副總統人選吳欣盈（她是在美國出生，按美國屬地主義是一定曾有美國籍），是否已經放棄美國籍已經吵了一週，同時因為她的夫婿具有比利時貴族身分，又有英國籍，因此是否具有歐洲國藉也引起爭議。

當然，具有類似背景的蕭美琴，也同樣被質疑。

台灣事實查核中心（簡稱TFC），在12月3日公告其根據查詢美國聯邦政府政府公報，簡稱「聯邦公報」網站，2002年7月22日已公布放棄美國國籍名單有蕭美琴台語拼音Hsiao Bi-Khim，及英文中間名Louise，證實蕭美琴已經放棄美國籍。TFC因此認定關於蕭美琴具有美國籍的新聞是謠言。

不過蕭美琴的真正爭議其實不在於是否放棄美國籍，而是在於是否放棄過「中華民國國籍」，或是一開始不具有，而是透過其他方式歸化成中華民國國民。

台灣總統跟副總統有單獨的《選罷法》，比一般的《選罷法》更嚴格。其中有明確規定如果是恢復或是歸化中華民國國籍者，不能參選。也就是以前放棄過，後來申請回復；或是以前沒有，後來歸化成為中華民國國民。