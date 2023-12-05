布魯塞爾交通減碳：「電動載貨單車」取代短程開車需求，新創urbike啟動物流革命
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歐盟提供布魯塞爾586萬歐元進行3年推動計畫，民間購買電動載貨單車或連接的拖車，可獲得每台2000到4000歐元的補貼。薩拉欽說，民間部門最需要政府提供的是明確願景和政策推動路徑，布魯塞爾的「好行動」（Good Move）交通減碳計畫和循環經濟政策，創造節能減碳的生態系，對urbike是很強的支持，「讓我們有信心去做更大投資」。
文：田習如（中央社記者）
都市交通減碳是促使環境朝永續轉型不可或缺的一塊拼圖，卻也最直接衝擊日常生活領域。比利時布魯塞爾首都區政府推出「好行動」新政，力圖改變人們的通勤和物流方式，降低空汙、噪音、塞車困擾，也帶來新創意產業。
電動載貨單車興起是布魯塞爾近年交通減碳現象的一大亮點，馬路上常見單車前頭或後頭加裝超大籃子，不只載貨，還多的是載著數個小孩！新創社會型企業urbike是這模式的典範。
走進位於布魯塞爾最大火車站南站附近、由市政府出租的小型倉儲園區，看到一間門口停放各種新奇大型「菜籃車」的倉庫，讓記者立刻確定找對了地方。
這裡是urbike，創立於2019年，企業宗旨是「改變都市物流的最後一哩路」。共同創辦人薩拉欽（Renaud Sarrazin）告訴《中央社》：「我們想創造公平和有品質的工作，降低二氧化碳排放，改善布魯塞爾的生活品質。」
根據民間諮詢機構研究，2019年布魯塞爾市區塞車程度在歐洲大都市裡排名第7，進城的商用車有84％是貨車，且數量不斷成長。因此，物流轉型成了布魯塞爾政府推動交通節能減碳、降低空污和噪音的重要一環。
薩拉欽原是市府交通部門的研究人員，他與曾創立物流資訊系統公司的洛文斯（Philippe Lovens）因參與市府出資的載貨單車前導研究計畫而熟識，這項計畫與比利時郵局（bpost）、連鎖超市、藥局等大型企業合作，試辦效果不錯，兩人於是決定創業，讓這個模式商業化。
但公司成立不久就碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，「一切停擺了大約一週之後，新的需求上門了」，薩拉欽說，urbike協助13個服務機構運送兒童口罩，一個月內運量從600趟暴增到5000趟，「COVID實證了單車送貨行得通」。
疫情後urbike決定擴大業務，「從那之後，我們從未停止成長」，從2020年的10人企業，到如今正職員工45人，去年運量超過20萬趟，合作客戶涵蓋各種類型和規模，裝貨的「菜籃車」有多種類型，包括低溫箱。
「若照這速度，很快會變成100人以上的運輸公司，但我們其實不想變大」，薩拉欽說，維持現有規模才能好好管理，所以他們的策略是將運作模式複製到比利時其他城市如魯汶、安特衛普，類似連鎖作法，由在地團隊經營。
直線成長的過程並非沒有艱辛挑戰。首先，得要向市場證明單車物流模式是更有效率的選擇，這點其實違反直覺，「許多人不知道我們送貨一趟最多可載300公斤，不知道我們有低溫運送設備，也不知道我們比貨車節省50％的運送時間」。
布魯塞爾市府評估，所有貨物的25％和輕型貨物的50％都能利用電動單車運送，搭配政府協助在多處設置的企業共享微型集貨中心，密集都市裡運貨的最後一哩路反而因為電動單車輕巧、快速，減少了塞車或把貨車停在路口再靠人力搬進小巷的低效率。
薩拉欽說，創業初期他們費了許多心力說服客戶、教育市場，還好「現在已經比5年前省了八分力氣」。
第二個挑戰是說服客戶接受較高運費，因為要改變外送員低薪的常態。「我們創辦時有許多企圖心，包括希望這個創新模式首先是對員工有利」，相較Uber Eats、Deliveroo等外送平台採按件計酬，urbike的送貨員不論正職或兼職都採時薪簽約制，不論送幾件，每小時約12至15歐元，比其他送貨員平均每小時5至6歐元多了1倍。
「時薪制對我們身為最後一哩和社會經濟型企業來說，非常重要」，薩拉欽解釋，因為若按件計酬，會有趕路、忽視交通號誌等安全風險，因此他們想翻轉薪資低、壓力大，超時工作、沒有勞資合約的業界亂象。
但這就為urbike帶來雙重溝通壓力，「我們一方面要證明單車能省時、更有成本效率，另一方面也要說服對勞工公平的運送價格可能較高，但送貨員受到好訓練、高收入激勵表現，客戶的整體效率還是會更好」。
這家社會企業的另一項特色是內部民主，每個股東不論持股多少，股東會上都只有一票，使投資較多的大金主無法主導企業走向。
去年urbike為擴大業務而向大眾籌募到100萬歐元（約新台幣3400萬元），因此包括員工、市民、市府等機構投資人共有650名股東。
同時，股東報酬率上限設定在6％，「必須能獲利，否則不可能生存，但我們更在乎創造多少工作、改善生活品質，以及有助於這城市的轉型」，薩拉欽說「這讓我每天都很快樂」。
目前urbike客戶約40家，因當初開發的數位運籌系統適合大量模式，逾7成客戶是較大型企業。薩拉欽說，在地小商家其實很有意願參與改善城市環境，他們打算為其設計另一套管理系統，而大企業則有歐洲聯盟（EU）設下的減碳目標壓力和社會責任，需要改變物流模式，因此單車是大小企業通吃的關鍵解決方案。
除了這家標竿型企業，布魯塞爾市府也廣泛推動電動載貨單車取代短程開車的需求。據其估計，市內60％的旅程都是在5公里以下的短程。
市府交通部門發言人戴斯眉（Pieterjan Desmet）告訴《中央社》，政府首要是做好適合單車上路的基礎建設，其次因歐盟資金補助，鼓勵家庭和商家嘗試接送小孩、載貨，讓他們體會這是最有效率的方式。
歐盟提供布魯塞爾586萬歐元進行3年推動計畫，民間購買電動載貨單車或連接的拖車，可獲得每台2000到4000歐元的補貼。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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