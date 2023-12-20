鄭麗文《台灣光電綠能通識讀本》：「反核煉金術」與「二次金改」如出一轍，只想著如何讓「綠友友」大小標案通吃
我們想讓你知道的是
本書反思綠能與生態的輕重權衡，梳理光電弊案的來龍去脈，以及一窩蜂的全台種電風潮。作者本著政治工作者的初心，積極提出「我們要的是零碳家園，而不是非核家園」之願景，批判政府不該因意識形態，提出躁進不務實的政策；更不該為了經濟，犧牲環境，深入叩問台灣這塊土地的未來究竟要往哪裡走。
文：鄭麗文
被搞到破產的台電
根據明道大學講座教授、會計師王鎮東計算，台電目前各機組發電，燃煤占19.55％，燃氣占37.19％，合計56.74％，但這兩樣能源均來自進口，2022年2月至2023年3月，燃煤平均漲幅是162％，燃氣漲幅平均100％，因此民生、工業用電電費至少上漲一倍，才能避免虧損或破產。但是若電費上漲這麼多，各行各業的成本就要增加，生活成本就要增加，生活品質就會下降。
你可以看到王鎮東製作的圖表，發現燃煤發電成本超過4元，燃氣發電成本接近4元，太陽能板發電成本超過4元（接近燃煤），風力發電成本接近2元，最便宜的是核能發電，差不多1.7元左右。
核二廠2號機於2023年3月14日正式停止運轉，供電缺口由大潭電廠8、9號機組替代。但兩部機組工期延誤，台電供電必定吃緊。核能三廠兩部機組分別在2024年、2025年執照到期，民進黨政府不打算讓其延役。因此2024年核能發電會全部終止，實現非核家園。
經濟部長王美花說，核能發電實現之後，會以水力發電補上缺口。問題是，台灣都缺水了，怎麼會有多餘的水來發電？
風電七年來已投入超過2兆元，但發電量僅占全部總發電量的0.2％，而且為了促成綠電發展，台電還被迫以每度7.14元購買風電。如果現在電費消費端是每度賣2元，等於買一度電虧5元。
台電實收資本額3300億元，核四投資了3100億元，打了水漂，2022年虧了2271億元，2023年1月底為止虧了321億元，一共累積虧損5692億元。這樣的公司焉能不倒閉？
台電虧損，背後支撐的是經濟部長還是百姓納稅錢？
2020年12月28日，經濟部長王美花說：「因為台電資本額才3300億，目前累計虧損617億，如果再認列核四資產減損，必須由國家增資彌補，否則就要宣布破產。」
2021年4月1日，我在總質詢的時候就問過經濟部長王美花，2020年12月18日四大公投後確定不會重啟核四，那麼台電是否會宣布破產？王美花回答：「我們不會讓台電破產，因為台電是台灣非常重要的資產，核四停建後會把這個場地重新規劃再做利用。」
但是儘管原先核四的場地重新規劃再利用，剩餘的價值能夠彌補台電所虧損的金額嗎？
在未來2050台灣淨零排放路徑中，八年內有9000億轉型預算投入12項關鍵戰略，其中就有4,400億來自各國營事業投入能源轉型及淨零轉型的投資，台電現在不只虧損，甚至面臨宣布破產的窘境，這種情況下，又該怎樣做投資呢？
常常覺得自己是大預言家，怕什麼來什麼！
2022年12月17日，受到俄烏戰爭的影響，全球能源價格飛漲，而台電在2022年前十個月就已經虧損了1,723億元，超過原先3300億資本額的一半。為了解決虧損危機，台電因此召開股東臨時會，確定增資普通股150億股，每股面額10元，增資金額計1500億元。增資方式以私募方式由經濟部全數增認，增資後實收資本額將達4800億元，而增資的1500億將用在電廠機組更新及電網強韌計畫。
台電一直持續在虧損，預計2023年底恐怕會累積虧損4000億元，即將超過台電原資本額的4800億！正當百姓擔憂台電會不會破產、會不會最後演變成全民買單時，我們的經濟部長在做什麼呢？王美花說：「都有在持續精算，一定會做到讓台電穩定運作。」不管發生了什麼，經濟部長一定不會讓台電宣布破產！
不知道讓台電穩定運作是不是包含捐出了8000萬元的巨額款，幫高雄蓋動物園？為何虧錢還能夠捐助改建動物園？
2023年8月8日，經濟部又在2024年總預算中爭取編列1000億元台電增資計畫，換言之，台電資本額明（2024）年將擴大至5800億元。
但是，不斷增資就能解決根本問題嗎？解決方法是什麼？按照會計師的專業，當然在製造端該轉以生產成本低的方式降低成本，在消費端提高售價。
台電持續虧損，首當其衝的問題就是能源政策！而最好的方式，是用升級過的新核能發電技術。
反核煉金術
在當今世界，能源議題一直是國際社會關注的焦點，在氣候變遷深切影響人類生活的情況下，各國都在探索一個更安全、更清潔的能源未來的同時；台灣能源議題討論中，卻總是離不開「意識形態」、「黑金糾葛」、「生態破壞」與「缺電危機」，這些關鍵字碰在一起，儼然成為民進黨執政裡新型態的貪腐現象，以反核神主牌之名，行煉金之實的「反核煉金術」。
反核煉金術＝反核×光電×黑金
首先，就是這個「高道德的招牌」，貼滿街頭的反核運動口號，如反核遊行喊出「要孩子，不要核子」、「我是人，我反核」、「不要再有下一個福島」等口號，高舉著道德大旗，其實這些口號涉及的，是整個能源議題，不是單單討論核能存廢這麼簡單。
從古至今，簡單又引人注目的口號，都能使社群更容易理解和產生共鳴，也可以在短時間內吸引群眾的關注，喚起大家的道德感與社會意識，鼓勵人們參與公共議題的討論，應該是有益於政策制定者了解社會的需求。
這些口號，不只反映出民眾對於「核能」使用上面可能帶來的安全疑慮，以及人類與土地的情感連結與關懷；也反映出，我們對於未來與下一代的期許，對於生活健康環境的重視與環境保護意識。
所以，從口號中我們就能明白，環境和能源議題的討論本就該深入各個面向，不能只是說很好聽、高道德的口號來「反核」，使人忽略背後的複雜背景與科學證據，同時，卻隱藏了包裝後貪腐的黑金巨獸、生態破壞、能源安全等風險。反核口號如此，能源議題更是。蔡政府提出「2025年非核家園」之後，又為了達成2050淨零碳排，高喊「非核家園目標不變，全力衝刺綠能」，但這並不是簡單的幾句口號喊喊就能達成的目標，關鍵是我們應該如何做到？
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
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注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。