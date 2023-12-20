鄭麗文《台灣光電綠能通識讀本》：「反核煉金術」與「二次金改」如出一轍，只想著如何讓「綠友友」大小標案通吃

文：鄭麗文

被搞到破產的台電

根據明道大學講座教授、會計師王鎮東計算，台電目前各機組發電，燃煤占19.55％，燃氣占37.19％，合計56.74％，但這兩樣能源均來自進口，2022年2月至2023年3月，燃煤平均漲幅是162％，燃氣漲幅平均100％，因此民生、工業用電電費至少上漲一倍，才能避免虧損或破產。但是若電費上漲這麼多，各行各業的成本就要增加，生活成本就要增加，生活品質就會下降。

你可以看到王鎮東製作的圖表，發現燃煤發電成本超過4元，燃氣發電成本接近4元，太陽能板發電成本超過4元（接近燃煤），風力發電成本接近2元，最便宜的是核能發電，差不多1.7元左右。

Photo Credit: 啟動文化出版

核二廠2號機於2023年3月14日正式停止運轉，供電缺口由大潭電廠8、9號機組替代。但兩部機組工期延誤，台電供電必定吃緊。核能三廠兩部機組分別在2024年、2025年執照到期，民進黨政府不打算讓其延役。因此2024年核能發電會全部終止，實現非核家園。

經濟部長王美花說，核能發電實現之後，會以水力發電補上缺口。問題是，台灣都缺水了，怎麼會有多餘的水來發電？

風電七年來已投入超過2兆元，但發電量僅占全部總發電量的0.2％，而且為了促成綠電發展，台電還被迫以每度7.14元購買風電。如果現在電費消費端是每度賣2元，等於買一度電虧5元。

台電實收資本額3300億元，核四投資了3100億元，打了水漂，2022年虧了2271億元，2023年1月底為止虧了321億元，一共累積虧損5692億元。這樣的公司焉能不倒閉？

台電虧損，背後支撐的是經濟部長還是百姓納稅錢？

2020年12月28日，經濟部長王美花說：「因為台電資本額才3300億，目前累計虧損617億，如果再認列核四資產減損，必須由國家增資彌補，否則就要宣布破產。」

2021年4月1日，我在總質詢的時候就問過經濟部長王美花，2020年12月18日四大公投後確定不會重啟核四，那麼台電是否會宣布破產？王美花回答：「我們不會讓台電破產，因為台電是台灣非常重要的資產，核四停建後會把這個場地重新規劃再做利用。」

但是儘管原先核四的場地重新規劃再利用，剩餘的價值能夠彌補台電所虧損的金額嗎？

在未來2050台灣淨零排放路徑中，八年內有9000億轉型預算投入12項關鍵戰略，其中就有4,400億來自各國營事業投入能源轉型及淨零轉型的投資，台電現在不只虧損，甚至面臨宣布破產的窘境，這種情況下，又該怎樣做投資呢？

常常覺得自己是大預言家，怕什麼來什麼！

2022年12月17日，受到俄烏戰爭的影響，全球能源價格飛漲，而台電在2022年前十個月就已經虧損了1,723億元，超過原先3300億資本額的一半。為了解決虧損危機，台電因此召開股東臨時會，確定增資普通股150億股，每股面額10元，增資金額計1500億元。增資方式以私募方式由經濟部全數增認，增資後實收資本額將達4800億元，而增資的1500億將用在電廠機組更新及電網強韌計畫。

台電一直持續在虧損，預計2023年底恐怕會累積虧損4000億元，即將超過台電原資本額的4800億！正當百姓擔憂台電會不會破產、會不會最後演變成全民買單時，我們的經濟部長在做什麼呢？王美花說：「都有在持續精算，一定會做到讓台電穩定運作。」不管發生了什麼，經濟部長一定不會讓台電宣布破產！

不知道讓台電穩定運作是不是包含捐出了8000萬元的巨額款，幫高雄蓋動物園？為何虧錢還能夠捐助改建動物園？

2023年8月8日，經濟部又在2024年總預算中爭取編列1000億元台電增資計畫，換言之，台電資本額明（2024）年將擴大至5800億元。

但是，不斷增資就能解決根本問題嗎？解決方法是什麼？按照會計師的專業，當然在製造端該轉以生產成本低的方式降低成本，在消費端提高售價。

台電持續虧損，首當其衝的問題就是能源政策！而最好的方式，是用升級過的新核能發電技術。

反核煉金術

在當今世界，能源議題一直是國際社會關注的焦點，在氣候變遷深切影響人類生活的情況下，各國都在探索一個更安全、更清潔的能源未來的同時；台灣能源議題討論中，卻總是離不開「意識形態」、「黑金糾葛」、「生態破壞」與「缺電危機」，這些關鍵字碰在一起，儼然成為民進黨執政裡新型態的貪腐現象，以反核神主牌之名，行煉金之實的「反核煉金術」。

反核煉金術＝反核×光電×黑金

首先，就是這個「高道德的招牌」，貼滿街頭的反核運動口號，如反核遊行喊出「要孩子，不要核子」、「我是人，我反核」、「不要再有下一個福島」等口號，高舉著道德大旗，其實這些口號涉及的，是整個能源議題，不是單單討論核能存廢這麼簡單。

從古至今，簡單又引人注目的口號，都能使社群更容易理解和產生共鳴，也可以在短時間內吸引群眾的關注，喚起大家的道德感與社會意識，鼓勵人們參與公共議題的討論，應該是有益於政策制定者了解社會的需求。

這些口號，不只反映出民眾對於「核能」使用上面可能帶來的安全疑慮，以及人類與土地的情感連結與關懷；也反映出，我們對於未來與下一代的期許，對於生活健康環境的重視與環境保護意識。

所以，從口號中我們就能明白，環境和能源議題的討論本就該深入各個面向，不能只是說很好聽、高道德的口號來「反核」，使人忽略背後的複雜背景與科學證據，同時，卻隱藏了包裝後貪腐的黑金巨獸、生態破壞、能源安全等風險。反核口號如此，能源議題更是。蔡政府提出「2025年非核家園」之後，又為了達成2050淨零碳排，高喊「非核家園目標不變，全力衝刺綠能」，但這並不是簡單的幾句口號喊喊就能達成的目標，關鍵是我們應該如何做到？