掌握多重條件設定技巧，進階邏輯助您精準打造問卷！

不同於基礎的邏輯跳/接題，只能做到簡易的跳接設定，也就是當填答者選擇了某一個符合設定的答案便會跳接指定題目，進階邏輯可以設定多組條件同時成立才跳接題，例如，你可以設定填答者滿足喜歡A也/或 喜歡B，就跳到指定題目或是進行其他動作，包含「顯示」、「隱藏」、「結束問卷」、「到指定的感謝頁」。

除此之外，過去只有「等於」某個選項時，邏輯才能成立，現在進階邏輯當中也增加了「不等於」、「包含」、以及「不包含」的邏輯，讓問卷建立者能更靈活的打造問卷，達成不同的目的。

進階邏輯可以應用在哪些地方？

進階邏輯可以進行多種條件和動作設定，造就非常多的問卷玩法，也因此應用情境非常多元。舉例來說：

一、產品前測

A保養品牌希望了解目標族群對於即將推出的新產品是否有興趣，而目標族群是「平常有保養習慣」的「成年男子」，這時候可以使用進階邏輯進行設定，讓同時符合這些條件的填答者接續回答相關題目，並讓其他不符合資格的填答者不再回答接續的題目，直接結束問卷。

為符合以上的情境，需設定兩個邏輯：



1. 排除不符合上述資格者的邏輯

2. 符合上述資格者的邏輯

Photo Credit: SurveyCake 邏輯設定內容

設定完成後，問卷會顯示如下，符合資格的填答者才可看見延伸題目Q5 & Q6，不符合者則無法。

Photo Credit: SurveyCake 問卷示意畫面

二、使用習慣調查

B金融機構想了解顧客對於ETF的使用習慣，並深入了解原因。使用進階邏輯除了可以針對填答者已選擇的單個/多個選項進行後續題目的接題，更可以針對「未選擇」的選項觸發接題。也就是說，B金融機構可以建構一份問卷得知填答者未購買ETF的原因以及得知有在購買ETF的填答者對於ETF的相關訊息。

以下為示意的題目：

Q1: 請問您目前主要的理財工具有哪些？（多選題）

A. 存款/定存 B. ETF C. 股票 D. 共同基金 E. 外匯 F. 其他

Q2: 請問您未選擇ETF作為主要投資理財工具原因為何？

Q3: 請問您對ETF的印象為何？

Q4: 請問您是從哪些管道得知ETF資訊？

為了讓問卷版面更簡潔並讓填答者看到和回答必要問題就好，那麼這時你會需設定兩個邏輯：

1. 未選擇ETF：在Q1如果沒有選到包含選項B. ETF的填答者，則顯示Q2

2. 有選擇ETF：在Q1如果有選到包含選項B. ETF的填答者，則顯示Q3＆Q4

設定完成後，可以根據Q1的回答，分別讓有/沒有購買ETF的填答者回答相對應的問題，問卷會顯示如下。

Photo Credit: SurveyCake

如何開始設定進階邏輯？

首先，進入問卷後台「問卷設定」的頁面，即可在一般設定的區塊看到「進階邏輯」的開關。 將「進階邏輯」功能開啟並建立完題目後，您就可以針對題目與答案選項進行進階邏輯與指定感謝頁的設定！

在進階邏輯中，分為單條件跳接與多條件跳接，您可以設定單一條件或是多個條件，以觸發特定動作（如果…..那就…..）。而可選擇的觸發動作包含了顯示、隱藏、跳至、和結束問卷。

單條件跳接

先在進階邏輯中設定條件（如果…..等於/不等於/包含不包含/…..），再接續設定欲觸發的動作（那就…..），即完成設定了。

Photo Credit: SurveyCake

多條件跳接

當您想要設定不只一個條件時，可以點擊「新增條件」進行多個條件的設定，在設定的過程中可以選擇「且」或「或」，但當您想設置的條件不只兩個時，僅能全設為「且」或「或」。

Photo Credit: SurveyCake

使用進階邏輯，讓問卷設計更上一層樓

你發現了嗎？運用進階邏輯能設計出更靈活、更有效的問卷，以適應各種不同情況和需求。對於有更複雜的問卷邏輯需要設定時，SurveyCake進階邏輯能幫助你輕鬆完成！

如果你想更了解「進階邏輯」功能，歡迎點擊此連結了解更多！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

企業版免費體驗中，歡迎洽談！

SurveyCake企業版問卷系統不僅成就高品質問卷溝通，更能以絕佳資安防護機制有效蒐集回饋，進而協助作出最佳決策與營收轉化，發揮企業問卷溝通的最大綜效！

若想了解更多問卷多元情境的應用，或是對我們的SurveyCake ENTERPRISE有興趣，歡迎與我們聯繫！填寫企業版體驗表單後，將會有專人和您聯絡，了解貴單位的需求和想法。

責任編輯：Simon

核稿編輯：Sheng