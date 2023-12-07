民進黨亂棒打死 vs 國民黨打蛇打七寸：柯文哲不是被獵殺，而是自己玩死自己？
我們想讓你知道的是
如今的選戰走向逐漸清晰：柯文哲不可能當選，但柯文哲崩落的民調流向，將是賴清德、侯友宜當中一人勝選的關鍵。因此，不論是國民黨或民進黨，「獵殺柯文哲」都是接下來的重頭戲，只是兩黨需求各有不同。
文：劉燕婷
11月24日，台灣三組總統候選人正式登記後，柯文哲開始了民調崩盤。
首先是《ETtoday民調雲》，民進黨賴清德與蕭美琴的「賴蕭配」獲得34.8%支持度，國民黨侯友宜與趙少康的「侯康配」也有32.5%，民眾黨柯文哲與吳欣盈的「柯盈配」則以21.2%嚴重落後；再來是《鏡新聞》，分別是「賴蕭配」30.5%、「侯康配」28.7%、「柯盈配」22.1%；接著是《TVBS》的「賴蕭配」34%、「侯康配」31%、「柯盈配」23%，以及《聯合報》的「賴蕭配」31%、「侯康配」29%、「柯盈配」21%。基本上，在選舉倒數40餘天開出這種數據，柯文哲已經確定出局。
只是沒想到20%防線的失守也來得如此迅速。11月28日，《蓋洛普民調》數據出爐，「賴蕭配」以31.01%領先，「侯康配」以30.94%緊追在後，「柯盈配」則以18.12%墊底。接著是11月29日的《美麗島電子報》民調，「賴蕭配」以36.3%領先，「侯康配」以31.0%居次，「柯盈配」則以18.0%墊底。曾經支持柯文哲的藍綠選民，明顯正在各自歸隊。
但面對這般局面，柯文哲似乎還活在過去，在登記後的這幾天只打一個議題：「之前有人以兩億美元要我當副手」，柯辦發言人陳智菡更爆料「消息來自國民黨」。這一動作隨即引發了各界的駁斥與質疑，一來兩億美元的數字相當驚人；二來柯陣營雖頻頻暗示各種身分與人名，卻始終沒能拿出關鍵證據；三來藍營選民普遍認為，「藍白合」破局在於柯文哲出爾反爾，如今頻頻舊事重提，恐怕只能徒增自己的仇恨值。
再綜合前述民調來看，如今的選戰走向逐漸清晰：柯文哲不可能當選，但柯文哲崩落的民調流向，將是賴清德、侯友宜當中一人勝選的關鍵。因此，不論是國民黨或民進黨，「獵殺柯文哲」都是接下來的重頭戲，只是兩黨需求各有不同。
民進黨：最好亂棒打死
首先是民進黨，其對柯文哲的策略就是「亂棒打死」。原因在於，這次有大量20歲至40歲選民流向柯文哲，但這一群體本該是民進黨大票倉，也是這次賴清德極力要爭取，卻始終沒能完整攻克的板塊。因此打垮柯文哲，促成年輕選民回流民進黨，便是綠營接下來的選戰重點之一。
觀察歷年的台灣總統大選，20歲至40歲的年輕選民有一特色：勇於在網上表態，但這些聲量未必會轉化為投票率，除非受到特殊事件刺激，或是被有特殊魅力的候選人召喚。
例如根據2021年台灣中選會發布的研究報告，在2016年總統大選中，20-24歲選民的投票率為58.0%，25-29歲選民的投票率為56.3%，30-34歲選民的投票率為57.6%，35-39歲選民的投票率為58.8%，基本上沒有一個年齡層超過60%，可以算是台灣年輕選民的正常表現；但在2020年總統大選時，前述四個數據都顯著成長，分別來到了72.7%、71.8%、71.5%、70.0%的驚人比例。
背後原因，首先是香港的反修例事件刺激，讓民進黨趁此大打「今日香港、明日台灣」，激發了台灣年輕選民的憂患意識，決定積極支持「不會賣台」的民進黨與蔡英文，拒斥「舔共親中」的國民黨與韓國瑜，不少年輕選民更因此嘲諷韓國瑜支持者是「愚蠢長輩」、「親中老人」、「不識字又沒衛生」，世代對立的裂痕相當明顯。
再來蔡英文確實用心經營年輕選民，先是在2019年3月重啟了團隊的YouTube頻道，接著是與蔡阿嘎、志祺七七、魚幹、魔術師吳何、博恩夜夜秀、館長、阿滴英文等台灣知名網紅推出合作影片，主攻年輕網路世代，形塑了親民、少女、感性的「文青蔡英文」形象。
2019年12月更是集結28位頻道訂閱數合計超過2000萬的知名網紅合拍催票影片，呼籲年輕選民返鄉投票，「投一張票比你轉貼一百篇文章還有用，也比你分享這一支影片還有用」，蔡英文本人更是親自轉發，在網路引發了廣大回響。
但這次賴清德便沒有前述優勢。首先很明顯的，諸如香港反修例風波這般特殊事件，可遇而不可求，「今日烏克蘭、明日台灣」的口號看似能激發年輕人「反獨裁」、「反侵略」的同仇敵愾，卻也可能連帶強化國民黨主打的「戰爭與和平」議程，導致兩邊的宣傳能量相互抵銷。
與此同時，民進黨執政八年的大小弊案正在連環爆，包括im.B詐騙案、12億新竹球場、雲林風電收賄、台南光電圈地、高端疫苗炒股、超思進口蛋等，重挫綠營「勤政清廉愛鄉土」的往日形象，也勸退不少立場親綠的年輕選民，就連賴清德到大學演講，都會被學生提問：「如何解決民進黨層出不窮的貪污案件？」尷尬的賴清德也只能裝傻反問「有什麼具體案例？」
再來，筆者曾在8月16日的文章〈2024台灣大選｜寫信給年輕人：賴清德、侯友宜、柯文哲想說什麼？〉中提到，賴清德在這次選戰中始終都走「昭和男」路線，強調正經八百、可靠沉穩的老派形象。這並非刻意為之，而是賴清德與蔡英文相比，確實比較「放不開」，與網紅合作更是缺乏火花與鏡頭魅力，所以最後只能耕耘這種人設。但這次選戰偏偏除了侯友宜外，還多出一個「青年殺手」柯文哲。
平心而論，與賴清德相比，柯文哲的發言慣以華麗詞藻遮掩空洞內容，「缺乏牛肉」是一大特色，但因年輕選民本就易被有趣、煽情、流行的呈現吸引，所以上述特色並不會成為柯文哲的劣勢，反而會是賴清德的危機。簡單來說，「Punchline」比政策白皮書加分，是經營年輕選民的關鍵。
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此類人才所需技能可包含（但不限於）：離岸風場施工專案（尤指大型施工船舶類）管理與協調溝通能力、鋼結構工程焊接技術、大型起重機操作經驗、安裝和拆除工程技術等
綠領人才3：綠電調度員
「讓每一度綠電發揮最大價值」是綠電調度員的終極使命。身為售電業中的綠電調度員，需要解讀電廠發電數據（供給）和企業用電數據（需求）的能力。由於再生能源會受到天氣影響發電量的高低，必須利用過往經驗和電力數據資料，透過事前預測和事後調整，制定適宜的綠電匹配規劃，確保每一度電廠發出的綠電，盡可能地為企業客戶所使用。
適合具備這些技能的人才：電力系統知識、數據分析、計算機科學、風險管理、團隊管理
綠領人才4：綠能融資顧問
綠能融資顧問是指在再生能源領域提供融資和財務建議的專業顧問。這些顧問必須擁有豐富的金融、投資和相關產業知識，致力於協助業者成功獲得綠能融資。
綠能融資顧問的工作涉及財務、工程、保險、法律等四大領域的盡職調查（註1），和一般企業融資不同的是，專案內容涉及電廠等能源基礎建設，綠能融資顧問需要親自至再生能源案場勘查，實地檢視專案進度、了解業者如何經營當地社區關係以及環境生態的維護，並透過上述資訊判斷潛在風險，針對案場的可融資性提出建議。也因為這份工作和能源轉型的永續發展相關，所以也對環境懷抱著「使命感」，期許自己的貢獻能讓臺灣乃至於全世界，都能更加靠近淨零永續的願景。
※註1：盡職調查（due-diligence, DD）為企業投資和併購案中常見的流程，旨在整理並評估有關特定業務、投資或交易等專案的重要資訊，通常包含財務、法律和技術等面向，以確保決策者在做出重要決策前有全面的瞭解，並能夠最大程度地降低潛在風險和不確定性。
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