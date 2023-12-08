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2023/12/08,
印太

直擊台越夫妻檔的越南婚禮，台灣父親感恩兒子在最困難時有另一半陪伴

直擊台越夫妻檔的越南婚禮，台灣父親感恩兒子在最困難時有另一半陪伴
圖片來源：越南夯台灣

我們想讓你知道的是

這支影片主要紀錄越南婚禮從準備到婚禮當天的流程，包括預備好宴客的檳榔、製作給伴郎手捧的檳榔花，婚禮當天是新娘家人在門口迎接帶著五位伴郎的新郎。影片中，新郎媽媽表示一開始得知兒子交往對象是越南人時有點驚訝，新郎爸爸則感性表示，非常感恩兒子在最困難時有另一半的陪伴。

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在這集中，John和秋姮回到越南參加二妹妶莊的婚禮。妶莊隨姊姊腳步在台灣留學，研究所畢業後留在台灣，在一家大型企業裡的越南部門工作，和另一半也是台越夫妻檔，而John和秋姮也從五年前的新人身份，到如今成為協助婚禮、主持婚禮的角色。

這支影片主要紀錄著越南婚禮從準備到婚禮當天流程，包括預備好宴客的檳榔、製作給伴郎手捧的檳榔花，婚禮當天是新娘家人在門口迎接帶著五位伴郎的新郎等。

影片中John也訪問新郎來自台灣的雙親，媽媽表示一開始得知兒子交往對象是越南人時有點驚訝，對越南現況也不熟悉，而爸爸則感性表示，非常感恩在兒子在最困難時有另一半的陪伴，在影片中都感受得到男方父母對新人的祝福。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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