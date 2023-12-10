【2023高雄電影節】專訪VR《朵拉Ep.1》導演陳怡蓉：這是私密的女性個人經驗，只有VR可以做到
我們想讓你知道的是
導演表示，片中所有的互動都與朵拉案例分析有很大的關聯，而鑰匙與鑰匙孔在佛洛伊德案例分析中，代表的正是女性與男性的生殖器官，所以整部片用了很多鑰匙與鑰匙孔之間的互動。
文：洪子茜
長期關注短片與XR領域創作的高雄電影節，其中「高雄VR FILM LAB」計畫，至今已推出33部虛擬實境影像作品，2023年再推出四部新作，其中一部《朵拉Ep.1》為陳怡蓉導演的VR首作，改編自佛洛伊德（Sigmund Freud）的真實醫療案例，以獨特的視覺美學，帶領觀眾一窺朵拉的內心世界。
以第一人稱敘事，打造平時看不太到的世界觀
擁有多年紀錄片製作經驗的陳怡蓉導演，《朵拉Ep.1》為其首部VR作品。對她來說，藝術是沒有任何疆界的，它是綜合繪畫、雕塑、文學、音樂，是一個所有媒體的綜合體。
因此在創作紀錄片時，她用了非常多的實驗性手法呈現。在某次因緣際會下，導演意外接觸到VR這個媒材。當時她正在替平昌冬季奧運的無舵雪撬台灣國手做拍攝記錄，恰巧那一年贊助商有給予每個運動員一台VR360攝影機，以用來紀錄運動表現，隨後導演便在紀錄片中加入了VR素材，也是因為這個契機，讓導演開始接觸VR。
陳怡蓉分享VR有兩個特點，一就是第一人稱敘事，在過去許多公開發表文宣或提案中，其都有提到以這樣的身分經歷所有事情，就類似於「催眠」的概念，進而聯想到心理學與佛洛依德的醫療劇場，也就有了《朵拉》的故事誕生。
第二是回到VR媒材的特性，呈現出平常人們可能看不太到的世界，可以是某種奇觀世界，這也很適合呈現片中歇斯底里症患者的心理狀態。
藉由《朵拉》體會當時女性的不公平對待，對照現今台灣社會女性處境
導演表示，主要是因為有催眠這個概念之後，才逐漸發展出《朵拉》的靈感。而導演也笑著說，當初做這部片的確有希望能讓觀眾感到不舒服，讓他們能更加貼近主角的處境，進而體會到那個年代下女性所面臨到的處境，像是男性的附屬品，被當作商品換取利益，尤其是患有精神疾病的女性，在當時簡直是不被當人對待，毫無人權可言，呈現當時對女性的不公平對待。
藉由VR媒材，讓觀眾可以轉變成第一人稱去體驗，尤其是男性觀眾，進而反思現今台灣社會是否還存在著對於性別上的不公正，有點像是藉由藝術的力量，反轉這件事情，讓大家去體驗到這件事情。
而本片也運用「醫療劇場」的形式呈現，陳怡蓉分享，法國有一位精神科醫生讓－馬丁．沙可，為佛洛伊德的老師，其利用催眠術，治療歇斯底里症的病患，每周二會在巴黎展示其個案，而許多名醫會透過展示個案，以獲得一些研究資金與贊助。
非常仰慕他的佛洛伊德，當時有到法國特別學習催眠術。目前醫療劇場在倫敦與義大利都有保留下來，導演也有實地田野調查，站在劇場正中央。
她表示，即便座位上沒有任何觀眾，仍可感覺到那股壓力，因此想透過這部作品，將觀眾化身成某種怪誕秀主角，體驗被一群男性當作物品看待時那種不舒服的感覺。另外，導演也表示，在片中也刻意放入大量有關歇斯底里症患者與醫療劇場等照片。
致敬喬治．梅里葉的默片，結合超現實主義，打造蒙太奇般的夢境
《朵拉》的視覺風格主要可以拆成兩部分，一為黑白紙劇場，另一為超現實風格。曾於法國念書的陳怡蓉導演，因為電影精神分析這堂課，意外接觸到歇斯底里症的案例，也從老師口中得知，原來患者發病的狀態，其實有點類似默片年代的表演手法，因此聯想到法國導演喬治．梅里葉（Georges Méliès）的作品，並用這部作品向他致敬。
另一個較為超現實的風格，其實是因為佛洛伊德的精神分析理論，影響了後續超現實主義的發展。導演也表示，夢境就像蒙太奇一樣，為非邏輯性的人物與時空的拼貼。因此才在朵拉的潛意識當中，用了超現實主義的風格來呈現。
鑰匙與鑰匙孔象徵女性與男性的生殖器官
在互動性劇情的部分，除了許多拿取道具的橋段外，有一幕是在朵拉的房間裡偷聽父母對話，旁白示意觀眾靠近門邊聽，觀眾得到的畫面是直接窺探門孔另一端父母吵架的畫面。
導演表示，片中所有的互動都與朵拉案例分析有很大的關聯，而鑰匙與鑰匙孔在佛洛伊德案例分析中，代表的正是女性與男性的生殖器官，所以整部片用了很多鑰匙與鑰匙孔之間的互動。
其餘，互動設計上則參考高雄電影節幾年前邀來的作品《牆壁裡的狼》，片中大量用了很多直覺性的互動，並透過各式各樣的角度觀看，像是拿出紙杯靠在耳朵上並貼在牆上，才得以聽到另一頭的聲音，或是躲在一堆物品後面看事情發生。而《朵拉》則是單純切換觀看角度，在資訊不足的情況下，讓觀眾透過門孔去觀看，進而理解事情的面貌。
另外，導演也分享其實《朵拉》從頭到尾都是一個很私密的女性個人經驗，可是卻被佛洛伊德以一種很粗暴的男性角度來解讀，並在一個充斥著男性的環境中公開討論，而這極度私密的體驗，也只有VR可以做到。
本文經《高雄電影節》授權轉載，原文發表於此
原標題：AI時代來臨，XR創作該何去何從？專訪2023高雄電影節XR國際競賽決選評審團：Meta VR for Good 計劃總監艾米席丹溫、富川奇幻影展XR策展人金鐘敏、綺影映畫製片人陳斯婷
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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