五月天〈一顆蘋果〉：20年後，歌曲似乎也跟自己一樣長成了另一種面貌

文：蘇瑪

20年的人生歲月，蘋果也透紅成另一番滋味。

〈一顆蘋果〉歌曲出現時期，是五月天要準備去當兵前的專輯，在面臨小有成就後卻可能失去、在美想成真之時、意識到一切同過眼雲煙。這是本人意識到思考人際關係、選擇未來出路與自我懷疑的階段。

寫著30而立的焦慮懷疑，回想起邁入成人時期的探索疑慮，就想起這一首歌。

創作者皆是拿自己人生受過的關、熬過的苦、嘗到的甜等滋味化為血肉，再揉捻製作出成品。我在聽五月天的歌曲，猜想過可能是因為歲數的差異不大、所以當阿信過了那些關卡後、寫出的歌詞出了專輯，總恰恰就是我人生正開始要經歷而直擊內心。

阿信的歌詞不太用陳腔濫調，語言卻也不標新立異，淺顯易懂，被賦予過搖滾詩人的稱號。

過往他自己在訪問中曾說過：「所謂詩，應該是有文字上的美感，有想像力以及詞句的跳躍等等」、「我覺得人都是可以讀詩的，只要是那詩夠簡單又不會失去內涵的話。我自己是一直在往這個方向努力。」，瑪莎也曾評價阿信的歌曲狀態其實是糖果與苦藥相互包覆，有平衡與矛盾才能有厚度。

〈一顆蘋果〉不覺得像詩，比較像是自問自答的對話。第三張專輯的版本，是包著搖滾的節奏掩蓋淡化尚未想透的疑問，有著衝勁的步調。

近乎20年後再推出的，年輕人已長大了，日日夜夜歲歲年年的過著，雲淡風輕悠然釋懷的歌聲，歌詞的遣詞立意、用著不一樣的口吻改變了對其原本的解讀感受。

就算都是品質保證的作品，仍還是會有私心的偏愛單曲。熱門曲這首還不算前幾名，說冷門也不符條件，幾首喜歡的五月天都挺偏門的，有緣的話再來寫寫。

流行音樂是販賣夢想的行業，但夢想是夢想、我還是一個我。縱使如此夢想仍不能虛空，這些音樂不能沒有現實基礎，內要有骨頭有血淚，對它有愛才成夢想。而喜歡的歌曲有了不一樣的包裝方式，歌曲似乎也跟自己一樣長成了另一種面貌，這夢想更有歲月厚度的價值。

2020年的線上演唱會，開場首唱給了〈一顆蘋果〉這首歌。

都活到了不惑之年的搖滾團員，再次唱起當年的編曲節奏。看著這版本的五月天，彼此相視、調皮笑著的樣貌，像是看到2001年的音樂錄影帶中，在演唱的舞台上瘋癲的奔跑、脫衣跳舞潑水玩鬧的少年們，再次回歸重現。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：五月天 - 一顆蘋果｜從青澀滋味長到熟成苦甜

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航